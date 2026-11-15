Rheinmetall Aktie: DAX Verlierer mit 21-Monats-Tief, 60 Prozent unter dem Rekord – Prognose: Wird der Kapitalmarkttag zur Wende?

Das Paradoxe an der Rheinmetall Aktienprognose: Operativ wächst der Konzern weiter kräftig. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 78 Milliarden Euro. Auf Basis der Gewinnschätzungen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 bei rund 22, für 2027 bei etwa 15 – so niedrig wie lange nicht. Auf Sicht von fünf Jahren hat sich die Aktie trotz des Absturzes fast verneunfacht. Die NATO-Staaten haben ihre Ausgabenziele langfristig angehoben, das spricht für die Nachfrage. Das Problem ist die Verlässlichkeit der Prognosen. Für die langfristige Rheinmetall-Aktie Prognose entscheidet, ob das Management mit realistischen Zielen Vertrauen zurückgewinnt.