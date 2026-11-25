Vom 25. bis 27. November lädt Rheinmetall zum Kapitalmarkttag bei Blohm+Voss in Hamburg, einem Standort der Marinesparte. Dort will der Konzern neue Mittelfristziele vorstellen. Die Erwartungen sind gedämpft – und genau das stützt den Kurs. Barclays-Analyst Afonso Osorio hatte vorgerechnet, dass der Markt nur noch ein Umsatzziel von rund 30 Milliarden Euro für 2030 einpreist, während Rheinmetall bisher 50 Milliarden Euro anpeilt. Er erwartet neue Ziele von 35 bis 40 Milliarden Euro. Nach Einschätzung der Redaktion positionieren sich Anleger vor dem Termin, weil selbst gekürzte Ziele besser ausfallen könnten als befürchtet.