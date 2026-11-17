Eine konkrete Rheinmetall-Nachricht vom Dienstag ließ sich nicht finden. Belastend wirkt das politische Umfeld: Am Montag gab es Online-Gespräche zwischen der Ukraine, den USA und Europa; US-Unterhändler Jared Kushner sprach laut Al Jazeera von „Fortschritten“, die nächste Runde soll in Berlin stattfinden. Zudem will US-Präsident Donald Trump am Donnerstag mit Xi Jinping und Wladimir Putin in China auch über den Krieg sprechen – laut ARIVA halten sich Anleger vor diesem Treffen bei Rüstungswerten zurück.

Hinzu kommen der schwache Gesamtmarkt – der DAX eröffnete laut dpa-AFX rund 0,8 Prozent leichter – und die Nachwirkungen einer Gewinnwarnung: Der tschechische Wettbewerber CSG hatte vergangene Woche sein Margenziel für 2026 auf etwa 21 Prozent gesenkt (zuvor 24 bis 25 Prozent). JPMorgan warnte laut Börse Express vor einem Ausverkauf im Sektor für den Fall einer Waffenruhe.