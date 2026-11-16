Die Rheinmetall Aktie (Kürzel: RHM, ISIN: DE0007030009) gehört am Montag zu den DAX Gewinnern, doch der Tag hatte mehr versprochen. Zum Handelsschluss stand laut dpa-AFX ein Plus von 1,21 Prozent – am Mittag war das Papier mit rund 3,9 Prozent noch klarer Spitzenreiter im deutschen Leitindex. Den Schwung lieferte der vom Haushaltsausschuss beschlossene Bundeshaushalt 2027, der für die Verteidigung rund 139 Milliarden Euro vorsieht. Während der DAX auf seinem Tagestief bei 26.598,64 Punkten (−0,57 Prozent) schloss, bröckelte bei Rheinmetall im Späthandel ein Großteil der Gewinne ab.
Rheinmetall Aktie DAX Gewinner: Vom Tagesplus bleibt knapp ein Drittel – trägt die Erholung bis zum Kapitalmarkttag?
Die Rheinmetall Aktie zählt am Montag zu den stärksten DAX-Werten: Laut dpa-AFX schloss sie 1,21 Prozent höher, nachdem sie am Mittag noch rund 3,9 Prozent vorn gelegen hatte. Rückenwind kam vom beschlossenen Bundeshaushalt 2027 mit rund 139 Milliarden Euro für Verteidigung und von der Lage in Nahost, im Späthandel gab die Aktie jedoch einen Großteil der Gewinne ab.
DAX Gewinner am Abend
Warum stieg die Rheinmetall Aktie heute – und warum nicht stärker?
Bundeshaushalt 2027 steht
Der Haushaltsausschuss hat den Etat 2027 mit einem Volumen von rund 560,9 Milliarden Euro beschlossen; für die Verteidigung sind rund 139 Milliarden Euro vorgesehen. Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard wertete das positiv: „Erfreulicherweise hat der Ausschuss das geplante Verteidigungsvolumen von 139 Milliarden Euro beibehalten“, zitiert ihn dpa-AFX.
Geopolitik am Nachmittag
Laut dem Dow-Jones-Schlussbericht verwies ein Händler auf einen dritten US-Flugzeugträger, der in Richtung Iran unterwegs sei. Zudem stützten EU-Gelder für die Ukraine: Für 2027 sind 45 Milliarden Euro aus einem 90-Milliarden-Kredit vorgesehen, davon 31,7 Milliarden Euro für die ukrainische Rüstungsindustrie.
Branche zieht mit
Die Erholung war breit: Rheinmetall, TKMS und Hensoldt legten laut Dow Jones bis zu 1,3 Prozent zu; im MDax zählten TKMS, Hensoldt und Renk laut dpa-AFX zur Spitzengruppe.
Gewinnmitnahmen im Späthandel
Um 14:44 Uhr meldete dpa-AFX noch ein Plus von 2,9 Prozent, um 15:42 Uhr waren es laut finanzen.at 2,77 Prozent bei 786,70 Euro. Zum Schluss blieben 1,21 Prozent. Einen konkreten Auslöser für den Rückgang nennen die Berichte nicht; der schwache Gesamtmarkt, der auf dem Tagestief schloss, dürfte mitgespielt haben.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Rheinmetall
|786,70 €
|+2,77 %
|2
|Deutsche Telekom
|27,10 €
|+1,88 %
|3
|Daimler Truck
|43,37 €
|+1,66 %
|4
|MTU Aero Engines
|357,00 €
|+1,54 %
|5
|Fresenius SE
|54,39 €
|+1,44 %
Xetra-Kurse, Stand 15:42 Uhr. Zum Handelsschluss lag Rheinmetall laut dpa-AFX noch 1,21 Prozent im Plus.
Quelle: finanzen.at (15:42 Uhr); dpa-AFX/onvista
Einordnung
Wie tief sitzt der Vertrauensbruch bei der Rheinmetall Aktie?
Der Blick auf die größeren Zeiträume relativiert das Tagesplus. Seit Jahresbeginn hat die Rheinmetall Aktie laut finanzen.net rund 48,5 Prozent verloren, vom Rekordhoch aus dem Januar ist sie mehr als 60 Prozent entfernt. Allein im Monat bis Freitag büßte sie laut boerse.de rund 20 Prozent ein.
Auslöser der jüngsten Talfahrt war die Quartalsmitteilung vom 5. November: Rheinmetall senkte das Umsatzziel für 2026 von 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro auf rund 13,2 Milliarden Euro und die erwartete operative Marge von rund 19 auf etwa 18,5 Prozent. Als Gründe nannte der Konzern Verzögerungen beim Boxer-Projekt Arminius, bei Losabnahmen für Artilleriemunition sowie Umsatzverschiebungen ins Jahr 2027. Die Aktie brach daraufhin zeitweise um bis zu 16 Prozent ein – obwohl der Umsatz in den ersten neun Monaten um 38 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro gestiegen war. Nach dem Ausverkauf kommt die Aktie laut finanzen.net auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,6 für 2026 und 15,5 für 2027.
Was sagen Analysten nach dem Absturz?
Goldman-Sachs-Analyst Sam Burgess hat das Kursziel für die Rheinmetall Aktie von 2.100 auf 1.350 Euro gesenkt und die Einstufung „Buy“ bestätigt. Begründung: Er hat seine Umsatzerwartungen für 2030 deutlich zurückgenommen und rechnet nun mit rund 35 Milliarden Euro; die bisherigen Annahmen hätten zu wenig Puffer für Verzögerungen gelassen. Das Hauptproblem sieht er im Vertrauen des Kapitalmarkts. Andere Häuser sind vorsichtiger: Laut finanzen.net stufte die Bank of America die Aktie auf „Hold“ ab, Citi und Jefferies senkten ihre Ziele.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einschätzung stammt von Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess). Die Originalstudie wurde am 13.11.2026 um 14:01 Uhr GMT veröffentlicht. Einstufung („Buy“) und Kursziel (1.350 Euro) wurden unverändert übernommen. Offenlegungen der Quelle: Goldman Sachs Global Investment Research – Disclosures sowie Goldman Sachs – Umgang mit Interessenkonflikten bei Finanzanalysen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
Welche Termine sollten Rheinmetall-Anleger kennen?
Der entscheidende Termin folgt in Kürze: Rheinmetall lädt laut Investor-Relations-Seite vom 25. bis 27. November 2026 zum Kapitalmarkttag nach Hamburg, an den Standort Blohm+Voss der Marinesparte. Dort dürften die Mittelfristziele im Mittelpunkt stehen – Goldman hält es für möglich, dass der Konzern seine Planung für 2030 auf rund 35 Milliarden Euro Umsatz zurücknimmt.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute?
Der Haushaltsausschuss hat den Bundeshaushalt 2027 mit rund 139 Milliarden Euro für die Verteidigung beschlossen. Am Nachmittag stützten zudem Berichte über einen weiteren US-Flugzeugträger Richtung Iran und EU-Hilfen für die Ukraine die Rüstungswerte.
Wie stark schloss die Rheinmetall Aktie am Montag?
Laut dpa-AFX mit einem Plus von 1,21 Prozent. Am Mittag hatte sie auf Xetra noch rund 3,9 Prozent höher bei 795,70 Euro notiert.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Rheinmetall Aktie?
Das Handelskürzel ist RHM, die ISIN lautet DE0007030009.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Laut Unternehmen vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.350,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess) vom 13.11.2026, 15:01 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 18:09 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 18:09 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.