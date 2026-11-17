Der Kontrast könnte kaum größer sein. Der Auftragsbestand von Rheinmetall lag Ende September bei 78,0 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Zugleich steht der Bundeshaushalt 2027 mit 139 Milliarden Euro für die Verteidigung, wie der Haushaltsausschuss beschlossen hat.

Doch die Börse handelt Erwartungen – und die hat Rheinmetall zuletzt enttäuscht. Mit den Quartalszahlen am 5. November senkte der Konzern seine Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro angepeilt. Die operative Marge soll nun bei rund 18,5 statt 19 Prozent liegen. Seitdem hat die Aktie deutlich nachgegeben; zum Schlusskurs von 841,50 Euro am Zahlentag fehlen inzwischen rund 10 Prozent.