Es ist eine Zahl, die Value-Investoren elektrisiert: Der Auftragsbestand von Rheinmetall liegt bei 78 Milliarden Euro. Der Börsenwert des Konzerns beträgt beim aktuellen Kurs von rund 752 Euro nur noch rund 35 Milliarden Euro – weniger als die Hälfte. Anders ausgedrückt: Wer heute das ganze Unternehmen kaufen würde, zahlte weniger als 45 Cent für jeden Euro an bereits unterschriebenen Aufträgen. Ist das die Chance des Jahrzehnts – oder hat der Markt gute Gründe für sein Misstrauen?
Rheinmetall-Aktie: Börsenwert unter der Hälfte des Auftragsbestands – die Rechnung hinter dem Kurssturz
78 Milliarden Euro Aufträge, rund 35 Milliarden Euro Börsenwert: Bei Rheinmetall klafft eine Lücke, wie es sie seit Beginn des Rüstungsbooms nicht gab. Morningstar führt die Aktie auf seiner Liste unterbewerteter Qualitätsaktien, Skeptiker warnen vor einer Value-Falle. Die große Analyse: Was der Auftragsbestand wirklich wert ist, wo die Bewertung kippt und welche Fehler Anleger bei dieser Rechnung machen.
Die Bullen-Rechnung
Sechs Jahre Umsatz sind bereits verkauft
Teilt man den Auftragsbestand durch die Umsatzprognose für 2026, ergibt sich eine Reichweite von rund sechs Jahren. Kaum ein DAX-Konzern hat eine so lange Sichtbarkeit. Selbst wenn sich Abrufe verschieben, sind die meisten Aufträge vertraglich gesichert und von Staaten mit guter Bonität erteilt. Das ist der Kern der Bullen-These: Die Frage ist nicht, ob Rheinmetall dieses Geld verdient, sondern nur wann.
Genau so argumentiert Morningstar. Das Analysehaus führt Rheinmetall laut „Der Aktionär“ auf seiner Novemberliste der am stärksten unterbewerteten europäischen Qualitätsaktien – mit dem größten Abstand zum fairen Wert. Die Berichte zur Höhe dieses Werts gehen allerdings auseinander: Anfang November hatte Morningstar ihn nach der Gewinnwarnung laut Medienberichten von 2.380 auf 1.900 Euro gesenkt. In beiden Fällen sehen die Analysten den fairen Wert weit über dem aktuellen Kurs. Das ist die Einschätzung von Morningstar und keine Prognose der Redaktion.
Die Bären-Rechnung
Warum ein Auftragsbestand kein Bankkonto ist
Die Skeptiker halten dagegen: Ein Auftragsbestand ist ein Versprechen, kein Guthaben. Rheinmetall musste die Umsatzprognose für 2026 zweimal senken – von 14,0 bis 14,5 Milliarden Euro im Frühjahr auf nun rund 13,2 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbrennt der Konzern Geld: Nach neun Monaten lag der operative Free Cashflow bei minus 1,7 Milliarden Euro, weil Fabriken, Lager und Vorleistungen finanziert werden müssen, bevor die Kunden zahlen. Je länger Abrufe auf sich warten lassen, desto teurer wird dieses Warten.
Rheinmetall: Umsatzprognose 2026 im Jahresverlauf
Mrd. Euro
Frühjahr: 14,0 bis 14,5 Mrd. Euro; Sommer: 13,7 bis 14,2 Mrd. Euro; November: rund 13,2 Mrd. Euro.
Quelle: Rheinmetall AG, jeweils Mitte der Prognosespanne
Daten als Tabelle
|Zeitpunkt
|Prognose
|Frühjahr 2026
|14,25
|Sommer 2026
|13,95
|November 2026
|13,2
Das große Bild
Vom Wachstumswert zum Bewertungsfall
Rheinmetall war drei Jahre lang eine Wachstumsaktie. Jetzt wird sie wie ein Industriewert bewertet – mit allen Vor- und Nachteilen.
Auf dem Rekordhoch zu Jahresbeginn bei knapp 2.000 Euro bezahlten Anleger für die Hoffnung, dass Rheinmetall Jahr für Jahr mit 30 Prozent und mehr wächst. Diese Prämie ist verschwunden. Heute zahlen sie im Wesentlichen für das, was bereits in den Büchern steht. Das macht die Aktie weniger anfällig für Enttäuschungen – aber nicht immun. Ein dritter Prognoseschnitt oder ein Waffenstillstand könnten die Bewertung weiter drücken. Umgekehrt würde schon ein glaubwürdiger Zeitplan für die verzögerten Bundeswehr-Aufträge die Rechnung grundlegend verändern.
Häufige Fragen zur Rheinmetall-Bewertung
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Rheinmetall?
Ende September lag der Auftragsbestand bei 78 Milliarden Euro, rund sechs Mal so viel wie die Umsatzprognose für 2026.
Ist die Rheinmetall-Aktie unterbewertet?
Morningstar sieht die Aktie deutlich unter ihrem fairen Wert. Skeptiker verweisen auf Prognosesenkungen und negativen Free Cashflow. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht.
Was ist eine Value-Falle?
Eine Aktie, die günstig aussieht, aber günstig bleibt oder weiter fällt, weil sich das Geschäft schlechter entwickelt als erwartet.
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