Für Rheinmetall-Aktionäre reißt die Serie schlechter Nachrichten nicht ab. Die Rheinmetall-Aktie ist mit einem Minus von 6,54 Prozent der größte DAX Verlierer der Woche – nach bereits rund 21 Prozent Verlust in der Vorwoche und in einer Woche, in der der DAX erstmals über 27.000 Punkte stieg. Am Freitag rutschte der Kurs zeitweise auf 742,50 Euro, den tiefsten Stand seit 21 Monaten, und schloss auf Xetra bei 765,50 Euro. Vom Rekord bei rund 1.966 Euro ist die Aktie mehr als 60 Prozent entfernt. Unsere Rheinmetall-Aktie Prognose zeigt, ob der Boden nah ist – oder ob der Kapitalmarkttag den nächsten Schlag bringt.
Rheinmetall Aktie: DAX Verlierer mit 21-Monats-Tief, 60 Prozent unter dem Rekord – Prognose: Wird der Kapitalmarkttag zur Wende?
Die Rheinmetall-Aktie ist der größte DAX Verlierer der Woche: Minus 6,54 Prozent nach bereits rund 21 Prozent Verlust in der Vorwoche. Margenwarnung bei der Konkurrenz, Zweifel am Fregatten-Auftrag F127 und Friedenssignale drückten den Kurs auf ein 21-Monats-Tief. Unsere Rheinmetall-Aktie Prognose zeigt, welche Marken die Rheinmetall Chartanalyse jetzt entscheiden, was die Analysten erwarten und warum der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November zur Schicksalsfrage wird.
Die Woche
Margen-Schock, F127-Zweifel, Friedenssignale: warum der Ausverkauf weitergeht
Zum Wochenstart erholte sich die Aktie noch um 3,85 Prozent, MWB Research empfahl sie zum Kauf. Dann kam am Mittwoch der Schock aus Prag: Der tschechische Munitionshersteller CSG senkte seine Margenerwartung von 24 bis 25 auf rund 21 Prozent, weil die Preise für Standardmunition fallen. Rheinmetall verlor an diesem Tag 6,84 Prozent, am Donnerstag weitere 4,14 Prozent. Am Freitag senkte die Citigroup ihr Kursziel auf 1.099 Euro, Bernstein äußerte Zweifel daran, dass Rheinmetall den Zuschlag für die Fregatte F127 erhält. Dazu kamen Berichte über neue Friedensgespräche zur Ukraine.
Fünf Warnungen in elf Monaten
Am 4. November senkte Rheinmetall die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, zuvor waren 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro geplant. Verzögerungen bei Arminius und Boxer verschieben Umsätze ins Jahr 2027.
Druck auf die Munitionsmargen
Die Warnung von CSG nährt die Sorge, dass die außergewöhnlich hohen Preise für Standardmunition ihren Höhepunkt überschritten haben.
Schwacher Mittelzufluss
Nach neun Monaten lag der Free Cashflow bei minus 1,7 Milliarden Euro.
Rotation aus Rüstungswerten
Anleger schichteten in Technologie- und Energiewerte um.
Kurzfristige Prognose
Rheinmetall Chartanalyse: das 21-Monats-Tief muss halten
Die Rheinmetall Chartanalyse zeigt einen intakten Abwärtstrend ohne Bodenbildung. Die wichtigste Marke ist das Freitagstief bei 742,50 Euro. Fällt die Aktie per Schlusskurs darunter, rückt die runde Marke von 700 Euro in den Blick. Nach oben ist die Zone um 800 Euro die erste Hürde, darüber der Bereich um 820 Euro, von dem aus die Aktie in die Woche gestartet war. Erst ein Anstieg über diese Zone würde den kurzfristigen Abwärtsdruck brechen. Nach einem Monatsminus von mehr als 26 Prozent ist die Aktie charttechnisch stark überverkauft – eine technische Gegenbewegung ist jederzeit möglich, eine Trendwende aber noch nicht in Sicht.
Szenario 1: Erleichterung am Kapitalmarkttag
Überzeugt Rheinmetall am 26. und 27. November mit realistischen, belastbaren Zielen, könnte die Aktie über 800 Euro und in Richtung 820 Euro zurückkehren.
Szenario 2: Bodenbildung zwischen 740 und 800 Euro
Ohne neue Hiobsbotschaften stabilisiert sich der Kurs bis zum Kapitalmarkttag in der Spanne der vergangenen Tage.
Szenario 3: Bruch des 21-Monats-Tiefs
Senkt Rheinmetall die Ziele für 2030 deutlich oder kommen Fortschritte bei den Friedensgesprächen, droht ein Rutsch in Richtung 700 Euro.
Die Analysten
Kursziele von 800 bis 1.750 Euro: selten waren die Profis so uneins
Am unteren Ende stehen Vontobel mit 800 Euro sowie Berenberg und die Bank of America mit je 900 Euro. Bernstein sieht 1.000 Euro, die Citigroup 1.099 Euro, JPMorgan 1.150 Euro und die DZ Bank 1.205 Euro. Optimistischer sind Jefferies mit 1.350 Euro, die Deutsche Bank mit 1.650 Euro und Metzler mit 1.750 Euro. Berenberg erwartet, dass Rheinmetall das Umsatzziel für 2030 von rund 50 Milliarden Euro um etwa 14 Prozent senkt. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Mittel- bis langfristige Prognose
Rheinmetall Aktienprognose: Wachstum ja, Vertrauen nein
Das Paradoxe an der Rheinmetall Aktienprognose: Operativ wächst der Konzern weiter kräftig. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 78 Milliarden Euro. Auf Basis der Gewinnschätzungen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 bei rund 22, für 2027 bei etwa 15 – so niedrig wie lange nicht. Auf Sicht von fünf Jahren hat sich die Aktie trotz des Absturzes fast verneunfacht. Die NATO-Staaten haben ihre Ausgabenziele langfristig angehoben, das spricht für die Nachfrage. Das Problem ist die Verlässlichkeit der Prognosen. Für die langfristige Rheinmetall-Aktie Prognose entscheidet, ob das Management mit realistischen Zielen Vertrauen zurückgewinnt.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Rheinmetall-Aktie Prognose?
Kurzfristig muss das 21-Monats-Tief bei 742,50 Euro halten, sonst rückt die Marke von 700 Euro in den Fokus. Erst ein Anstieg über 800 bis 820 Euro würde den Abwärtsdruck brechen. Der Kapitalmarkttag Ende November dürfte die Richtung bestimmen.
Warum ist die Rheinmetall-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Die Margenwarnung von CSG, Zweifel am Fregatten-Auftrag F127, gesenkte Kursziele und Berichte über Friedensgespräche belasteten. Die Aktie verlor 6,54 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 800 Euro (Vontobel) über 1.000 bis 1.205 Euro (Bernstein, Citigroup, JPMorgan, DZ Bank) bis 1.750 Euro (Metzler).
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Am 26. und 27. November 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.