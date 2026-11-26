Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) startet mit Schwung in einen Schicksalstag. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns auf 760,60 Euro, ein Plus von 3,37 Prozent. Damit gehört Rheinmetall zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Seit dem Tief vom vergangenen Freitag bei rund 692 Euro hat sich die Rheinmetall-Aktie um rund zehn Prozent erholt. Vom Rekord bei 1.966 Euro im Januar bleibt sie aber weit entfernt.
Rheinmetall Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Showdown in Hamburg, wie tief setzt Papperger den Rotstift an?
Die Rheinmetall Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 3,37 Prozent auf 760,60 Euro. Der Rüstungskonzern lädt zum Kapitalmarkttag nach Hamburg, Analysten erwarten niedrigere Ziele für 2030. Anleger setzen auf einen glaubwürdigen Neustart. Was hinter dem Anstieg der Rheinmetall Aktie steckt.
Der Auslöser
Neue Ziele bis 2030: warum die Rheinmetall Aktie steigt
Der Markt hat die schlechte Nachricht längst eingepreist. Jetzt zählt, ob Papperger einen glaubwürdigen Plan liefert.
Rheinmetall lädt Analysten und Investoren zum Kapitalmarkttag nach Hamburg auf das Gelände der Marinewerft Blohm+Voss. Der Webcast mit dem Management ist für Freitag angekündigt. Vor einem Jahr hatte Konzernchef Armin Papperger für 2030 rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent versprochen. Nach zwei gesenkten Jahresprognosen rechnen Analysten nun mit niedrigeren Zielen: Berenberg-Analyst George McWhirter erwartet ein Minus von rund 14 Prozent beim Umsatzziel, Goldman Sachs kalkuliert laut Berichten mit rund 35 Milliarden Euro. Dass die Rheinmetall Aktie trotzdem steigt, zeigt: Anleger wollen vor allem realistische Ziele sehen. Rückenwind kommt zudem von der allgemeinen Markterholung.
Neustart erwartet
Niedrigere, aber glaubwürdige Ziele könnten Vertrauen zurückbringen.
Viel Pessimismus eingepreist
Die Aktie liegt rund 60 Prozent unter dem Rekord.
Volle Auftragsbücher
Der Auftragsbestand erreicht 78 Milliarden Euro.
Markterholung
Der DAX erholt sich nach dem Rutsch unter 25.000 Punkte.
Die Fundamentaldaten
Wachstum ja, Cashflow nein: die Baustellen vor Hamburg
Operativ wächst Rheinmetall weiter, das Problem ist das Tempo. Der Auftragsbestand liegt mit 78 Milliarden Euro auf Rekordniveau, doch nach neun Monaten stand ein Mittelabfluss von rund 1,7 Milliarden Euro. Analysten haben ihre Kursziele zuletzt deutlich gekappt: Barclays senkte das Ziel von 2.000 auf 1.340 Euro, bleibt aber bei „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Rheinmetall Aktie: 800 Euro im Visier
Charttechnisch hat sich die Rheinmetall Aktie über die Marke von 750 Euro geschoben. Überzeugt der Kapitalmarkttag, rückt die Zone um 800 Euro in den Blick. Enttäuschen die neuen Ziele, droht ein erneuter Test des Tiefs bei rund 692 Euro.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?
Anleger setzen vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg auf neue, glaubwürdige Ziele. Zudem erholt sich der Gesamtmarkt.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter RNMBY gehandelt.
Welches Umsatzziel hatte Rheinmetall bisher für 2030?
Rund 50 Milliarden Euro, einschließlich Zukäufen, bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent.
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