Die Rheinmetall Aktie (Kürzel RHM, ISIN DE0007030009) ist am Montag, 23. November 2026, fünftgrößter DAX Gewinner: Zum Xetra-Schluss notiert das Papier bei 725,20 Euro und damit 4,59 % über dem Vortagesschluss von rechnerisch rund 693,40 Euro. Einen konkreten Auslöser aus dem Unternehmen gibt es nach unserer Recherche nicht – die Rheinmetall Aktie profitiert vor allem von der breiten Erholung nach der Crash-Woche und von einer Gegenbewegung auf das Jahrestief vom Freitag.
Rheinmetall Aktie DAX Gewinner: Plus von 4,59 % auf 725,20 Euro nach dem Jahrestief – trägt die Erholung bis zum Kapitalmarkttag?
Die Rheinmetall Aktie ist am Montag zum Xetra-Schluss mit +4,59 % auf 725,20 Euro fünftgrößter DAX Gewinner. Ein konkreter Unternehmensauslöser fehlt, der Kapitalmarkttag in Hamburg rückt näher und Analysten fragen nach den Zielen für 2030.
Tagesbilanz
Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?
Der Gesamtmarkt gibt den Takt vor: Nach der schwachen Vorwoche mit einem Wochenminus von rund 7 % holte der DAX am Montag einen Teil der Verluste auf. Der Leitindex schloss nach Medienberichten bei 25.337 Punkten und damit 2,2 % im Plus. Als Treiber gelten die Technologiewerte, nachdem Nvidia überraschend Jensen Huang wieder an die Konzernspitze berufen hat; dazu kamen freundliche Einkaufsmanagerdaten.
Gegenbewegung nach dem Jahrestief
Am Freitag war die Rheinmetall Aktie nach Berichten um rund 4,4 % auf etwa 693,40 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit Februar 2025. Wer dort Kursrückgänge als übertrieben ansah, fand am Montag Gelegenheit zur Erholung.
Breite Marktstimmung
Mit Siemens Energy, Infineon, Hochtief und der Deutschen Bank liegen vor Rheinmetall vier Werte, die vom allgemeinen Risikoappetit profitieren. Der Rüstungskonzern reiht sich in diese Bewegung ein.
Kapitalmarkttag voraus
Das Unternehmen hat seinen Kapitalmarkttag in Hamburg angekündigt. Anleger positionieren sich vor möglichen Aussagen zu den Mittelfristzielen.
|Platz
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Siemens Energy
|126,46
|+6,88 %
|2
|Infineon Technologies
|48,42
|+6,56 %
|3
|HOCHTIEF
|356,20
|+5,38 %
|4
|Deutsche Bank
|30,525
|+4,79 %
|5
|Rheinmetall
|725,20
|+4,59 %
|Schwach
|Deutsche Börse
|310,90
|-1,33 %
|Schwach
|Bayer
|52,98
|-0,71 %
|Schwach
|Deutsche Telekom
|26,25
|-0,34 %
|Schwach
|Beiersdorf
|79,00
|-0,23 %
|Schwach
|Mercedes-Benz Group
|37,625
|+0,01 %
Kurse in Euro, Veränderung zum Vortag. Mercedes-Benz als fünftschwächster Wert steht minimal im Plus; im Minus schlossen nur vier Titel.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion, Stand nach Xetra-Schluss, 23.11.2026
Was steckt hinter der Skepsis zur Rheinmetall Aktie?
Trotz des Plus bleibt das Bild angespannt. Die Aktie liegt rund 63 % unter dem Rekordhoch von 1.966 Euro vom 19. Januar 2026. Nach Medienberichten hat der Konzern seine Jahresziele für 2026 gesenkt: Der Umsatz soll bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen, die operative Marge bei etwa 18,5 %. Genannt werden das Ende des Fregattenprogramms F126 und die Verschiebung des Boxer-Auftrags Arminius auf 2027. Die Zahlen für die ersten neun Monate wirken dagegen robust: Der Umsatz stieg laut Quartalsmitteilung um 38 % auf 8,4 Milliarden Euro, der Auftragsbestand liegt bei rund 78 Milliarden Euro. Der operative Free Cashflow war jedoch deutlich negativ.
Auch im Analystenlager mehren sich die Fragen. Bernstein-Analyst Adrien Rabier argumentiert in einer Studie vom 19. November, Drohnen verdrängten die Artillerie als wichtigsten Verlustverursacher im Ukraine-Krieg; das stellt Wachstumserwartungen für Munition infrage. Berenberg-Analyst George McWhirter rechnet nach Berichten damit, dass das Umsatzziel für 2030 um etwa 14 % gekappt werden könnte, und Citigroup erwartet nach Berichten eine Überarbeitung des Mittelfristplans. Rheinmetall selbst hielt bislang am Ziel von rund 50 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 fest.
Wie steht die Rheinmetall Aktie charttechnisch da?
Der Freitagsschluss bei rund 693 Euro markiert das Jahrestief, ein intraday genannter Wert um 680 Euro dient Beobachtern als nächste Orientierung nach unten. Mit 725,20 Euro hat die Aktie die Marke von 700 Euro zurückerobert, die zuletzt mehrfach als Schwelle diskutiert wurde. Ob daraus mehr wird als eine Erholung innerhalb eines Abwärtstrends, lässt sich aus einem einzelnen Handelstag nicht ablesen. Detaillierte Angaben zu gleitenden Durchschnitten liegen uns nicht belegt vor.
Welche Termine sollten Anleger beachten?
Im Mittelpunkt steht der Kapitalmarkttag in Hamburg. Nach dem Finanzkalender des Unternehmens findet er vom 26. bis 27. November 2026 statt; eine weitere Seite des Konzerns nennt den Zeitraum 25. bis 27. November. Am 30. November tritt Rheinmetall bei der Berenberg European Conference in London auf. Der Geschäftsbericht 2026 soll nach Berichten am 11. März 2027 folgen. Mit Spannung wird erwartet, ob der Konzern an den 2030-Zielen festhält und wie er die Cash-Conversion einordnet.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute? Die Rheinmetall Aktie (RHM, DE0007030009) legt zum Xetra-Schluss um 4,59 % auf 725,20 Euro zu, getragen von der breiten Markterholung und einer Gegenbewegung auf das Freitagstief. Eine konkrete Unternehmensmeldung gab es nicht.
Welchen Platz belegt Rheinmetall unter den DAX Gewinnern? Platz 5, hinter Siemens Energy, Infineon, HOCHTIEF und der Deutschen Bank.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall? Nach dem Finanzkalender vom 26. bis 27. November 2026 in Hamburg.
Wie weit liegt die Aktie unter dem Rekordhoch? Rund 63 % unter dem Hoch von 1.966 Euro vom 19. Januar 2026.
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