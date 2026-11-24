Schlechte Nachricht, steigender Kurs: Die Rheinmetall-Aktie legt am Mittag um 1,34 Prozent auf 734,90 Euro zu (Stand ca. 13:40 Uhr, comdirect) und gehört damit zu den EuroStoxx50 Gewinnern. Das überrascht, denn Barclays hat das Kursziel am Morgen um ein Drittel gesenkt. Der Markt liest die Studie offenbar als Zeichen, dass die schlechten Nachrichten eingepreist sind.
Rheinmetall-Aktie EuroStoxx50 Gewinner: Plus 1,3 Prozent trotz Kurszielkürzung – warum Barclays auf den Kapitalmarkttag setzt
Barclays senkt das Kursziel für Rheinmetall von 2.000 auf 1.340 Euro, und die Aktie steigt trotzdem. Hinter dem Paradox steckt der Wunsch nach einem Neustart: Anleger hoffen auf neue Mittelfristziele beim Kapitalmarkttag Ende November. Was dahintersteckt und was Anleger wissen sollten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Sitz
- Düsseldorf
- ISIN
- DE0007030009
- WKN
- 703000
- Handelssymbol
- RHM
- US-Handelssymbol
- RNMBY (ADR, außerbörslich)
- Index
- DAX, EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Kurs comdirect, ca. 13:40 Uhr
Die Stammdaten: Die Rheinmetall-Aktie trägt die ISIN DE0007030009 und die WKN 703000, das Handelssymbol lautet RHM. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter RNMBY gehandelt.
Die Ursachen
Warum die Rheinmetall-Aktie heute steigt
Barclays senkt, bleibt aber positiv
Barclays kürzt das Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro und bestätigt zugleich die Einstufung „Overweight“. Das ist die Einschätzung der Bank, keine Empfehlung der Redaktion. Als Gründe nennen Medienberichte die gesenkte Unternehmensprognose und den anhaltenden Kursverfall.
Munitionspreise sinken schneller
Nach Angaben aus dem Marktumfeld rechnet Barclays mit einer rascheren Normalisierung der Munitionspreise. Standardmunition sei rund 20 Prozent günstiger geworden. Das drückt auf die Erwartungen an Margen und Umsatz.
Hoffnung auf den Neustart
Barclays setzt auf eine Neufassung der Mittelfristplanung beim bevorstehenden Kapitalmarkttag. Ein „Reset“ mit niedrigeren, aber glaubwürdigeren Zielen könnte das Vertrauen zurückbringen.
Breiter Rückschlag eingepreist
Die Aktie liegt rund 52 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn. Nach den Prognosesenkungen der vergangenen Wochen sehen manche Anleger die Erwartungen nun als zurückgesetzt.
Operativ bleibt das Bild widersprüchlich. Der Konzern meldete zuletzt einen Rekord-Auftragsbestand von 78 Milliarden Euro, senkte aber die Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen drei Monaten auf rund 13,2 Milliarden Euro. Auf dem Rekordhoch vom Januar kostete die Aktie 1.966 Euro. Der Kapitalmarkttag Ende November in Hamburg soll zeigen, ob Konzernchef Armin Papperger das Vertrauen zurückgewinnt.
Einordnung
Zwischen Auftragsbuch und Vertrauen
Entscheidend wird, ob das Management beim Kapitalmarkttag glaubwürdige Mittelfristziele vorlegt.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie
Warum steigt die Rheinmetall-Aktie trotz Kurszielsenkung?
Barclays bleibt bei „Overweight“ und setzt auf neue Mittelfristziele beim Kapitalmarkttag. Der Markt wertet die Senkung offenbar als eingepreist.
Wie hoch ist das neue Barclays-Kursziel?
1.340 Euro, zuvor 2.000 Euro. Das ist die Einschätzung der Bank.
Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag?
Ende November in Hamburg. Je nach Quelle werden Termine zwischen dem 25. und 27. November genannt.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Rheinmetall-Aktie?
ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, in den USA außerbörslich RNMBY.
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