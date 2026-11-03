Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Marktanalyse unter die Lupe.
Rheinmetall Aktie: DAX Verlierer am 02. November - Wichtige Unterstützung verloren - Jetzt zählt die SMA50!
Die Rheinmetall Aktie gerät trotz eines überwiegend freundlichen DAX mit einem Kursverlust von 2,81% massiv unter Druck
Zum Xetra-Handelsschluss am 02.11.2026 hätten zwar insgesamt die Gewinner dominiert (32 Titel im Plus, 8 im Minus), doch am Tabellenende sei der Rüstungskonzern unter starken Verkaufsdruck geraten. Die Rheinmetall Aktie habe mit einem Abschlag von 2,81% den größten Tagesverlust im DAX 40 verbucht, gefolgt von der Deutschen Börse AG (-2,11%) und RWE (-0,99%).
Chartcheck: Rheinmetall Aktie im Tageschart (Daily)
Erst Ende Juli sei der Sprung über die SMA20 (aktuell bei 1.002,63 EUR) und nachfolgend über die SMA50 (aktuell bei 1.018,69 EUR) geglückt. Eine nachhaltige Aufwärtswelle sei jedoch ausgeblieben. Die Rheinmetall Aktie sei zügig unter beide gleitenden Durchschnitte zurückgefallen.
Nach einer gescheiterten Gegenbewegung im September sei Mitte Oktober zwar erneut der Ausbruch über SMA20 und SMA50 gelungen, doch die Anschlusskäufe seien rasch abgeebbt. Im gestrigen Handel hätten die Bullen beide Linien endgültig aufgegeben - der Tagesschlusskurs sei klar unterhalb der SMA20 festgestellt worden.
Bärisches Szenario: Bestätige sich dieser Bruch heute durch eine weitere rote Tageskerze, drohe eine Ausweitung der Abwärtsbewegung. Der Fokus liege klar auf der Unterseite.
Bulisches Szenario: Für eine Entspannung müsse die Aktie zwingend mit dynamischen Käufen über die SMA50 klettern und sich dort per Tagesschluss etablieren.
Übergeordnete Einschätzung Daily: Neutral / Bärisch
Tagesprognose für heute: Abwärts
Chartcheck: Rheinmetall Aktie im 4-Stunden-Chart (4h)
Auf der 4-Stunden-Zeitebene zeige sich ein strukturelles Schwächemuster. Die Juli-Erholung über die 200-Perioden-Linie (SMA200, aktuell bei 1.057,63 EUR) habe nicht gehalten werden können:
Wiederholte Anläufe an die SMA200 hätten zu Gewinnmitnahmen geführt.
In den jüngsten Handelswochen habe sich das Kursgeschehen unter die SMA20 (1.026,48 EUR) verlagert.
Zwar habe sich das Papier zwischenzeitlich erneut dynamisch über SMA50 (1.017,26 EUR) und SMA200 geschoben, sei dort jedoch erneut nach unten abgeprallt.
Gestern sei der Kurs sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 abgerutscht, wo auch der Tagesschluss markiert worden sei. Solange der Wert unterhalb der SMA50 notiere, bleibe der Abwärtsdruck dominant. Erst ein Ausbruch über die SMA200 würde den Weg in Richtung des August-Hochs ebnen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bärisch
Wichtige Kursmarken (Pivot-Zonen)
Widerstände: 999,67 · 1.002,63 (SMA20) · 1.017,26 · 1.018,69 (SMA50) · 1.026,48 · 1.028,19 · 1.031,82 · 1.051,00 (GAP) · 1.057,63 (SMA200) · 1.112,70 (GAP) · 1.183,40 · 1.262,18
Unterstützungen: 983,60 · 978,71 · 976,15 · 968,65 · 908,40 · 830,90 (GAP)
(Analyse vom 03.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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