Wann ist der Rheinmetall Kapitalmarkttag?

Vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.

Warum ist die Rheinmetall Aktie so stark gefallen?

Anleger zweifeln daran, wie lange die Rüstungsausgaben weiter steigen und wie schnell die Aufträge zu Gewinnen werden. Seit Jahresbeginn verlor die Aktie rund 52 Prozent.

Was erwarten Anleger vom Kapitalmarkttag?

Neue Mittelfristziele für Umsatz, Marge und freien Cashflow.