Rheinmetall Aktie DAX Gewinner: Vom Tagesplus bleibt knapp ein Drittel – trägt die Erholung bis zum Kapitalmarkttag?

Der Blick auf die größeren Zeiträume relativiert das Tagesplus. Seit Jahresbeginn hat die Rheinmetall Aktie laut finanzen.net rund 48,5 Prozent verloren, vom Rekordhoch aus dem Januar ist sie mehr als 60 Prozent entfernt. Allein im Monat bis Freitag büßte sie laut boerse.de rund 20 Prozent ein.

Auslöser der jüngsten Talfahrt war die Quartalsmitteilung vom 5. November: Rheinmetall senkte das Umsatzziel für 2026 von 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro auf rund 13,2 Milliarden Euro und die erwartete operative Marge von rund 19 auf etwa 18,5 Prozent. Als Gründe nannte der Konzern Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius, bei Losabnahmen für Artilleriemunition sowie Umsatzverschiebungen ins Jahr 2027. Die Aktie brach daraufhin zeitweise um bis zu 16 Prozent ein – obwohl der Umsatz in den ersten neun Monaten um 38 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro gestiegen war. Nach dem Ausverkauf kommt die Aktie laut finanzen.net auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,6 für 2026 und 15,5 für 2027.