Warum fällt die Rheinmetall Aktie?

Die gesenkte Prognose vom 5. November, die Senkung des Goldman-Kursziels und Hoffnungen auf Friedensgespräche belasten. Hinzu kommt ein grundsätzlicher Vertrauensverlust nach der starken Rally.

Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?

Vom 25. bis 27. November in Hamburg bei Blohm+Voss.

Wie hoch ist der Auftragsbestand?

78,0 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro im Vorjahr.