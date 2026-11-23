Es gibt Aktien, die fallen, und es gibt Aktien, die vor einem Termin fallen, auf den ein ganzer Markt starrt. Die Rheinmetall-Aktie (Handelssymbol RHM, ISIN DE0007030009) gehört seit Wochen zur zweiten Sorte: Am Freitag schloss sie bei 693,40 Euro und markierte damit ein neues 52-Wochen-Tief, rund 65 Prozent unter dem Rekord vom Januar. In drei Tagen beginnt der Kapitalmarkttag in Hamburg.
Rheinmetall-Aktie: 65 Prozent unter dem Rekord vor dem Showdown – was muss Hamburg liefern?
Die Rheinmetall-Aktie schloss am Freitag mit 693,40 Euro auf einem neuen 52-Wochen-Tief. Vor dem Kapitalmarkttag am 26. und 27. November steht das 2030-Ziel auf dem Prüfstand.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- ISIN
- DE0007030009
- Handelssymbol
- RHM
- Kapitalmarkttag
- 26. und 27. November 2026, Hamburg
- Umsatzziel 2030
- rund 50 Mrd. € (bisheriges Ziel)
- Operative Marge 2030
- mehr als 20 % (bisheriges Ziel)
Stand: 20.11.2026, Xetra-Schlusskurs, Freitag
Für Anleger der Rheinmetall Aktie ist es der wichtigste Termin des Jahres. Der Rüstungskonzern wollte in Hamburg eigentlich seine Wachstumsgeschichte bis 2030 neu erzählen. Nun muss er vor allem beweisen, dass sie überhaupt noch trägt. Der Börsenwert hat sich seit Februar auf knapp 40 Milliarden Euro halbiert, das Wochenminus liegt bei fast zehn Prozent, und am Freitag verlor das Papier allein rund 4,8 Prozent (Tradegate).
Der Absturz
Warum ist die Rheinmetall-Aktie so tief gefallen?
Der Kurs erzählt die Geschichte einer Serie von Enttäuschungen. Am 5. November, einen Tag nach einer erneuten Prognosesenkung, rutschte die Aktie zeitweise um 18,4 Prozent auf 818,70 Euro ab. Auslöser war eine Verzögerung im Boxer-Programm, intern Projekt Arminius genannt: Bundeswehr-Aufträge werden nach Angaben der Börsen-Zeitung erst im kommenden Jahr gebucht. Die Umsatzprognose für 2026 sank auf rund 13,2 Milliarden Euro, zuvor standen 13,7 bis 14,2 Milliarden im Plan, die operative Marge wurde auf 18,5 Prozent von zuvor 19 Prozent gekappt.
Es war schon die zweite Umsatzsenkung des Jahres nach dem August, als die Stornierung der F126-Fregatten die Rechnung verhagelt hatte. J.P.-Morgan-Analyst David Perry zählt nach Angaben der Börsen-Zeitung die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Dazu kommen Verschiebungen bei Artilleriemunition und bei Destinus-Waffen ins Jahr 2027.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz Q3 2026
|3,15 Mrd. € (+32 %)
|Operatives Ergebnis Q3
|553 Mio. € (+62 %)
|Auftragsbestand 30.09.2026
|78,0 Mrd. € (Vorjahr 56,7 Mrd. €)
|Operativer freier Cashflow, 9 Monate
|–1,7 Mrd. €
|Nettofinanzverschuldung
|2,9 Mrd. € (zuvor 369 Mio. € Nettoliquidität)
Q3 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal; Nettofinanzverschuldung Ende September gegenüber Nettoliquidität Ende 2025.
Quelle: Börsen-Zeitung (05.11.2026), boerse-global.de/AlphaValue (16.11.2026)
Wie gut ist das Geschäft wirklich?
Paradox daran: Operativ läuft das Geschäft glänzend. Der Umsatz im dritten Quartal wuchs um 32 Prozent auf 3,15 Milliarden Euro, das operative Ergebnis sprang um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 78 Milliarden Euro einen Rekord. Das Problem liegt zwischen Auftrag und Rechnung: Wann werden Verträge unterschrieben, wann Panzer geliefert, wann fließt Geld? Der operative freie Cashflow der ersten neun Monate lag laut AlphaValue bei minus 1,7 Milliarden Euro, aus einer Nettoliquidität von 369 Millionen Euro Ende 2025 wurde eine Nettoverschuldung von 2,9 Milliarden Euro.
Genau deshalb ist die Rheinmetall Prognose für die Anleger so heikel. Wer an die Rüstungswende glaubt, sieht einen Konzern mit übervollem Auftragsbuch, der Tempo und Kapazitäten ausbaut. Wer skeptisch ist, sieht einen Konzern, der seine Zeitpläne immer wieder reißt.
Hamburg
Was erwartet die Börse vom Kapitalmarkttag?
Am 26. und 27. November lädt Rheinmetall nach Hamburg. Das bisherige Ziel: rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von mehr als 20 Prozent im Jahr 2030. Ob das hält, bezweifeln mehrere Häuser. J.P. Morgan hält die Ziele nach Angaben der Börsen-Zeitung für wohl unrealistisch und befürchtet, dass auch die mittelfristigen Ziele fallen. AlphaValue erwartet für 2030 nur noch 35,1 Milliarden Euro Umsatz (zuvor 36,9 Milliarden) und eine bereinigte operative Marge von 19 Prozent.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Berenberg
|Hold
|900 € (zuvor 1.020 €)
|AlphaValue
|Kaufen
|1.078 €
|Bernstein
|Outperform
|1.200 € (Stand 05.11.)
Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de gibt kein eigenes Urteil oder Kursziel ab.
Quelle: Finimize (10.11.2026), boerse-global.de (16.11.2026), Börsen-Zeitung (05.11.2026)
Berenberg senkte das Kursziel am 10. November von 1.020 auf 900 Euro bei der Einstufung Hold und rechnet laut Finimize mit einer Kürzung des Umsatzziels 2030 um rund 14 Prozent. Die Bank hält das erwartete organische Wachstum von 29 Prozent pro Jahr zwischen 2027 und 2030 für optimistisch und nennt ein Ausführungsrisiko. Bernstein-Analyst Adrien Rabier sieht die Aktie dagegen eigentlich als zu niedrig bewertet, mahnt aber, die Prognosesenkung habe nicht reinen Tisch gemacht.
Wie stark ist der Gegenwind?
Der Gegenwind kommt nicht nur aus Düsseldorf. Am Freitag schickte ein Ausverkauf bei Technologie- und Chipwerten die Weltbörsen in die Tiefe: Der DAX verlor 2,6 Prozent auf 24.802,78 Punkte und 7,3 Prozent in der Woche. Die Rheinmetall Aktie schloss auf dem Jahrestief.
Für Vertrauen sorgt immerhin ein Signal von der Spitze: CEO Armin Papperger, dessen Vertrag bis Ende 2029 läuft, hat nach Angaben der Börsen-Zeitung zuletzt privat Aktien gekauft.
Was kommt als Nächstes?
Nach dem Kapitalmarkttag am Donnerstag und Freitag blickt der Markt auf die Dezember-Zinsentscheidung der Fed am 9. Dezember. Für die Rheinmetall Aktie zählt zunächst, ob das Management Zahlen, Zeitpläne und Cash-Ziele glaubwürdig neu aufsetzt.
FAQ zur Rheinmetall-Aktie
Wie steht die Rheinmetall-Aktie aktuell? Am Freitag schloss sie an der Xetra bei 693,40 Euro, einem neuen 52-Wochen-Tief und rund 65 Prozent unter dem Rekord.
Wann ist der Kapitalmarkttag? Rheinmetall lädt am 26. und 27. November 2026 nach Hamburg.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Rheinmetall Aktie? Berenberg 900 Euro (Hold), AlphaValue 1.078 Euro (Kaufen) und Bernstein 1.200 Euro (Outperform). Das sind Einschätzungen Dritter.
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