Selten war ein Termin für eine Aktie so wichtig wie dieser. Rheinmetall stellt am Donnerstag und Freitag in Hamburg seine Langfristziele vor, und die Börse positioniert sich. Die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) gewinnt um 10:25 Uhr 4,40 Prozent auf 768,20 Euro und belegt Platz drei der Eurostoxx50 Gewinner. Der Euro Stoxx 50 liegt 2,03 Prozent im Plus.
Rheinmetall-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 4,4 Prozent zum Kapitalmarkttag – Anleger wetten auf den Neustart in Hamburg
Die Rheinmetall-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der Rüstungskonzern um 4,40 Prozent auf 768,20 Euro. In Hamburg beginnt der Kapitalmarkttag, auf dem neue Langfristziele erwartet werden. Die Gründe für den Kursgewinn und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Rheinmetall-Aktie vor dem Kapitalmarkttag steigt
Zwei Kräfte wirken zusammen: die breite Markterholung und die Hoffnung, dass Hamburg nach Monaten der Enttäuschungen Klarheit bringt.
Der Gesamtmarkt liefert Rückenwind. Nach der späten Wende an der Wall Street, wo der Nasdaq 100 ein Minus von fast 5 Prozent bis zum Schluss auf 0,6 Prozent eindämmte, startete auch Europa mit kräftigen Gewinnen. Laut dpa-AFX bleibt Rheinmetall dabei auf Erholungskurs, weil der Markt erwartet, dass die mittelfristigen Ziele nach einer Reihe von Enttäuschungen solider aufgestellt werden.
Bisher gilt das Ziel von 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030. Kaum ein Beobachter rechnet damit, dass es unverändert bleibt. Analysten erwarten eine niedrigere Marke, die britische Bank Barclays etwa 35 bis 40 Milliarden Euro. Der Kurs hat vieles davon vorweggenommen: Vom Rekord im Januar bei mehr als 1.900 Euro liegt die Rheinmetall-Aktie rund 60 Prozent entfernt. Anfang November hatte der Konzern die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, weil sich Projekte und Abnahmen verzögerten. Wer heute kauft, setzt darauf, dass ein gekürztes, aber glaubwürdiges Ziel besser ankommt als ein hohes, an dem der Markt zweifelt.
Kapitalmarkttag
In Hamburg werden am 26. und 27. November neue Langfristziele erwartet.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 gewinnt gut 2 Prozent, der DAX ebenfalls.
Viel Pessimismus im Kurs
Rund 60 Prozent Abstand zum Rekord lassen Raum für eine Gegenbewegung.
Rekord bei den Aufträgen
Der Auftragsbestand liegt bei 78 Milliarden Euro.
Einordnung
Volle Bücher, leere Kasse
Das Dilemma von Rheinmetall lässt sich in zwei Zahlen fassen. Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, doch der operative freie Cashflow lag bei minus 1,7 Milliarden Euro. Aufträge sind da, das Geld kommt später. Politisch ist das Umfeld gemischt: Beim EU-Gipfel in Brüssel sorgt ein Haushaltsentwurf für Unruhe, der für Verteidigung und Raumfahrt 39 Milliarden Euro weniger vorsieht. Den größeren Impuls liefern allerdings die nationalen Haushalte. Der Bundestag stimmt am Freitag über den Etat 2027 ab.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum ist die Rheinmetall-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg, und der Gesamtmarkt erholt sich kräftig. Um 10:25 Uhr lag die Rheinmetall-Aktie 4,40 Prozent im Plus bei 768,20 Euro.
Welches Umsatzziel hat Rheinmetall für 2030?
Bisher 50 Milliarden Euro. Analysten rechnen damit, dass der Konzern das Ziel auf dem Kapitalmarkttag senkt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Rheinmetall-Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000. Das Xetra-Kürzel ist RHM, in den USA wird ein ADR unter RNMBY gehandelt.
Wie weit liegt die Rheinmetall-Aktie unter ihrem Rekord?
Rund 60 Prozent unter dem Januar-Hoch von mehr als 1.900 Euro.
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