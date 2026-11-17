Die Rheinmetall Aktie (Kürzel: RHM, ISIN: DE0007030009) zählt am Dienstagmittag erneut zu den DAX Verlierern. Gegen 12:40 Uhr kostet das Papier im Xetra-Handel 754,80 Euro, ein Minus von 1,94 Prozent zum Vortagesschluss von 769,70 Euro. Am Vormittag war es deutlich tiefer gegangen: Mit 738,70 Euro markierte die Aktie ein neues 52-Wochen-Tief und unterbot damit die Marke vom 13. November. Belastend wirkt vor allem die Aussicht auf Bewegung in der Ukraine-Diplomatie.
Rheinmetall Aktie DAX Verlierer: Neues 52-Wochen-Tief, dann zäher Konter – wird der Kapitalmarkttag in acht Tagen zur Wende?
Die Rheinmetall Aktie gehört am Dienstagmittag zu den DAX Verlierern: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 754,80 Euro, knapp 2 Prozent im Minus. Am Vormittag rutschte sie bis auf 738,70 Euro und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief. Belastend wirkt die Diplomatie rund um das Gipfeltreffen von Trump, Xi und Putin am Donnerstag.
DAX Verlierer am Mittag
Warum fällt die Rheinmetall Aktie heute? Gipfel-Diplomatie drückt die Rüstungswerte
Der DAX notiert gegen 12:40 Uhr rund 0,6 Prozent im Minus. Die gesamte europäische Rüstungsbranche steht unter Druck – selbst ein Großauftrag für einen Wettbewerber kann daran nichts ändern.
Trump, Xi und Putin wollen am Donnerstag reden
US-Präsident Donald Trump will am Rande des APEC-Gipfels im chinesischen Shenzhen mit Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin zusammentreffen. Die Ukraine nannte Trump laut dpa-AFX sein „Lieblingsthema“. Erst vergangene Woche hatten Russland und die Ukraine in Abu Dhabi unter US-Vermittlung erstmals seit mehr als acht Monaten wieder verhandelt.
Die ganze Branche verliert
Gegen 10:40 Uhr lagen auch TKMS, Renk und Hensoldt jeweils mehr als 3 Prozent im Minus – obwohl TKMS den Auftrag über vier weitere Fregatten vom Typ MEKO A-200 für die Deutsche Marine unterzeichnet hatte.
Nachwirkungen der Goldman-Studie
Goldman-Sachs-Analyst Sam Burgess hatte am Montag seine Umsatzerwartungen für Rheinmetall bis 2030 deutlich gesenkt. Das fehlende Vertrauen der Anleger sei „das Hauptproblem“, schrieb er laut dpa-AFX – ein vorsichtigerer Mittelfristplan könne es zurückbringen.
Dass die Diplomatie die Kurse drückt, ist eine Interpretation des Marktes – der Bericht über das geplante Gipfeltreffen selbst erwähnt keine Rüstungsaktien. Das Muster ist aber seit Wochen bekannt: Jede Nachricht, die ein Ende des Ukraine-Kriegs näher erscheinen lässt, trifft die Branche. Immerhin hat sich die Aktie bis zum Mittag gut 16 Euro vom Tagestief gelöst.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|31,74 €
|−3,58 %
|2
|Merck KGaA
|151,15 €
|+0,97 %
|SAP
|208,20 €
|−2,44 %
|3
|Deutsche Telekom
|27,18 €
|+0,67 %
|Scout24
|89,00 €
|−2,04 %
|4
|Henkel Vz.
|88,24 €
|+0,55 %
|Rheinmetall
|754,80 €
|−1,94 %
|5
|Vonovia
|16,91 €
|+0,54 %
|adidas
|173,60 €
|−1,92 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %).
Quelle: finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr
Einordnung
Wie passt der Absturz zu den Rekordaufträgen?
Der Kontrast könnte kaum größer sein. Der Auftragsbestand von Rheinmetall lag Ende September bei 78,0 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Zugleich steht der Bundeshaushalt 2027 mit 139 Milliarden Euro für die Verteidigung, wie der Haushaltsausschuss beschlossen hat.
Doch die Börse handelt Erwartungen – und die hat Rheinmetall zuletzt enttäuscht. Mit den Quartalszahlen am 5. November senkte der Konzern seine Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro angepeilt. Die operative Marge soll nun bei rund 18,5 statt 19 Prozent liegen. Seitdem hat die Aktie deutlich nachgegeben; zum Schlusskurs von 841,50 Euro am Zahlentag fehlen inzwischen rund 10 Prozent.
Wie sieht das Chartbild der Rheinmetall Aktie aus?
Das Chartbild ist klar abwärtsgerichtet. Seit Jahresbeginn hat die Aktie laut boerse-express.com rund 49 Prozent verloren, im vergangenen Monat gut 27 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch vom 19. Januar bei 1.966 Euro liegt inzwischen mehr als 60 Prozent über dem aktuellen Kurs. Mit dem heutigen Tief bei 738,70 Euro ist die alte Unterstützung vom 13. November bei 742,50 Euro gefallen; die Erholung bis zum Mittag zurück über 750 Euro ist ein erster Versuch, diese Zone zurückzuerobern. Gelingt das nicht nachhaltig, bleibt die Abwärtsbewegung intakt.
Welche Termine sollten Rheinmetall-Anleger kennen?
Der wichtigste Termin steht unmittelbar bevor: Vom 25. bis 27. November lädt Rheinmetall zum Kapitalmarkttag nach Hamburg, in die Marinewerft Blohm+Voss. Dort dürften die Mittelfristziele bis 2030 im Mittelpunkt stehen. Kurzfristig richtet sich der Blick auf das Gipfeltreffen am Donnerstag. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 folgen voraussichtlich am 11. März 2027.
FAQ zur Rheinmetall Aktie
Warum fällt die Rheinmetall Aktie heute?
Das für Donnerstag geplante Treffen von Trump, Xi und Putin nährt Erwartungen an Bewegung in der Ukraine-Diplomatie; das belastet die gesamte Rüstungsbranche. Zudem wirken die gesenkte Jahresprognose und eine vorsichtigere Goldman-Studie nach.
Wie steht die Rheinmetall Aktie am Mittag?
Gegen 12:40 Uhr bei 754,80 Euro im Xetra-Handel, minus 1,94 Prozent. Das Tagestief lag bei 738,70 Euro.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Rheinmetall Aktie?
Das Handelskürzel lautet RHM, die ISIN DE0007030009.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg bei Blohm+Voss.
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