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Rheinmetall Aktie: Bernstein senkt Kursziel auf 950 Euro – welche Rolle Drohnen spielen

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 13:52 2 Min.

Bernstein Research senkt das Rheinmetall-Kursziel auf 950 Euro, weil der Wechsel von Artillerie zu Drohnen die bisherigen Wachstumserwartungen infrage stellt.

Bild: Foto: Defrino Maasy / Unsplash (Unsplash-Lizenz, Medium 721)

Adrien Rabier, Analyst bei Bernstein Research, senkt in seiner Rheinmetall-Aktienanalyse vom 18.11.2026 das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker: RHM) von 1.000 auf 950 Euro und bestätigt das Rating "market perform". Die Aktie notiere bei 730,50 Euro und verliere 13,70 Euro oder 1,84%. Damit liege selbst das um 5% gekürzte Kursziel noch 219,50 Euro über dem aktuellen Kurs – ein rechnerisches Potenzial von rund 30%. Warum der Wechsel zu Drohnen die Wachstumserwartungen berührt Im Mittelpunkt der Rheinmetall-Aktienanalyse von Bernstein Research stehe die Frage, wie sich der Bedarf an Artillerie entwickle, wenn Drohnen an Bedeutung gewinnen. Sowohl in der Ukraine als auch in Russland habe die Verlagerung von Artillerie hin zu Drohnen das Verhältnis von Angebot und Nachfrage bei Artillerie rasch verändert. Für die Bewertung der europäischen Rüstungskonzerne komme es deshalb darauf an, wie stark die bisherigen Geschäftserwartungen vom künftigen Artilleriebedarf abhingen. Adrien Rabier rechne bei den am stärksten betroffenen Unternehmen mit sinkenden Schätzungen. Besonders im Blick habe er dabei Rheinmetall. Für Aktionäre sei die Unterscheidung wichtig: Der Analyst beschreibe das Risiko, dass die bisherigen Erwartungen zu hoch angesetzt seien. Schon ein langsameres Wachstum als bislang unterstellt könne niedrigere Schätzungen rechtfertigen. Kursziel 950 Euro: Warum Bernstein Research bei "market perform" bleibt Die rund 30% Abstand zum Kursziel und die unveränderte Einstufung würden zwei unterschiedliche Fragen beantworten. Das Kursziel beziehe sich auf den erwarteten Aktienkurs, das Rating "market perform" ordne die erwartete Entwicklung im Marktvergleich ein. Adrien Rabier bleibt in der Rheinmetall-Aktienanalyse von Bernstein Research deshalb trotz des rechnerischen Kurspotenzials bei seinem neutralen Urteil und setzt das Kursziel auf 950 Euro. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Börsenfreunden – am besten, bevor im Gruppenchat aus "30% bis zum Kursziel" durch stille Post "30% bis Freitag" werden. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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