Mit der Quartalsmitteilung vom 5. November kappte der Konzern sein Umsatzziel für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro. Im Frühjahr hatte das Management noch 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, im Sommer 13,7 bis 14,2 Milliarden. Die operative Marge soll nun bei rund 18,5 statt rund 19 Prozent liegen, die Cash Conversion Rate nur noch über null statt über 40 Prozent. Die Aktie verlor laut investing.com an diesem Tag 16,1 Prozent und schloss bei 841,50 Euro. Danach ging es weiter bergab: Am 13. November markierte sie mit 742,50 Euro ein neues 52-Wochen-Tief.

Die Gründe liegen weniger in fehlender Nachfrage als im Takt der Beschaffung. Laut Rheinmetall verschiebt die wahrscheinlich verzögerte Beauftragung des Boxer-Großprojekts Arminius Anzahlungen und Umsätze ins Jahr 2027. Bei Waffen und Munition lassen sich geplante Erlöse aus neuen Geschäften, insbesondere mit Destinus, im vierten Quartal nicht vollständig realisieren, und bei der Artilleriemunition verzögern sich Losabnahmen. Zudem wirkte das Ende Juni beendete Fregattenprogramm F126 nach.