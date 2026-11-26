Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?

Anleger setzen vor dem Kapitalmarkttag in Hamburg auf neue, glaubwürdige Ziele. Zudem erholt sich der Gesamtmarkt.

Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?

Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird die Aktie außerbörslich unter RNMBY gehandelt.

Welches Umsatzziel hatte Rheinmetall bisher für 2030?

Rund 50 Milliarden Euro, einschließlich Zukäufen, bei einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent.