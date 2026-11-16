Rheinmetall Aktie: DAX Gewinner nach dem Absturz – Goldman hält zum Kauf, Gegenbewegung oder Bärenmarktrally?

Paradox: Operativ wächst Rheinmetall so schnell wie nie. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von 2,31 auf 3,15 Milliarden Euro, das operative Ergebnis von 342 auf 553 Millionen Euro. Der Rheinmetall Backlog erreichte zum 30. September 78,0 Milliarden Euro. Doch am 5. November senkte der Konzern die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro nach zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden, die operative Marge auf rund 18,5 Prozent nach zuvor rund 19 Prozent. Grund sind verschobene Vertragsabschlüsse und Abnahmen. Die Aktie brach am selben Tag um gut 16 Prozent ein. In der Vorwoche kamen weitere Belastungen hinzu: Der tschechische Konkurrent CSG senkte wegen fallender Preise für Standardmunition seine Margenprognose, Berichte über mögliche Friedensgespräche für die Ukraine drückten auf die gesamte Branche, und Bernstein hielt eine Verzögerung oder Verkleinerung des Fregattenprojekts F127 für möglich.