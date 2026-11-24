Warum ist die Rheinmetall Aktie heute DAX Gewinner?

Rüstungswerte sind am Dienstag gefragt. Barclays erwartet zum Kapitalmarkttag zwar niedrigere Ziele, hält sie aber für besser als das, was der Kurs bereits einpreist.

Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?

Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM. In den USA wird ein ADR unter RNMBY gehandelt.

Wann ist der Kapitalmarkttag?

Am 27. November 2026. Dort will Rheinmetall neue Ziele bis 2030 vorstellen.