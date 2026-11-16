Die Rheinmetall Aktie startet mit einem Lebenszeichen in die neue Woche. Um 9:04 Uhr notiert der Rüstungskonzern bei 770,40 Euro, ein Plus von 1,20 Prozent – damit ist Rheinmetall einer der DAX Gewinner des Morgens. Auslöser ist eine Analyse von Goldman Sachs: Die US-Bank senkt ihr Kursziel zwar drastisch von 2.100 auf 1.350 Euro, bestätigt aber die Kaufempfehlung und belässt die Rheinmetall-Aktie auf ihrer „Conviction List“ der bevorzugten Werte. Nach einem Absturz von gut 26 Prozent in nur zwei Wochen und einem Tief von 742,50 Euro am Freitag reicht das für eine erste Gegenbewegung.
Rheinmetall Aktie: DAX Gewinner nach dem Absturz – Goldman hält zum Kauf, Gegenbewegung oder Bärenmarktrally?
Die Rheinmetall Aktie ist am Montagmorgen unter den DAX Gewinnern: Plus 1,20 Prozent auf 770,40 Euro. Goldman Sachs kappt das Kursziel zwar von 2.100 auf 1.350 Euro, hält aber an der Kaufempfehlung fest und lässt die Aktie auf der Conviction List. Nach einem Minus von 26 Prozent in zwei Wochen wagen sich erste Käufer zurück. Was hinter der Erholung der Rheinmetall Aktie steckt.
Der Auslöser
Goldman kappt das Ziel – und bleibt trotzdem an Bord
Eine Kurszielsenkung um mehr als ein Drittel ist normalerweise kein Kaufsignal. Doch bei einer Aktie, die binnen eines Jahres mehr als die Hälfte ihres Werts verloren hat, zählt vor allem eines: Einer der einflussreichsten Analysten hält an seiner Kaufempfehlung fest.
Goldman Sachs begründet die Senkung mit zeitlichen Verschiebungen beim Umsatz – vor allem beim Boxer-Großauftrag „Arminius“ und bei der Abnahme von Artilleriemunition. Die Nachfrage selbst sehen die Analysten nicht schwächer. Für 2026 rechnet Goldman mit rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz und einem operativen Ergebnis von etwa 2,4 Milliarden Euro. Deutlich vorsichtiger ist die US-Bank beim Blick nach vorn: Für 2030 erwartet sie nur noch rund 35 Milliarden Euro Umsatz, weil frühere Annahmen Beschaffungsverzögerungen und langsamere Abrufe aus Rahmenverträgen zu wenig berücksichtigt hätten. Das neue Kursziel liegt dennoch rund 75 Prozent über dem aktuellen Kurs. Vom Jahreshoch bei 1.966 Euro aus dem Januar ist die Rheinmetall Aktie weit entfernt – auf Jahressicht steht ein Minus von rund 55 Prozent.
Die Vorgeschichte
Rekordzahlen, gesenkte Prognose: wie es zum Absturz kam
Paradox: Operativ wächst Rheinmetall so schnell wie nie. Im dritten Quartal stieg der Umsatz von 2,31 auf 3,15 Milliarden Euro, das operative Ergebnis von 342 auf 553 Millionen Euro. Der Rheinmetall Backlog erreichte zum 30. September 78,0 Milliarden Euro. Doch am 5. November senkte der Konzern die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro nach zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden, die operative Marge auf rund 18,5 Prozent nach zuvor rund 19 Prozent. Grund sind verschobene Vertragsabschlüsse und Abnahmen. Die Aktie brach am selben Tag um gut 16 Prozent ein. In der Vorwoche kamen weitere Belastungen hinzu: Der tschechische Konkurrent CSG senkte wegen fallender Preise für Standardmunition seine Margenprognose, Berichte über mögliche Friedensgespräche für die Ukraine drückten auf die gesamte Branche, und Bernstein hielt eine Verzögerung oder Verkleinerung des Fregattenprojekts F127 für möglich.
Prognose gesenkt
Umsatzziel 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro reduziert, Marge auf rund 18,5 Prozent.
Mittelfristziele wackeln
Analysten erwarten, dass Rheinmetall das Ziel von 50 Milliarden Euro Umsatz bis 2030 senkt. Citi rechnet mit rund 30,3 Milliarden, Goldman mit rund 35 Milliarden.
Branchendruck
Fallende Preise für Standardmunition und Spekulationen über einen Frieden in der Ukraine belasten den Sektor.
Negativer Cashflow
Der operative Free Cashflow lag nach neun Monaten bei minus 1,7 Milliarden Euro.
Die Analysten
Kursziele von 900 bis 1.350 Euro: die Profis sind gespalten
Neben Goldman Sachs empfiehlt auch die Citigroup die Rheinmetall Aktie weiter zum Kauf, allerdings mit einem auf 1.099 Euro gesenkten Kursziel. Vorsichtiger sind Berenberg und die Bank of America mit jeweils 900 Euro und der Einstufung „Halten“; die Bank of America hatte die Aktie zuvor abgestuft. Bernstein sieht 1.000 Euro bei „Market-Perform“. Laut Investing.com liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 1.329 Euro, 17 Analysten raten zum Kauf, 5 zum Halten. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Rheinmetall Aktie: Boden oder nur Atempause?
Charttechnisch befindet sich die Rheinmetall Aktie in einem bestätigten Abwärtstrend. Die frühere Unterstützungszone zwischen rund 900 und 980 Euro wurde nach unten durchbrochen und dürfte nun als Widerstand wirken. Erste Hoffnung macht eine leichte bullische Divergenz beim Relative-Stärke-Index, die auf nachlassenden Verkaufsdruck hindeutet. Entscheidend ist kurzfristig das Freitagstief bei 742,50 Euro: Hält diese Marke, könnte sich ein Boden bilden. Fällt sie, fehlen nahe Unterstützungen. Eine Gegenbewegung allein ist noch keine Trendwende.
Der wichtigste Termin für die Rheinmetall Aktie ist der Kapitalmarkttag Ende November. Dort dürfte das Management neue Mittelfristziele vorlegen. Der Markt rechnet mit einer Absenkung des bisherigen Umsatzziels von 50 Milliarden Euro für 2030. Entscheidend wird sein, wie überzeugend Rheinmetall die Risiken bei Beauftragungen und Abnahmen einordnet – daran dürfte sich entscheiden, ob Vertrauen zurückkehrt. Zuvor könnte auch der Gipfel von Trump, Xi und Putin in Shenzhen am 19. November die Stimmung in der Rüstungsbranche bewegen.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?
Goldman Sachs hat die Kaufempfehlung trotz einer Kurszielsenkung auf 1.350 Euro bestätigt. Nach dem starken Kursverfall nutzen erste Anleger das niedrige Niveau.
Warum ist die Rheinmetall Aktie so stark gefallen?
Rheinmetall hat die Umsatz- und Margenprognose für 2026 gesenkt, weil sich Aufträge und Abnahmen verschieben. Dazu kommen Branchenbelastungen und die Sorge vor niedrigeren Mittelfristzielen.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Ende November. Dort will Rheinmetall neue Mittelfristziele vorstellen.
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