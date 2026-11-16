Rheinmetall-Aktie: Goldman kappt das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro – Ausverkauf oder Wendepunkt?

Es ist ein Kursziel, das die ganze Zerrissenheit der Börse um Rheinmetall zeigt. Goldman Sachs senkt das Ziel für die Rheinmetall-Aktie an diesem Montag von 2.100 auf 1.350 Euro – ein Schnitt von mehr als einem Drittel. Gleichzeitig bleibt die US-Investmentbank bei ihrer Kaufempfehlung und lässt den Rüstungskonzern auf ihrer „Conviction List“, der Liste ihrer Überzeugungswerte. Die Börse liest die Nachricht als Befreiungsschlag: Die Rheinmetall-Aktie steigt am Morgen um gut 2 Prozent auf rund 780 Euro und gehört zu den größten DAX-Gewinnern. Doch ist das der Boden – oder nur eine Atempause in einem der härtesten Abstürze, die ein DAX-Wert in diesem Jahr erlebt hat?