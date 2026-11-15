Rheinmetall Aktie: Margen-Schock, F127-Zweifel, 21-Monats-Tief – Aktienanalyse: Wann endet der Ausverkauf?

Für die Aktionäre von Rheinmetall reißt die Serie schlechter Nachrichten nicht ab. Nach rund 21 Prozent Verlust in der Vorwoche büßte die Rheinmetall Aktie weitere 5,81 Prozent ein und ist der zweitgrößte Verlierer im Euro Stoxx 50. Am Freitag fiel der Kurs zeitweise auf 742,50 Euro – den tiefsten Stand seit 21 Monaten. Auf Monatssicht steht ein Minus von fast 20 Prozent, auf Jahressicht von 56 Prozent. Und doch hat sich das Papier in fünf Jahren fast verneunfacht. Diese Rheinmetall Aktienanalyse zeigt, warum der Ausverkauf trotz Rekordaufträgen weitergeht und was die Rheinmetall Aktienprognose bestimmt.