Die Stimmung im Vorfeld ist eindeutig: Kaum jemand rechnet damit, dass die 50 Milliarden Euro unverändert bleiben. Barclays-Analyst Osorio erwartet in einer Studie vom 24. November ein Umsatzziel von 35 bis 40 Milliarden Euro bei einer Marge von gut 19 Prozent und eine vorsichtige Planung für 2027. Nach seiner Rechnung preist der Kurs sogar nur rund 30 Milliarden Euro und eine Marge von 18,5 Prozent ein. Berenberg rechnet mit einer Kürzung des Ziels um rund 14 Prozent, Goldman Sachs nennt laut Berichten etwa 35 Milliarden Euro. Bernstein-Analyst Harned hält einen „Reset“ der Markterwartungen für wahrscheinlicher als eine Beschleunigung.