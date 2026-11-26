Bisher gilt das Ziel von 50 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2030. Kaum ein Beobachter rechnet damit, dass es unverändert bleibt. Analysten erwarten eine niedrigere Marke, die britische Bank Barclays etwa 35 bis 40 Milliarden Euro. Der Kurs hat vieles davon vorweggenommen: Vom Rekord im Januar bei mehr als 1.900 Euro liegt die Rheinmetall-Aktie rund 60 Prozent entfernt. Anfang November hatte der Konzern die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro gesenkt, weil sich Projekte und Abnahmen verzögerten. Wer heute kauft, setzt darauf, dass ein gekürztes, aber glaubwürdiges Ziel besser ankommt als ein hohes, an dem der Markt zweifelt.