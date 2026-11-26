Es ist der Termin, auf den die Rheinmetall-Aktie seit einem Jahr zusteuert. In Hamburg stellt der Düsseldorfer Rüstungskonzern (Xetra-Symbol RHM, ISIN DE0007030009) am Donnerstag und Freitag seine Langfristziele vor, und der Markt ist nervös. Am Morgen zählte die Rheinmetall-Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent auf etwa 760 Euro zu den größten Gewinnern im DAX. Doch der Blick auf den Chart zeigt, wie viel Vertrauen verloren ging: Vom Januar-Rekord über 1.900 Euro fehlen rund 60 Prozent.
Rheinmetall-Aktie: Hamburg-Showdown um das 50-Milliarden-Ziel – was bleibt vom Versprechen?
Die Rheinmetall-Aktie legt vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg kräftig zu, liegt aber rund 60 Prozent unter dem Rekord. Analysten rechnen mit einem gekappten Umsatzziel für 2030.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG, Düsseldorf
- ISIN
- DE0007030009
- Handelssymbol
- RHM (Xetra)
- Kapitalmarkttag
- 26. und 27. November 2026, Hamburg
Stand: 26.11.2026, Unternehmensangaben; Kursangaben siehe Text
Die Ausgangslage
Warum steht die Rheinmetall-Aktie so unter Druck?
Vor einem Jahr malte Rheinmetall das Bild eines europäischen Rüstungsgiganten: 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030, operative Marge über 20 Prozent. Seither ist aus dem Versprechen eine Messlatte geworden, an der jede Zahl gemessen wird.
Der Wendepunkt kam Anfang November. Mit den Zahlen zum dritten Quartal senkte der Konzern die Prognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden angepeilt. Als Gründe nannte das Unternehmen Verzögerungen bei Projekten und Abnahmen, darunter Radpanzer und Artilleriemunition. Das dritte Quartal selbst verfehlte nach Marktdaten die Erwartungen bei Umsatz (3,15 Milliarden Euro) und Gewinn je Aktie (5,98 Euro); die Aktie verlor am Tag der Zahlen rund 19 Prozent.
Paradox ist die Lage trotzdem: Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 78 Milliarden Euro einen Rekord. Nur das Geld kommt später. Der operative freie Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro. Volle Bücher, leere Kasse – genau diese Spannung muss Hamburg auflösen.
Die Erwartungen
Was erwarten Analysten vom Kapitalmarkttag – und was ist schon eingepreist?
Die Stimmung im Vorfeld ist eindeutig: Kaum jemand rechnet damit, dass die 50 Milliarden Euro unverändert bleiben. Barclays-Analyst Osorio erwartet in einer Studie vom 24. November ein Umsatzziel von 35 bis 40 Milliarden Euro bei einer Marge von gut 19 Prozent und eine vorsichtige Planung für 2027. Nach seiner Rechnung preist der Kurs sogar nur rund 30 Milliarden Euro und eine Marge von 18,5 Prozent ein. Berenberg rechnet mit einer Kürzung des Ziels um rund 14 Prozent, Goldman Sachs nennt laut Berichten etwa 35 Milliarden Euro. Bernstein-Analyst Harned hält einen „Reset“ der Markterwartungen für wahrscheinlicher als eine Beschleunigung.
|Quelle
|Umsatz 2030
|Rheinmetall (Ziel seit 2025)
|50 Mrd. €
|Berenberg (erwartet)
|rund 43 Mrd. €
|Barclays (erwartet)
|35–40 Mrd. €
|Goldman Sachs (laut Berichten)
|rund 35 Mrd. €
Erwartungen sind Schätzungen einzelner Häuser, keine Unternehmenszahlen. Berenberg-Wert: eigene Umrechnung (rund 14 % unter 50 Mrd. €).
Quelle: Rheinmetall; Barclays (24.11.2026); Berenberg; Goldman Sachs laut Berichten
Für Anleger heißt das: Eine Kürzung allein wäre keine Überraschung. Entscheidend ist, ob die neuen Ziele weniger oder mehr Abschlag enthalten, als der Markt schon eingepreist hat. Die Kursziele der Analysten sind nach den jüngsten Senkungen deutlich gefallen, doch die Mehrheit der Häuser stuft die Aktie weiter positiv ein. Die Rheinmetall-Aktie bleibt damit eine Wette auf Glaubwürdigkeit.
Das große Bild
Wie stark trägt die Politik die Rheinmetall-Aktie – und wo liegen die Risiken?
Hinter den Zielen steht die Frage, wie lange die Rüstungsnachfrage Europas so stark bleibt. Beim EU-Gipfel in Brüssel sorgt ein Haushaltsentwurf für Unruhe, der für Verteidigung und Raumfahrt eine Kürzung um 39 Milliarden Euro vorsieht. Der größere Impuls kommt nach Einschätzung der Redaktion aus den nationalen Haushalten; der Bundestag stimmt am Freitag über den Etat 2027 ab. Das ist eine Einschätzung, keine Prognose.
Die Termine
Welche Termine sind für die Rheinmetall-Aktie jetzt wichtig?
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum steigt die Rheinmetall-Aktie am 26. November 2026?
Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg. Am Morgen lag die Aktie rund drei Prozent im Plus und gehörte zu den stärksten DAX-Werten.
Wie lautet das Umsatzziel von Rheinmetall für 2030?
Bisher 50 Milliarden Euro Umsatz bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent. Analysten erwarten eine niedrigere Marke.
Wie weit liegt die Rheinmetall-Aktie unter dem Rekord?
Nach dem Morgenkurs von etwa 760 Euro rund 60 Prozent unter dem Januar-Hoch von mehr als 1.900 Euro.
Wann berichtet Rheinmetall über die Prognose für 2026?
Die Prognose wurde mit den Q3-Zahlen im November gesenkt: Umsatz rund 13,2 Milliarden Euro. Neue Aussagen werden zum Kapitalmarkttag erwartet.
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