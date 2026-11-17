Auf dem Rekordhoch zu Jahresbeginn bei knapp 2.000 Euro bezahlten Anleger für die Hoffnung, dass Rheinmetall Jahr für Jahr mit 30 Prozent und mehr wächst. Diese Prämie ist verschwunden. Heute zahlen sie im Wesentlichen für das, was bereits in den Büchern steht. Das macht die Aktie weniger anfällig für Enttäuschungen – aber nicht immun. Ein dritter Prognoseschnitt oder ein Waffenstillstand könnten die Bewertung weiter drücken. Umgekehrt würde schon ein glaubwürdiger Zeitplan für die verzögerten Bundeswehr-Aufträge die Rechnung grundlegend verändern.