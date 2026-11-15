Für die Aktionäre von Rheinmetall reißt die Serie schlechter Nachrichten nicht ab. Nach rund 21 Prozent Verlust in der Vorwoche büßte die Rheinmetall Aktie weitere 5,81 Prozent ein und ist der zweitgrößte Verlierer im Euro Stoxx 50. Am Freitag fiel der Kurs zeitweise auf 742,50 Euro – den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Auf Monatssicht steht ein Minus von fast 20 Prozent, auf Jahressicht von 56 Prozent. Und doch hat sich das Papier in fünf Jahren fast verneunfacht. Diese Rheinmetall Aktienanalyse zeigt, warum der Ausverkauf trotz Rekordaufträgen weitergeht und was die Rheinmetall Aktienprognose bestimmt.
Rheinmetall Aktie: Margen-Schock, F127-Zweifel, 21-Monats-Tief – Aktienanalyse: Wann endet der Ausverkauf?
Die Rheinmetall Aktie verliert 5,81 Prozent und ist der zweitgrößte Verlierer im Euro Stoxx 50 der Woche – nach rund 21 Prozent Minus in der Vorwoche. Gesenkte Margen bei der Munitionskonkurrenz, Zweifel am Fregatten-Auftrag F127 und Friedensgespräche zur Ukraine drückten den Kurs auf ein 21-Monats-Tief. Unsere Rheinmetall Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenziele und was die Rheinmetall Aktienprognose vor dem Kapitalmarkttag bestimmt.
Die Woche
Erholung am Montag, Ausverkauf ab Mittwoch: die Woche der Rheinmetall Aktie
Zum Wochenstart erholte sich die Aktie um knapp 4 Prozent, MWB Research empfahl sie nach dem Absturz zum Kauf. Gleichzeitig nahm die Bank of America ihre Kaufempfehlung zurück. Am Mittwoch folgte der Rückschlag: minus 6,84 Prozent. Der tschechische Munitionshersteller CSG senkte seine Margenerwartung von 24 bis 25 auf rund 21 Prozent und verwies auf fallende Preise für Standardmunition. Am Donnerstag ging es um weitere 4 Prozent abwärts, Anleger schichteten in Technologie- und Energiewerte um. Am Freitag senkte die Citigroup ihr Kursziel auf 1.099 Euro, Bernstein äußerte Zweifel am Fregatten-Auftrag F127, und Berichte über Friedensgespräche zur Ukraine belasteten zusätzlich.
Die Gründe
Fünf Warnungen in elf Monaten: warum Anleger das Vertrauen verlieren
Der eigentliche Auslöser liegt knapp zwei Wochen zurück: Am 4. November senkte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die operative Marge soll bei rund 18,5 Prozent liegen. Verzögerungen bei Fahrzeugprogrammen wie Arminius und Boxer verschieben Umsätze ins Jahr 2027. JPMorgan zählt damit fünf Warnungen in elf Monaten.
Druck auf die Munitionsmargen
Die Warnung von CSG nährt die Sorge, dass die Preise für Standardmunition ihren Höhepunkt überschritten haben.
Zweifel am Marinegeschäft
Bernstein bezweifelt den Zuschlag für die Fregatte F127; der F126-Auftrag ging bereits an TKMS.
Friedensgespräche
Berichte über Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Kriegs belasten die gesamte Rüstungsbranche.
Schwacher Mittelzufluss
Nach neun Monaten lag der Free Cashflow bei minus 1,7 Milliarden Euro.
Die Bewertung
Rekordaufträge und trotzdem minus 56 Prozent: das Paradox
Operativ wächst Rheinmetall kräftig: Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 78 Milliarden Euro. Doch die Aktie war zu Jahresbeginn auf Perfektion bewertet. Auf Basis der Schätzungen für 2027 liegt das KGV nun bei etwa 15. Die Kursziele reichen von 800 Euro (Vontobel) über 900 Euro (Berenberg, Bank of America), 1.000 Euro (Bernstein), 1.099 Euro (Citigroup) und 1.150 Euro (JPMorgan) bis 1.750 Euro (Metzler). Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Rheinmetall Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Tief am 13. November 2026: 742,50 Euro. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: dpa-AFX, finanzen.net; Stand 13. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Metzler
|1750
|Deutsche Bank
|1650
|Jefferies
|1350
|DZ Bank
|1205
|JPMorgan
|1150
|Citigroup
|1099
|Bernstein
|1000
|Berenberg
|900
|Bank of America
|900
|Vontobel
|800
Die Szenarien
Rheinmetall Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Befreiungsschlag am Kapitalmarkttag
Realistische, aber überzeugende Ziele am 26. und 27. November bringen Vertrauen zurück; die Aktie erholt sich in Richtung 900 Euro.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Ziele werden gesenkt, aber nicht dramatisch. Die Aktie stabilisiert sich zwischen 700 und 850 Euro.
Szenario 3: Weitere Talfahrt
Eine deutliche Kürzung des 2030er-Ziels oder ein Waffenstillstand setzen neuen Verkaufsdruck frei.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktienanalyse
Warum gehört die Rheinmetall Aktie zu den Verlierern der Woche?
Margenwarnung von CSG, Zweifel an F127, gesenkte Kursziele und Friedensgespräche zur Ukraine. Die Aktie verlor 5,81 Prozent.
Wie tief ist die Aktie gefallen?
Zeitweise auf 742,50 Euro, den tiefsten Stand seit 21 Monaten.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am 26. und 27. November 2026.
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