Die Rheinmetall Aktie (Kürzel: RHM, ISIN: DE0007030009) zählt am Dienstagmorgen zu den größten DAX Verlierern. Auf Tradegate notierte das Papier des Rüstungskonzerns gegen 9:03 Uhr bei 752,30 Euro, ein Minus von 1,63 Prozent; an der Börse Stuttgart waren es um 9:08 Uhr 754,10 Euro (−1,57 Prozent). Gemessen am Xetra-Schluss vom Montag (769,70 Euro) beträgt der Abschlag gut 2 Prozent. Dabei hatte die Aktie vorbörslich laut Deutsche Wirtschafts Nachrichten gegen 8:39 Uhr noch rund 1,5 Prozent im Plus bei etwa 775 Euro gelegen. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Rheinmetall Aktie DAX Verlierer: Friedensgespräche drehen das Vorbörsen-Plus ins Minus – hält das Jahrestief bei 751,70 Euro?
Die Rheinmetall Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den größten DAX Verlierern: Auf Tradegate notierte sie gegen 9:03 Uhr bei 752,30 Euro und 1,63 Prozent im Minus – direkt am Jahrestief. Vorbörslich lag sie noch im Plus; Ukraine-Gespräche und das Dreiertreffen Trump–Xi–Putin machen Anleger vorsichtig.
Die Gründe
Warum fällt die Rheinmetall Aktie heute wieder?
Eine konkrete Rheinmetall-Nachricht vom Dienstag ließ sich nicht finden. Belastend wirkt das politische Umfeld: Am Montag gab es Online-Gespräche zwischen der Ukraine, den USA und Europa; US-Unterhändler Jared Kushner sprach laut Al Jazeera von „Fortschritten“, die nächste Runde soll in Berlin stattfinden. Zudem will US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit Xi Jinping und Wladimir Putin in China auch über den Krieg sprechen – laut ARIVA halten sich Anleger vor diesem Treffen bei Rüstungswerten zurück.
Hinzu kommen der schwache Gesamtmarkt – der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter – und die Nachwirkungen einer Gewinnwarnung: Der tschechische Wettbewerber CSG hatte vergangene Woche sein Margenziel für 2026 auf etwa 21 Prozent gesenkt (zuvor 24 bis 25 Prozent). JPMorgan warnte laut Börse Express vor einem Ausverkauf im Sektor für den Fall einer Waffenruhe.
Friedensdiplomatie
Fortschritte bei Ukraine-Gesprächen und das Dreiertreffen am Donnerstag nähren Spekulationen über eine Waffenruhe.
Branchensorgen
Die Margenwarnung von CSG belastet weiterhin die Stimmung für europäische Rüstungswerte.
Eigene Prognosesenkung
Rheinmetall hatte Anfang November Umsatz- und Margenziel 2026 gekappt.
Fundamentaldaten
Was steckt hinter dem Absturz seit Januar?
Nach neun Monaten steigerte Rheinmetall den Umsatz um 38 Prozent auf 8,376 Milliarden Euro, das operative Ergebnis lag bei 1,339 Milliarden Euro (Marge 16,0 Prozent). Der operative Free Cashflow war mit minus 1,698 Milliarden Euro aber deutlich negativ. Anfang November senkte der Konzern die Umsatzprognose 2026 auf etwa 13,2 Milliarden Euro (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden) und die Margenprognose auf etwa 18,5 Prozent (zuvor etwa 19 Prozent). Als Gründe nannte er Verzögerungen beim Radpanzer Boxer („Arminius“) und bei Abnahmen von Artilleriemunition.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz 9M
|8,376 Mrd. € (+38 %)
|Operatives Ergebnis 9M
|1,339 Mrd. € (Marge 16,0 %)
|Operativer Free Cashflow 9M
|−1,698 Mrd. €
|Umsatzprognose 2026
|etwa 13,2 Mrd. € (zuvor 13,7–14,2 Mrd. €)
|Margenprognose 2026
|etwa 18,5 % (zuvor etwa 19 %)
Quelle: Rheinmetall, Quartalsmitteilung Q3 2026 (via ad-hoc-news, DWN)
Analysten
Was sagt Goldman Sachs nach dem Kurseinbruch?
Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall von 2.100 auf 1.350 Euro gesenkt und die Einstufung „Buy“ beibehalten. Analyst Sam Burgess rechnet für 2030 nur noch mit einem Umsatz von rund 35 Milliarden Euro. Die Studie wurde laut dpa-AFX am 13. November 2026 um 14:01 Uhr GMT veröffentlicht.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 1.350 Euro stammen von Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess), Originalstudie vom 13.11.2026, 14:01 Uhr GMT. aktiencheck.de gibt Einstufung und Kursziel unverändert wieder und gibt keine eigene Empfehlung ab. Die Offenlegungen des Hauses finden Sie hier. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
Charttechnik
Wo verläuft die nächste Haltelinie?
Mit 752,30 Euro testet die Aktie das 52-Wochen-Tief vom 13. November bei 751,70 Euro – dem tiefsten Stand seit Februar 2025. Ein Rutsch darunter würde den Abwärtstrend bestätigen. Als Widerstand gilt laut DWN der Schlusskurs vom 4. November vor der Prognosesenkung bei 1.003,40 Euro, kurzfristig steht laut Börse Express die Marke von 800 Euro im Fokus. Das 52-Wochen-Hoch lag laut wallstreet-online am 19. Januar bei 1.965 Euro; seit Jahresbeginn hat die Aktie rund die Hälfte ihres Werts verloren, über einen Monat gut 25 Prozent.
Ausblick
Welche Termine bewegen die Rheinmetall Aktie?
Am Donnerstag, 19. November, treffen sich Trump, Xi und Putin. Der wichtigste Unternehmenstermin ist der Kapitalmarkttag am 26. und 27. November in Hamburg, auf dem Rheinmetall seine Mittelfristziele vorstellen will.
FAQ zur Rheinmetall Aktie
Warum fällt die Rheinmetall Aktie heute? Ohne Unternehmensmeldung belasten Fortschritte bei Ukraine-Gesprächen, das bevorstehende Treffen von Trump, Xi und Putin sowie der schwache Gesamtmarkt die Aktie (RHM, ISIN DE0007030009).
Wie tief steht die Rheinmetall Aktie? Gegen 9:03 Uhr bei 752,30 Euro auf Tradegate (−1,63 Prozent) und damit knapp über dem 52-Wochen-Tief von 751,70 Euro.
Was hat Goldman Sachs zuletzt entschieden? Goldman Sachs senkte das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro und blieb bei „Buy“ (Studie vom 13.11.2026).
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall? Am 26. und 27. November 2026 in Hamburg.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.350,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess) vom 13.11.2026, 15:01 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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