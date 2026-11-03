Rheinmetall Aktie: DAX Verlierer am 02. November - Wichtige Unterstützung verloren - Jetzt zählt die SMA50!

Gestern sei der Kurs sowohl unter die SMA20 als auch unter die SMA50 abgerutscht, wo auch der Tagesschluss markiert worden sei. Solange der Wert unterhalb der SMA50 notiere, bleibe der Abwärtsdruck dominant. Erst ein Ausbruch über die SMA200 würde den Weg in Richtung des August-Hochs ebnen.