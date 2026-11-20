Die Ausgangslage ist ausgesprochen spannend. Mit D. E. Shaw, Capital Fund Management und Two Sigma halten drei renommierte Investmentgesellschaften öffentlich gemeldete Netto-Leerverkaufspositionen von zusammen 2,32 Prozent an Rheinmetall. Besonders die jüngste Aufstockung von D. E. Shaw auf 0,92 Prozent unterstreicht, dass zumindest dieser Hedgefonds seine negative Positionierung verstärkt hat. Auf der anderen Seite stehen die langfristigen Perspektiven eines Unternehmens, das eine wichtige Rolle bei der europäischen Verteidigungsfähigkeit spielt. Für Anleger entsteht damit ein bemerkenswerter Gegensatz zwischen strukturellen Wachstumschancen und institutioneller Skepsis. Sollte Rheinmetall die hohen Erwartungen erfüllen oder übertreffen, könnten die Leerverkäufer zunehmend unter Zugzwang geraten. Kommt es dagegen zu Enttäuschungen, könnten die Short-Positionen von fallenden Kursen profitieren. Das Fazit: Die Rheinmetall-Aktie bleibt bei 714,90 Euro ein spannendes Kräftemessen zwischen optimistischen Anlegern und skeptischen Hedgefonds. Die Aufstockung durch D. E. Shaw ist ein ernst zu nehmendes Signal, aber noch kein Beweis für eine bevorstehende Kurskorrektur. Entscheidend wird sein, ob Rheinmetall seine langfristigen Wachstumsversprechen auch in entsprechende Geschäftsergebnisse umsetzen kann.