Es ist der Moment, in dem selbst die größten Optimisten nachrechnen. Die Rheinmetall-Aktie (Xetra: RHM, ISIN DE0007030009) rutscht am Dienstagvormittag erneut ab und notiert laut investing.com bei rund 752 Euro, gut 2 Prozent unter dem Vortag. Damit kostet das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns mehr als 60 Prozent weniger als auf dem Rekordhoch von knapp 2.000 Euro. Und ausgerechnet der lauteste Fürsprecher der Aktie hat gerade die Erwartungen gestutzt: Goldman Sachs senkte das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro – rät aber weiter zum Kauf.
Rheinmetall-Aktie: Goldman kappt, der Gipfel droht – zehn Tage bis zur Wahrheit
Die Rheinmetall-Aktie notiert mehr als 60 % unter dem Rekord. Goldman senkt das Kursziel auf 1.350 €, am Donnerstag treffen sich Trump, Xi und Putin, am 27.11. folgt der Kapitalmarkttag.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Handelssymbol
- RHM (Xetra)
- ISIN
- DE0007030009
- WKN
- 703000
- Index
- DAX
- Xetra-Schluss 16.11.
- 773,30 €
- 52-Wochen-Tief
- 742,50 € (13.11.2026)
- Nächster Termin
- Kapitalmarkttag 27.11.2026
Stand: 17.11.2026, Kurs laut investing.com am Vormittag; Xetra-Schluss Montag laut ad-hoc-news.de
Die Lage ist paradox. Rheinmetall verdient so viel wie nie, die Auftragsbücher sind prall gefüllt, der Bundeshaushalt 2027 hält 139 Milliarden Euro für die Verteidigung bereit. Trotzdem fliehen Anleger aus dem Papier. Die nächsten zehn Tage dürften zeigen, ob der Absturz übertrieben war – oder ob die Börse eine neue Rüstungsrealität einpreist.
Der Absturz
Warum ist die Rheinmetall-Aktie so tief gefallen – obwohl die Gewinne sprudeln?
Der Bruch kam Anfang November. Rheinmetall musste die Jahresprognose zum zweiten Mal binnen drei Monaten senken – und der Markt bestrafte das brutal.
Mit der Quartalsmitteilung vom 5. November kappte der Konzern sein Umsatzziel für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro. Im Frühjahr hatte das Management noch 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, im Sommer 13,7 bis 14,2 Milliarden. Die operative Marge soll nun bei rund 18,5 statt rund 19 Prozent liegen, die Cash Conversion Rate nur noch über null statt über 40 Prozent. Die Aktie verlor laut investing.com an diesem Tag 16,1 Prozent und schloss bei 841,50 Euro. Danach ging es weiter bergab: Am 13. November markierte sie mit 742,50 Euro ein neues 52-Wochen-Tief.
Die Gründe liegen weniger in fehlender Nachfrage als im Takt der Beschaffung. Laut Rheinmetall verschiebt die wahrscheinlich verzögerte Beauftragung des Boxer-Großprojekts Arminius Anzahlungen und Umsätze ins Jahr 2027. Bei Waffen und Munition lassen sich geplante Erlöse aus neuen Geschäften, insbesondere mit Destinus, im vierten Quartal nicht vollständig realisieren, und bei der Artilleriemunition verzögern sich Losabnahmen. Zudem wirkte das Ende Juni beendete Fregattenprogramm F126 nach.
Rheinmetall: Umsatzprognose 2026 im Wandel
Mrd. €
Quelle: Rheinmetall, Quartalsmitteilung Q3 2026
Daten als Tabelle
|Stand
|Umsatzprognose 2026
|Geschäftsbericht 2025
|14,0–14,5
|Halbjahresbericht 2026
|13,7–14,2
|Quartalsmitteilung Q3 2026
|ca. 13,2
Die Zahlen
Wie gut laufen die Quartalszahlen von Rheinmetall wirklich?
Wer nur auf den Kurs schaut, übersieht das operative Bild. Im dritten Quartal stieg der Umsatz aus fortgeführten Aktivitäten um 36 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro. Die operative Marge kletterte von 14,8 auf 17,5 Prozent. Der sogenannte Rheinmetall Backlog – Auftragsbestand plus Rahmenverträge – erreichte per Ende September 78,0 Milliarden Euro, knapp 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
|Kennzahl
|9M 2026
|9M 2025
|Umsatz
|8.376 Mio. €
|6.057 Mio. €
|Operatives Ergebnis
|1.339 Mio. €
|795 Mio. €
|Operative Marge
|16,0 %
|13,1 %
|Auftragseingang
|18.257 Mio. €
|7.880 Mio. €
|Operativer Free Cashflow
|-1.698 Mio. €
|-798 Mio. €
|Rheinmetall Backlog (30.9.)
|78.012 Mio. €
|56.660 Mio. €
Quelle: Rheinmetall, Quartalsmitteilung Q3 2026 (fortgeführte Aktivitäten)
Die Schwachstelle steht in der vorletzten Zeile: Der operative Free Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro. Rheinmetall finanziert den Kapazitätsausbau vor, während Abrufe und Anzahlungen auf sich warten lassen. Genau diese Lücke zwischen Bestellung und Bezahlung ist es, die Anleger derzeit nervös macht.
Die Analysten
Was sagt das neue Kursziel von Goldman Sachs über die Rheinmetall-Aktie?
Goldman-Analyst Sam Burgess hat seine Umsatzannahmen bis 2030 deutlich gesenkt. Laut investing.com erwartet die US-Bank für 2030 nur noch rund 35 Milliarden Euro Umsatz. Die bisherigen Annahmen hätten Verzögerungen bei Beschaffung und Abrufen aus Rahmenverträgen zu wenig berücksichtigt; die Nachfrage sinke aber nicht, die Umsätze verschöben sich. Rheinmetall bleibt laut investing.com auf der „Conviction List“ der Bank. Laut „Der Aktionär“ hält Burgess es für möglich, dass Rheinmetall beim Kapitalmarkttag die Umsatzprognose senkt – was das Vertrauen der Anleger eher stärken könnte.
Zur Einordnung: Auf dem Kapitalmarkttag im November 2025 hatte Rheinmetall für 2030 rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent ausgegeben. Goldman liegt nun ein Drittel darunter, Citi nach eigener Senkung um 15 Prozent bei rund 30,3 Milliarden Euro.
Umsatz 2030: Konzernziel und Analystenschätzungen
Mrd. €
- Ziel bzw. Schätzung, keine Ist-Werte
Quelle: trend.at (Ziel vom Kapitalmarkttag 2025); investing.com (Goldman Sachs, Citi)
Daten als Tabelle
|Quelle
|Umsatz 2030
|Rheinmetall-Ziel (Nov. 2025)
|ca. 50
|Goldman Sachs (Nov. 2026)
|ca. 35
|Citi (Nov. 2026)
|ca. 30,3
Goldman ist mit seinem Optimismus nicht allein, aber die Stimmung ist gespalten. Mehrere Häuser haben ihre Ziele zuletzt zurückgenommen, einige auch ihre Empfehlung.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel (zuvor)
|Datum
|Goldman Sachs
|Buy
|1.350 € (2.100 €)
|16.11.
|Citi
|Kaufen
|1.099 € (1.374 €)
|13.11.
|Berenberg
|Halten
|900 € (1.020 €)
|10.11.
|Bank of America
|Halten (abgestuft)
|900 € (1.300 €)
|09.11.
|Bernstein
|Halten (abgestuft)
|1.000 € (1.200 €)
|06.11.
|JPMorgan
|Neutral
|1.150 € (1.350 €)
|Anfang Nov.
Kursziele und Einstufungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: investing.com (16.11.2026); JPMorgan laut kapitalmarktexperten.de (06.11.2026)
Laut InvestingPro stufen 17 von 22 Analysten die Aktie mit Kaufen ein, fünf mit Halten, keiner mit Verkaufen; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.328,50 Euro. Morningstar führt Rheinmetall laut „Der Aktionär“ auf seiner Novemberliste unterbewerteter europäischer Qualitätsaktien und sieht den fairen Wert bei 2.380 Euro.
Die Geopolitik
Belastet ein Ukraine-Frieden die Rheinmetall-Aktie – oder trägt die NATO-Aufrüstung?
Über allem schwebt der Donnerstag. Am 19. November wollen sich Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels in Shenzhen treffen – das erste Dreiertreffen dieser Art, wie Chinas Außenamtssprecherin Mao Ning am Montag bestätigte. Offiziell geht es um strategische Stabilität und Atomwaffen. Trump kündigte jedoch an, auch die Ukraine anzusprechen, obwohl US-Beamte zuvor gesagt hatten, der Krieg stehe nicht auf der Agenda. Kremlberater Juri Uschakow erwartet ein Gespräch über die gesamte Bandbreite der Friedensbemühungen.
Für Rüstungsaktien ist das ein zweischneidiges Signal. Jeder Hoffnungsschimmer auf Frieden in der Ukraine hat die Branche zuletzt unter Druck gesetzt. Andererseits hängt Rheinmetalls Wachstum längst nicht mehr nur am Krieg im Osten: Die NATO-Staaten bauen ihre Armeen auf Jahre aus, und Deutschland lässt sich das etwas kosten. Der Haushaltsausschuss des Bundestags beließ am Freitag das Verteidigungsvolumen 2027 bei 139 Milliarden Euro, was Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard laut dpa-AFX als positiv wertete. Am Montag sprang die Aktie daraufhin um 3,8 Prozent an die DAX-Spitze, ehe die Gewinne bis zum Abend großteils wieder abbröckelten.
Die Branche
Wie schlagen sich Hensoldt, Renk und die europäische Konkurrenz?
Rheinmetall steht nicht allein im Gegenwind. Der Getriebespezialist Renk fiel laut dpa-AFX zuletzt auf ein Anderthalbjahrestief, die tschechische CSG auf ein Rekordtief; beide erholten sich am Montag mit dem Sektor. Hensoldt galt laut BörsenNEWS zuletzt als relativer Gewinner der Branche, notierte aber ebenfalls deutlich unter früheren Höchstständen. Für die europäischen Branchengrößen BAE Systems und Leonardo gilt dieselbe Grundfrage: Wie schnell werden die versprochenen Budgets in Aufträge und Auslieferungen übersetzt?
Die Bewertung
Ist die Rheinmetall-Aktie nach dem Absturz günstig geworden?
Die Börse bewertet Rheinmetall laut investing.com nur noch mit rund 36 Milliarden Euro – weniger als die Hälfte des Rheinmetall Backlogs. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis geben Finanzportale je nach Gewinnbasis sehr unterschiedlich an, von rund 26 bis über 40. Die Dividende von 11,50 Euro je Aktie entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von etwa 1,5 Prozent. Günstig im klassischen Sinn ist das nicht, aber die Bewertung ist deutlich niedriger als zu Rekordzeiten, als Anleger einen nahezu reibungslosen Weg zu 50 Milliarden Euro Umsatz einpreisten.
Entscheidend ist daher weniger das Bewertungsniveau als die Glaubwürdigkeit der Planung. Zwei Prognosesenkungen in drei Monaten haben Vertrauen gekostet. Die Gewinnschätzungen der Analysten wurden laut investing.com binnen 30 Tagen um rund ein Fünftel gesenkt.
Die Termine
Was kommt jetzt auf die Rheinmetall-Aktie zu?
Der Kapitalmarkttag am 27. November wird zur Stunde der Wahrheit. Citi rechnet laut investing.com mit gesenkten Mittelfristzielen. Für die Rheinmetall-Aktie wird es darauf ankommen, ob das Management einen realistischen, belastbaren Pfad präsentiert – oder ob die Börse erneut nachjustieren muss.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum ist die Rheinmetall-Aktie so stark gefallen? Rheinmetall hat die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, vor allem wegen Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius und bei der Munitionsabnahme. Hinzu kommen Friedenshoffnungen für die Ukraine.
Welches Kursziel hat Goldman Sachs für Rheinmetall? Goldman Sachs hat das Kursziel am 16. November von 2.100 auf 1.350 Euro gesenkt und die Einstufung „Buy“ bestätigt.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Rheinmetall? Der Rheinmetall Backlog lag per 30. September 2026 bei 78,0 Milliarden Euro, knapp 38 Prozent über dem Vorjahr.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall? Der Kapitalmarkttag ist für den 27. November 2026 angekündigt. Dort werden neue Mittelfristziele erwartet.
Zahlt Rheinmetall eine Dividende? Für 2025 hat Rheinmetall 11,50 Euro je Aktie ausgeschüttet, das entspricht beim aktuellen Kurs etwa 1,5 Prozent Rendite.
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