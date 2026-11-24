Warum steigt die Rheinmetall-Aktie trotz Kurszielsenkung?

Barclays bleibt bei „Overweight“ und setzt auf neue Mittelfristziele beim Kapitalmarkttag. Der Markt wertet die Senkung offenbar als eingepreist.

Wie hoch ist das neue Barclays-Kursziel?

1.340 Euro, zuvor 2.000 Euro. Das ist die Einschätzung der Bank.

Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag?

Ende November in Hamburg. Je nach Quelle werden Termine zwischen dem 25. und 27. November genannt.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Rheinmetall-Aktie?

ISIN DE0007030009, WKN 703000, Handelssymbol RHM, in den USA außerbörslich RNMBY.