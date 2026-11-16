Rheinmetall Aktie DAX Gewinner: Haushalt hält 139 Milliarden für die Truppe – schafft die Aktie den Sprung über 800 Euro?

Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute? Der Haushaltsausschuss hat das geplante Verteidigungsvolumen von rund 139 Milliarden Euro für 2027 bestätigt. Dazu kommen ein bestätigtes Kaufvotum von Goldman Sachs und eine Gegenbewegung nach dem 21-Monats-Tief vom Freitag.

Wie stark ist die Rheinmetall Aktie heute gestiegen? Um 12:10 Uhr notierte sie auf Xetra bei 794,10 Euro, ein Plus von 3,74 Prozent. Damit ist sie der größte DAX Gewinner am Mittag.

Wie lauten Kürzel und ISIN der Rheinmetall Aktie? Das Handelskürzel ist RHM, die ISIN lautet DE0007030009.

Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall? Laut Unternehmen vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.