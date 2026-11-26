Der Konzern hatte beim Kapitalmarkttag vor einem Jahr einen Umsatz von 50 Milliarden Euro im Jahr 2030 bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent angepeilt. Seither hat sich das Bild verändert. Barclays-Analyst Afonso Osorio erwartet laut Berichten neu gefasste Langfristziele von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge von knapp über 19 Prozent sowie eine vorsichtige Planung für 2027. Der Markt preise derzeit nur rund 30 Milliarden Euro Umsatz und 18,5 Prozent Marge ein. Barclays senkte das Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro, bleibt aber bei „Overweight“.

Berenberg-Analyst George McWhirter rechnet mit einer Kürzung des Umsatzziels 2030 um rund 14 Prozent. Berenberg hat das Kursziel von 1.020 auf 900 Euro gesenkt und stuft die Aktie mit „Hold“ ein. Beide Einschätzungen sind Urteile Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.