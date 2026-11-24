Die Rheinmetall Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Handelssymbol: RHM, US-Handelssymbol: RNMBY) kämpft sich weiter nach oben. Um 12:34 Uhr notiert der Düsseldorfer Rüstungskonzern bei 733,60 Euro, ein Plus von 1,16 Prozent. Damit gehört Rheinmetall zu den größten DAX Gewinnern am Mittag. Zeitweise ging es laut dpa-AFX bis zu 2,5 Prozent auf gut 743 Euro nach oben. Schon am Montag war die Rheinmetall-Aktie um 4,59 Prozent gestiegen. Am Freitag hatte sie mit rund 692 Euro noch den tiefsten Stand seit Februar 2025 markiert – ein Minus von 56 Prozent seit Jahresbeginn.
Rheinmetall Aktie: DAX Gewinner am Mittag – Countdown zum Kapitalmarkttag, sind die schlechten Nachrichten schon eingepreist?
Die Rheinmetall Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten DAX Gewinnern: Plus 1,16 Prozent auf 733,60 Euro. Nach dem Tief seit Februar 2025 setzt der Rüstungskonzern seine Erholung fort. Barclays erwartet zum Kapitalmarkttag zwar niedrigere Ziele, sieht darin aber eine Chance. Was hinter dem Anstieg der Rheinmetall Aktie steckt.
Der Auslöser
Rüstungswerte gefragt: warum die Rheinmetall Aktie steigt
Ende der Woche legt Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag neue Ziele vor. Der Markt rechnet mit Kürzungen – und genau darin sehen manche Analysten eine Chance.
Im wieder schwächeren Gesamtmarkt gehören Rüstungswerte am Dienstag zu den größten Gewinnern. Für Rückenwind sorgt eine Einschätzung von Barclays: Analyst Afonso Osorio erwartet, dass Rheinmetall auf dem Kapitalmarkttag eine konservative Planung für 2027 und eine Neufassung der Ziele bis 2030 vorlegt – und damit den Weg für eine Erholung der Aktie frei macht. Nach seiner Rechnung preist der Kurs derzeit nur noch ein Umsatzziel von rund 30 Milliarden Euro bei einer Marge von 18,5 Prozent ein. Das aktuelle Ziel liegt bei 50 Milliarden Euro und einer Marge über 20 Prozent. Osorio rechnet mit neuen Zielen von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und rund 19 Prozent Marge – mehr, als der Markt offenbar erwartet. Auch andere Rüstungswerte wie Hensoldt (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Symbol: HAG) legen zu.
Die Vorgeschichte
Rekordwachstum, gesenkte Prognose: wie es zum Absturz kam
Operativ wächst Rheinmetall kräftig: Im dritten Quartal stieg der Umsatz von 2,31 auf 3,15 Milliarden Euro, das operative Ergebnis von 342 auf 553 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte 78 Milliarden Euro. Doch Anfang November senkte der Konzern die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, weil sich Vertragsabschlüsse und Abnahmen verschieben. Hinzu kamen Spekulationen über Friedensgespräche für die Ukraine und fallende Preise für Standardmunition. Die Aktie stürzte daraufhin auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Der Kapitalmarkttag ist für den 27. November angesetzt.
Die Marken
Rheinmetall Aktie: 700 Euro zurückerobert
Charttechnisch hat die Rheinmetall Aktie die runde Marke von 700 Euro zurückerobert – ein erstes, kleines Signal nach dem Ausverkauf. Das Tageshoch um 743 Euro ist die nächste Hürde, danach rückt die Zone um 750 Euro in den Blick. Nach unten ist das Freitagstief um 692 Euro die entscheidende Unterstützung. Von einer Trendwende kann noch keine Rede sein: Der Abwärtstrend seit Jahresbeginn ist intakt.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?
Rüstungswerte sind am Dienstag gefragt. Barclays erwartet zum Kapitalmarkttag zwar niedrigere Ziele, hält sie aber für besser als das, was der Kurs bereits einpreist.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird ein ADR unter RNMBY gehandelt.
Wann ist der Kapitalmarkttag?
Am 27. November 2026. Dort will Rheinmetall neue Ziele bis 2030 vorstellen.
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