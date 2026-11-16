Die Rheinmetall Aktie ist am Montagmittag der klare DAX Gewinner: Um 12:10 Uhr notiert das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns (Kürzel: RHM, ISIN: DE0007030009) auf Xetra bei 794,10 Euro und damit 3,74 Prozent über dem Freitagsschluss. Den Ausschlag gibt die Nachlese zum Bundeshaushalt 2027: Der Haushaltsausschuss hat das geplante Verteidigungsvolumen von rund 139 Milliarden Euro unangetastet gelassen. Während der Gesamtmarkt mit −0,12 Prozent auf der Stelle tritt, setzt die Aktie ihre Erholung vom 21-Monats-Tief der Vorwoche fort; gegen 12:51 Uhr lag das Plus laut finanzen.net sogar bei rund 3,9 Prozent (795,70 Euro).
Rheinmetall Aktie DAX Gewinner: Haushalt hält 139 Milliarden für die Truppe – schafft die Aktie den Sprung über 800 Euro?
Die Rheinmetall Aktie ist am Montagmittag der größte DAX Gewinner: Um 12:10 Uhr kostet sie auf Xetra 794,10 Euro, ein Plus von 3,74 Prozent. Rückenwind kommt aus dem Haushaltsausschuss, der das geplante Verteidigungsvolumen von rund 139 Milliarden Euro für 2027 bestätigt hat, und von Goldman Sachs.
DAX Gewinner am Mittag
Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute – und wie belastbar ist der Rückenwind?
Drei Faktoren treiben die Rheinmetall Aktie zum Wochenstart an die DAX-Spitze: die Haushaltsplanung in Berlin, ein Analystenhaus, das trotz deutlicher Kurszielsenkung am Kaufvotum festhält, und eine technische Gegenbewegung nach dem Ausverkauf.
Haushaltsausschuss bestätigt Verteidigungsbudget
Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den Etat 2027 in der Nacht zum Freitag nach rund 15 Stunden Beratung beschlossen. Der Einzelplan 14 für die Verteidigung bleibt mit 109,75 Milliarden Euro unverändert; zusammen mit dem Sondervermögen Bundeswehr ergibt sich laut dpa-AFX ein geplantes Verteidigungsvolumen von rund 139 Milliarden Euro. Zusätzlich vorgesehen sind unter anderem neue A400M-Transportflugzeuge sowie mehr Geld für Weltraum und Satellitenkommunikation.
Branchenkollegen ziehen mit
Die Erholung ist breit angelegt: Laut dpa-AFX legten auch Renk um rund 3 Prozent und die tschechische CSG um mehr als 5 Prozent zu. Deutsche-Bank-Analyst Christophe Menard bezeichnete das Haushaltsvolumen als „erfreulich“.
Goldman Sachs bleibt bei „Buy“
Goldman-Sachs-Analyst Sam Burgess hat das Kursziel zwar von 2.100 auf 1.350 Euro gesenkt, die Einstufung „Buy“ aber bestätigt. Für Anleger, die zuletzt nur Abstufungen gesehen hatten, ist das ein Signal, dass große Häuser die Aktie nach dem Absturz nicht aufgeben.
Gegenbewegung nach dem Ausverkauf
Am Freitag war die Aktie im Tief bis auf 742,50 Euro gefallen – den tiefsten Stand seit Februar 2025 –, nachdem ein US-Researchhaus Zweifel am Zeitplan des Fregattenauftrags F127 geäußert hatte. Nach einem Minus von rund einem Viertel binnen zwei Wochen fällt eine Erholung entsprechend kräftig aus.
Einordnung
Ist das die Wende – oder nur eine Atempause im Abwärtstrend?
Wer die Rheinmetall Aktie als DAX Gewinner des Tages feiert, sollte die Dimensionen im Blick behalten. Seit Jahresbeginn hat das Papier laut finanzen.net rund 48,5 Prozent an Wert verloren. Vom Rekordhoch bei 1.966 Euro aus dem Januar ist die Aktie weit entfernt. Auslöser der jüngsten Talfahrt war die Anfang November gesenkte Jahresprognose: Rheinmetall rechnet nur noch mit einem Umsatz von rund 13,2 Milliarden Euro (zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden) und einer operativen Marge von etwa 18,5 Prozent (zuvor 19 Prozent). Am Tag der Zahlen brach die Aktie um rund 16 Prozent ein.
Die Haushaltsnachricht ändert an diesen operativen Fragen zunächst wenig, sie stützt aber die langfristige Nachfrageperspektive, auf die die Bewertung des Konzerns baut. Charttechnisch wird nun interessant, ob die Aktie die runde Marke von 800 Euro zurückerobert. Nach unten bildet das Freitagstief bei 742,50 Euro die erste wichtige Unterstützung.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Rheinmetall
|794,10 €
|+3,74 %
|2
|MTU Aero Engines
|356,80 €
|+1,48 %
|3
|Daimler Truck
|43,24 €
|+1,36 %
|4
|Fresenius SE
|54,27 €
|+1,21 %
|5
|Deutsche Telekom
|26,89 €
|+1,09 %
Xetra-Kurse, Stand 12:10 Uhr.
Quelle: finanzen.at, gegengeprüft mit finanzen.net (12:09 Uhr)
Welche Termine sollten Rheinmetall-Anleger kennen?
Der wichtigste Termin steht unmittelbar bevor: Rheinmetall lädt laut Investor-Relations-Seite vom 25. bis 27. November 2026 zum Kapitalmarkttag bei Blohm+Voss in Hamburg. Dort dürfte das Management die Mittelfristziele und die Planung für das Marinegeschäft konkretisieren. Für den Markt wird entscheidend sein, ob die Aussagen die Zweifel an Margen und Auftragstiming ausräumen. Zudem steht die Schlussabstimmung des Bundestags über den Haushalt 2027 noch aus.
FAQ zur Rheinmetall Aktie
Warum steigt die Rheinmetall Aktie heute? Der Haushaltsausschuss hat das geplante Verteidigungsvolumen von rund 139 Milliarden Euro für 2027 bestätigt. Dazu kommen ein bestätigtes Kaufvotum von Goldman Sachs und eine Gegenbewegung nach dem 21-Monats-Tief vom Freitag.
Wie stark ist die Rheinmetall Aktie heute gestiegen? Um 12:10 Uhr notierte sie auf Xetra bei 794,10 Euro, ein Plus von 3,74 Prozent. Damit ist sie der größte DAX Gewinner am Mittag.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Rheinmetall Aktie? Das Handelskürzel ist RHM, die ISIN lautet DE0007030009.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall? Laut Unternehmen vom 25. bis 27. November 2026 in Hamburg.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einschätzung stammt von Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess). Die Originalstudie wurde am 13.11.2026 um 14:01 Uhr GMT veröffentlicht. Einstufung („Buy“) und Kursziel (1.350 Euro) wurden unverändert übernommen. Offenlegungen der Quelle: Goldman Sachs Global Investment Research – Disclosures sowie Goldman Sachs – Umgang mit Interessenkonflikten bei Finanzanalysen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Rheinmetall AG (RHM): Kaufen, Kursziel 1.350,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess) vom 13.11.2026, 15:01 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 14:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 14:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Analyst Sam Burgess).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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