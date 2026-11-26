Es ist der Tag, auf den die Rheinmetall-Aktie (Handelssymbol RHM, ISIN DE0007030009) seit Wochen zusteuert: In Hamburg, bei der Marinesparte, präsentiert der Düsseldorfer Rüstungskonzern bis zum 27. November seine Langfristziele. Nach einer Prognosesenkung Anfang November und einem Kursrutsch von mehr als 60 Prozent vom Januar-Rekord steht viel auf dem Spiel. Die Frage, die Anleger umtreibt: Hält Rheinmetall an seinem Umsatzziel von 50 Milliarden Euro für 2030 fest – oder greift der Konzern zum Rotstift?
Rheinmetall-Aktie: Kapitalmarkttag in Hamburg – 50-Milliarden-Ziel oder Rotstift?
Die Rheinmetall-Aktie steht bei rund 750 Euro, 60 Prozent unter dem Rekord. In Hamburg entscheidet sich, ob der Konzern sein 2030-Umsatzziel von 50 Milliarden Euro hält.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Handelssymbol
- RHM (Xetra)
- ISIN
- DE0007030009
- Kurs
- rund 750 EUR
- Rekordhoch
- rund 1.966 EUR (Januar 2026)
Stand: 25.11.2026, Kurs laut Börsenberichten, Handelsschluss Mittwoch
Die Erwartung
Was erwarten Analysten vom Kapitalmarkttag?
Der Konzern hatte beim Kapitalmarkttag vor einem Jahr einen Umsatz von 50 Milliarden Euro im Jahr 2030 bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent angepeilt. Seither hat sich das Bild verändert. Barclays-Analyst Afonso Osorio erwartet laut Berichten neu gefasste Langfristziele von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz bei einer Marge von knapp über 19 Prozent sowie eine vorsichtige Planung für 2027. Der Markt preise derzeit nur rund 30 Milliarden Euro Umsatz und 18,5 Prozent Marge ein. Barclays senkte das Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro, bleibt aber bei „Overweight“.
Berenberg-Analyst George McWhirter rechnet mit einer Kürzung des Umsatzziels 2030 um rund 14 Prozent. Berenberg hat das Kursziel von 1.020 auf 900 Euro gesenkt und stuft die Aktie mit „Hold“ ein. Beide Einschätzungen sind Urteile Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel ab.
Umsatz 2030 in Milliarden Euro
Mrd. Euro
- Erwartung bzw. Marktpreisung laut Barclays
Quelle: Rheinmetall (Ziel), Barclays laut dpa-AFX und Börsenberichten
Daten als Tabelle
|Szenario
|Umsatz 2030
|Bisheriges Unternehmensziel
|50
|Barclays-Erwartung
|35–40
|Im Kurs eingepreist (Barclays)
|ca. 30
Warum steht die Rheinmetall-Aktie so unter Druck?
Der Auslöser war die Prognosesenkung vom 4. November. Rheinmetall erwartet für 2026 nun rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz statt zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro und eine Marge von rund 18,5 Prozent statt etwa 19 Prozent. Gründe laut Mitteilung: Verzögerungen beim Boxer-Auftrag Arminius und bei Munitionsabnahmen, Erlöse und Anzahlungen dürften erst 2027 fließen. Dazu kommt ein Cash-Thema: In den ersten neun Monaten lag der operative freie Cashflow bei minus 1,7 Milliarden Euro, obwohl der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro und das operative Ergebnis auf rund 1,34 Milliarden Euro stiegen.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz 9M 2026
|8,38 Mrd. € (+38 %)
|Operatives Ergebnis 9M
|rund 1,34 Mrd. €
|Operativer Free Cashflow 9M
|–1,7 Mrd. €
|Auftragsbestand
|78 Mrd. €
|Umsatzprognose 2026
|rund 13,2 Mrd. €
Quelle: Rheinmetall-Quartalsmitteilung vom 5.11.2026 laut Börsenberichten
Wie hat sich der Kurs der Rheinmetall-Aktie zuletzt entwickelt?
Der Titel hat sich zuletzt aus dem Tief gelöst. Am Montag schloss die Aktie bei 725,20 Euro, am Dienstag lagen die Kurse bei rund 735 bis 742 Euro, am Mittwoch bei knapp 750 Euro. Das 52-Wochen-Tief liegt laut Börsenberichten bei 682,80 Euro, das Hoch bei 1.925,50 Euro; auf Monatssicht steht ein Minus von rund 26 Prozent. Charttechnisch wird die Marke von 750 Euro beobachtet.
Was spricht für und gegen die Rheinmetall-Aktie?
Rekord-Auftragsbestand
Mit 78 Milliarden Euro ist das Wachstum für Jahre vorgezeichnet; Belgien bestellte am 9. November 20 Skyranger 30.
Politischer Rückenwind
Der Bundeshaushalt 2027 sieht Rekordausgaben vor, und Europa will bei den Ukraine-Gesprächen mit am Tisch sitzen.
Insider kaufen
Vorstandschef Armin Papperger hat in den vergangenen Wochen mehrfach Aktien gekauft.
Was kommt nach dem Kapitalmarkttag?
Wichtig ist, was Rheinmetall zu Cashflow, Marge und Auftragsumsetzung sagt. Hält das Management am Ziel fest, wäre das ein Signal des Vertrauens; senkt es das Ziel auf den Bereich der Analystenschätzungen, könnte der Kurs dies teilweise bereits vorweggenommen haben. Nach dem Termin dürften zahlreiche Analystenhäuser ihre Einschätzungen anpassen.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag? Er findet in Hamburg statt und läuft laut Terminkalender bis zum 27. November 2026. Der Beginn wird in Berichten teils mit dem 25., teils mit dem 26. November angegeben.
Was ist das aktuelle Umsatzziel 2030? Bisher peilt Rheinmetall 50 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von mehr als 20 Prozent an.
Welche Kursziele nennen Analysten? Barclays sieht 1.340 Euro (Overweight), Berenberg 900 Euro (Hold). Die Spanne der Häuser reicht laut Berichten bis 1.650 Euro (Deutsche Bank).
Wie hoch ist die Dividende? Dazu liegen uns für diese Meldung keine belegten Angaben vor.
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