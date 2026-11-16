Rheinmetall Aktie: Ist die Trendwende da?

Die Rheinmetall-Aktienanalyse von Citi vom 13. November 2026 liefert eine bemerkenswerte Mischung aus Kaufempfehlung und deutlicher Warnung. Analyst Charles Armitage bestätigt das Rating "buy", senkt das Kursziel jedoch von 1.374 auf 1.099 Euro. Die Reduzierung um rund 20 Prozent zeigt, dass die Investmentbank ihre langfristigen Erwartungen erheblich zurückgenommen hat. Besonders kritisch beurteilt Citi die möglichen Umsatz- und Gewinnziele für 2030. Die Umsatzprognose wurde um 15 Prozent auf rund 30,3 Milliarden Euro gesenkt. Beim EBIT erwartet die Investmentbank nach einer Kürzung um 27 Prozent nur noch etwa 5,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig rechnet Citi damit, dass Rheinmetall am Kapitalmarkttag vom 27. November seine mittelfristigen Ziele reduzieren könnte. Für Anleger ist dies eine wichtige Warnung. Dennoch bleibt das rechnerische Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 792,30 Euro mit rund 38,7 Prozent erheblich. Die langfristigen Chancen durch steigende Verteidigungsausgaben bestehen weiterhin, doch ihre Umsetzung dürfte anspruchsvoller werden als ursprünglich erwartet. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht mehr ausschließlich, wie stark Rheinmetall wachsen kann, sondern wie verlässlich das Unternehmen seine zukünftigen Umsätze und Gewinne prognostizieren kann. Gelingt es Rheinmetall, am Kapitalmarkttag realistische Ziele vorzulegen und neues Vertrauen zu schaffen, könnte dies die Grundlage für eine nachhaltige Erholung bilden. Bleiben die Unsicherheiten dagegen bestehen, dürfte die Aktie trotz des bestätigten Rating "buy" von Citi weiterhin unter Druck stehen. Das Kursziel 1.099 Euro zeigt, dass Charles Armitage noch immer erhebliches Potenzial sieht – allerdings unter deutlich vorsichtigeren Annahmen als zuvor.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.