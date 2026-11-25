Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) setzt ihre Erholung fort. Am Mittwochmorgen notiert das Papier des Düsseldorfer Rüstungskonzerns bei 748,80 Euro, ein Plus von 2,07 Prozent. Damit gehört Rheinmetall zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Am Dienstag hatte die Rheinmetall-Aktie bei 734,50 Euro geschlossen. Es ist der dritte Gewinntag in Folge – und er fällt auf den Beginn des Kapitalmarkttags.
Rheinmetall Aktie: DAX Gewinner am Morgen – heute beginnt der Kapitalmarkttag in Hamburg, liefert Papperger jetzt die Wende?
Die Rheinmetall Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 2,07 Prozent auf 748,80 Euro. Am Morgen startet der dreitägige Kapitalmarkttag in Hamburg, auf dem der Rüstungskonzern neue Ziele vorstellen will. Anleger positionieren sich vor dem wichtigsten Termin des Jahres. Was hinter dem Anstieg der Rheinmetall Aktie steckt.
Der Auslöser
Showdown in Hamburg: warum die Rheinmetall Aktie steigt
Drei Tage, die über die Richtung der Aktie entscheiden könnten: Rheinmetall empfängt Investoren und Analysten in Hamburg.
Vom 25. bis 27. November lädt Rheinmetall zum Kapitalmarkttag bei Blohm+Voss in Hamburg, einem Standort der Marinesparte. Dort will der Konzern neue Mittelfristziele vorstellen. Die Erwartungen sind gedämpft – und genau das stützt den Kurs. Barclays-Analyst Afonso Osorio hatte vorgerechnet, dass der Markt nur noch ein Umsatzziel von rund 30 Milliarden Euro für 2030 einpreist, während Rheinmetall bisher 50 Milliarden Euro anpeilt. Er erwartet neue Ziele von 35 bis 40 Milliarden Euro. Nach Einschätzung der Redaktion positionieren sich Anleger vor dem Termin, weil selbst gekürzte Ziele besser ausfallen könnten als befürchtet.
Kapitalmarkttag startet
Ab heute stellt Rheinmetall in Hamburg seine Strategie und Ziele vor.
Niedrige Erwartungen
Laut Barclays preist der Kurs nur noch rund 30 Milliarden Euro Umsatzziel ein.
Dritter Gewinntag
Die Erholung vom Jahrestief setzt sich fort.
Sicher vor Zöllen
Rüstungsaufträge hängen an Haushalten, nicht am Welthandel.
Die Fundamentaldaten
Wachstum mit gesenkter Prognose: was Hamburg liefern muss
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz auf 8,4 Milliarden Euro, das operative Ergebnis lag bei mehr als 1,3 Milliarden Euro. Gleichzeitig hat Rheinmetall seine Umsatzprognose für 2026 gesenkt, weil sich Aufträge verschieben. Vom Rekordhoch bei rund 1.966 Euro im Januar ist die Aktie weit entfernt. Die Kursziele der Analysten reichen von 900 Euro (Berenberg) bis 1.650 Euro (Deutsche Bank). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Rheinmetall Aktie: 750 Euro im Visier
Charttechnisch nähert sich die Rheinmetall Aktie der Marke von 750 Euro. Ein Sprung darüber wäre ein erstes Signal, dass die Bodenbildung gelingt. Nach unten bildet der Bereich um 735 Euro eine erste Unterstützung, darunter das Tief vom Freitag um 692 Euro.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?
Heute beginnt der Kapitalmarkttag in Hamburg. Anleger positionieren sich vorab, weil die Erwartungen an die neuen Ziele niedrig sind.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird ein ADR unter RNMBY gehandelt.
Wann findet der Rheinmetall Kapitalmarkttag statt?
Vom 25. bis 27. November 2026 bei Blohm+Voss in Hamburg.
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