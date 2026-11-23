Der Kurs erzählt die Geschichte einer Serie von Enttäuschungen. Am 5. November, einen Tag nach einer erneuten Prognosesenkung, rutschte die Aktie zeitweise um 18,4 Prozent auf 818,70 Euro ab. Auslöser war eine Verzögerung im Boxer-Programm, intern Projekt Arminius genannt: Bundeswehr-Aufträge werden nach Angaben der Börsen-Zeitung erst im kommenden Jahr gebucht. Die Umsatzprognose für 2026 sank auf rund 13,2 Milliarden Euro, zuvor standen 13,7 bis 14,2 Milliarden im Plan, die operative Marge wurde auf 18,5 Prozent von zuvor 19 Prozent gekappt.

Es war schon die zweite Umsatzsenkung des Jahres nach dem August, als die Stornierung der F126-Fregatten die Rechnung verhagelt hatte. J.P.-Morgan-Analyst David Perry zählt nach Angaben der Börsen-Zeitung die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Dazu kommen Verschiebungen bei Artilleriemunition und bei Destinus-Waffen ins Jahr 2027.