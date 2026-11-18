Die Rheinmetall Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am Mittwochmorgen notierte das Papier auf Tradegate bei 755,90 Euro und damit 1,16 Prozent im Minus. Erst am Dienstag war die Aktie bis auf 738,70 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf rund 49 Prozent, vom Rekordhoch bei 1.966 Euro am 19. Januar ist die Rheinmetall Aktie inzwischen mehr als 60 Prozent entfernt. Für den einstigen Börsenstar des DAX ist das ein historischer Absturz – und er passiert ausgerechnet in einem Jahr, in dem die Aufträge so stark wachsen wie nie.
Rheinmetall Aktie auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr: Minus 49 Prozent seit Januar - Wird der Kapitalmarkttag in Hamburg zur Wende?
Vom Rekord bei 1.966 Euro auf unter 760 Euro: Die Rheinmetall Aktie hat in zehn Monaten mehr als die Hälfte ihres Werts verloren, obwohl der Auftragsbestand auf 78 Milliarden Euro gestiegen ist. Gesenkte Prognose, Goldman-Schnitt, Friedensgespräche – und in einer Woche der Kapitalmarkttag. Die große Analyse zur Rheinmetall Aktie.
Die Ursachen
Warum die Rheinmetall Aktie trotz Rekordaufträgen fällt
Gesenkte Prognose
Am 5. November senkte Rheinmetall die Umsatzerwartung für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, nach zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro. Die Marge soll bei rund 18,5 Prozent liegen statt bei 19 Prozent.
Goldman kappt das Ziel
Goldman Sachs senkte am 16. November mit Analyst Sam Burgess das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro und blieb bei Kaufen. Das fehlende Vertrauen der Anleger sei das Hauptproblem. Das Ziel ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Hoffnung auf Frieden
Am Donnerstag treffen sich Trump, Xi und Putin, zugleich laufen Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Abu Dhabi. Jede Annäherung nährt die Sorge, dass die Rüstungsausgaben ihren Höhepunkt überschreiten.
Sorgen im Marinegeschäft
Laut Wallstreet-online belasten zusätzlich Fragen rund um das Fregattenprogramm F127.
Die Zahlen selbst erzählen eine andere Geschichte. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis legte um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro zu. Der Auftragsbestand kletterte auf 78,0 Milliarden Euro, und der Bundeshaushalt sieht für 2027 Verteidigungsausgaben von 139 Milliarden Euro vor. Der Börsenwert der Rheinmetall Aktie liegt dagegen nur noch bei rund 35 Milliarden Euro. Die Lücke zwischen Auftragsbuch und Bewertung war selten so groß.
Der Termin
Kapitalmarkttag: Drei Tage, die über das Vertrauen entscheiden
Vom 25. bis 27. November lädt Rheinmetall Investoren nach Hamburg auf das Gelände von Blohm+Voss. Der Ort ist ein Signal: Das Marinegeschäft soll zur dritten Säule neben Fahrzeugen und Munition werden. Anleger erwarten dort vor allem drei Antworten. Wie schnell lässt sich der Auftragsbestand in Umsatz verwandeln? Wie belastbar sind die Margenziele bis 2030? Und wie abhängig ist das Wachstum von einem andauernden Krieg in der Ukraine? Gelingt es dem Management, diese Fragen überzeugend zu beantworten, könnte der Kapitalmarkttag für die Rheinmetall Aktie zum Wendepunkt werden. Bleiben die Antworten vage, droht ein weiterer Test der Tiefs.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum fällt die Rheinmetall Aktie?
Die gesenkte Prognose vom 5. November, die Senkung des Goldman-Kursziels und Hoffnungen auf Friedensgespräche belasten. Hinzu kommt ein grundsätzlicher Vertrauensverlust nach der starken Rally.
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Vom 25. bis 27. November in Hamburg bei Blohm+Voss.
Wie hoch ist der Auftragsbestand?
78,0 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro im Vorjahr.
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