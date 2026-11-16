Es ist ein Kursziel, das die ganze Zerrissenheit der Börse um Rheinmetall zeigt. Goldman Sachs senkt das Ziel für die Rheinmetall-Aktie an diesem Montag von 2.100 auf 1.350 Euro – ein Schnitt von mehr als einem Drittel. Gleichzeitig bleibt die US-Investmentbank bei ihrer Kaufempfehlung und lässt den Rüstungskonzern auf ihrer „Conviction List“, der Liste ihrer Überzeugungswerte. Die Börse liest die Nachricht als Befreiungsschlag: Die Rheinmetall-Aktie steigt am Morgen um gut 2 Prozent auf rund 780 Euro und gehört zu den größten DAX-Gewinnern. Doch ist das der Boden – oder nur eine Atempause in einem der härtesten Abstürze, die ein DAX-Wert in diesem Jahr erlebt hat?
Rheinmetall-Aktie: Goldman kappt das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro – Ausverkauf oder Wendepunkt?
Mehr als 60 Prozent unter dem Rekordhoch, fünf Abstufungen und Zielsenkungen in zehn Tagen – und jetzt halbiert auch Goldman Sachs fast sein Kursziel, bleibt aber beim Kauf. Die Rheinmetall-Aktie startet trotzdem mit einem Plus in die Woche. Die große Titelgeschichte: was hinter dem Absturz steckt, was die Analysten jetzt erwarten und warum der Kapitalmarkttag Ende November über die Zukunft der Rheinmetall-Aktie entscheidet.
Der Goldman-Schnitt
Die Nachfrage bleibt, nur das Geld kommt später
Die Begründung von Goldman Sachs ist eine Rechnung über Zeit, nicht über Nachfrage. Umsätze verschieben sich ins kommende Jahr, etwa beim Boxer-Großauftrag „Arminius“ der Bundeswehr und bei der Abnahme von Artilleriemunition. Dass die Nachfrage sinkt, sehen die Analysten nicht. Für 2030 trauen sie Rheinmetall aber nur noch einen Umsatz von rund 35 Milliarden Euro zu, weil Beschaffungsverzögerungen und langsamere Abrufe aus Rahmenverträgen bisher zu wenig berücksichtigt gewesen seien. Für 2026 rechnet Goldman mit rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Ergebnis von etwa 2,4 Milliarden Euro. Selbst das gesenkte Ziel liegt noch rund 73 Prozent über dem Kurs vom Freitag – eine Einschätzung der Bank, keine Prognose der Redaktion.
Der Absturz
Von 1.966 auf 742 Euro: wie die Rheinmetall-Aktie ihr Vertrauen verlor
Die Rheinmetall-Aktie war das Symbol der europäischen Aufrüstung. Seit Januar hat sie mehr als 60 Prozent ihres Wertes verloren – obwohl der Konzern so schnell wächst wie nie.
Der Auslöser des jüngsten Einbruchs liegt keine zwei Wochen zurück. Anfang November senkte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, nachdem zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt worden waren. Die operative Marge soll bei rund 18,5 statt 19 Prozent liegen. Am 5. November brach die Aktie um gut 16 Prozent ein. In der vergangenen Woche legte die Gewinnwarnung des tschechischen Munitionsherstellers CSG nach, die Rheinmetall-Aktie verlor allein am Mittwoch fast 7 Prozent. Am Freitag fiel sie im Tagesverlauf bis auf 742,50 Euro – den tiefsten Stand seit Februar 2025.
Das Paradox: Operativ läuft es so gut wie nie. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 78 Milliarden Euro einen Rekord. Die Schwachstelle liegt im Geld, das noch nicht geflossen ist: Der freie Mittelzufluss lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro, weil neue Werke und Vorräte Kapital binden. Eine Aktie, die auf Perfektion bewertet war, verzeiht so etwas nicht.
Die Analysten
Fünf Häuser, fünf Schnitte: der Konsens bröckelt
Goldman ist nicht allein. Innerhalb von zehn Tagen haben fünf große Häuser ihre Ziele für die Rheinmetall-Aktie gesenkt – zwei davon haben ihre Kaufempfehlung aufgegeben. Der Durchschnitt aller Kursziele liegt laut InvestingPro noch bei rund 1.329 Euro, 17 Analysten raten zum Kauf, fünf zum Halten, keiner zum Verkauf. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Goldman Sachs: Kaufen, 1.350 Euro
Zuvor 2.100 Euro. Bleibt auf der „Conviction List“ (16. November).
Citigroup: Kaufen, 1.099 Euro
Zuvor 1.374 Euro (13. November).
Bernstein: Halten, 1.000 Euro
Abgestuft, zuvor 1.200 Euro (6. November).
Berenberg: Halten, 900 Euro
Zuvor 1.020 Euro (10. November).
Bank of America: Halten, 900 Euro
Abgestuft, zuvor 1.300 Euro (9. November).
Das große Bild
Europa rüstet weiter auf – aber die Börse rechnet neu
Der Absturz der Rheinmetall-Aktie ist kein Urteil über die Verteidigungsausgaben Europas. Er ist ein Urteil über Erwartungen, die zu hoch waren – und über das Tempo, mit dem Staaten bestellen.
Drei Kräfte drücken auf die gesamte Branche. Erstens die Bürokratie: Regierungen haben ihre Budgets erhöht, aber Ausschreibungen, Parlamentsbeschlüsse und Abnahmen dauern länger als gedacht. Genau das bildet Goldmans Schnitt ab. Zweitens die Preise: Die Warnung von CSG hat gezeigt, dass bei Standardmunition der Preisdruck zunimmt, nachdem neue Fabriken in ganz Europa ans Netz gehen. Drittens die Diplomatie: Jede Nachricht über Friedensgespräche zur Ukraine trifft Rüstungswerte. Am Donnerstag treffen sich Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in Shenzhen – ein Termin, der auch für die Rheinmetall-Aktie zum Stimmungstest werden dürfte.
Auf der anderen Seite steht eine Bewertung, die sich grundlegend verändert hat. An der Börse ist Rheinmetall noch rund 36 Milliarden Euro wert – weniger als die Hälfte des Auftragsbestands. Der Bedarf an Panzern, Munition und Flugabwehr in Europa verschwindet nicht über Nacht, er wird nur über mehr Jahre gestreckt. Für langfristige Anleger stellt sich deshalb weniger die Frage, ob Rheinmetall wächst, sondern wie verlässlich der Konzern seine Ziele künftig erreicht.
Der Termin
Kapitalmarkttag: die Stunde der Wahrheit für Papperger
Die eigentliche Entscheidung fällt am 26. und 27. November. Dann stellt Vorstandschef Armin Papperger auf dem Kapitalmarkttag die neuen Mittelfristziele vor. Der Markt erwartet, dass das bisherige Umsatzziel für 2030 überprüft wird. Goldman hat mit seinen rund 35 Milliarden Euro die Messlatte bereits deutlich gesenkt. Liefert Rheinmetall Ziele, die realistischer und damit glaubwürdiger wirken, könnte das den Abwärtstrend brechen. Enttäuscht der Ausblick erneut, dürfte die Debatte um die Bewertung der Rheinmetall-Aktie weitergehen.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum hat Goldman Sachs das Kursziel gesenkt?
Weil sich Umsätze aus Großaufträgen wie dem Boxer-Programm Arminius und aus der Munitionsabnahme ins Folgejahr verschieben. Die Nachfrage selbst sieht Goldman nicht sinken und bleibt bei „Buy“ mit einem Ziel von 1.350 Euro.
Wie tief ist die Rheinmetall-Aktie gefallen?
Am Freitag bis auf 742,50 Euro, den tiefsten Stand seit Februar 2025. Vom Rekordhoch bei 1.966 Euro im Januar sind das mehr als 60 Prozent.
Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag?
Am 26. und 27. November 2026. Dort will der Konzern seine Mittelfristziele vorstellen.
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