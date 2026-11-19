Die Rheinmetall-Aktie (Handelssymbol RHM, ISIN DE0007030009) steht an einem Tag, der für Rüstungswerte kaum symbolischer sein könnte: Heute treffen sich Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin in China, und in acht Tagen legt der Konzern in Hamburg neue Mittelfristziele vor. Dazwischen liegt ein Kurs, der seit dem Januar-Rekord von rund 1.965 Euro mehr als 60 Prozent verloren hat.
Rheinmetall-Aktie: 60 Prozent unter Rekord, Gipfel heute – wer glaubt noch an 50 Milliarden?
Rheinmetall-Aktie: Über 60 Prozent unter dem Rekord, Trump-Xi-Putin-Gipfel heute, Kapitalmarkttag am 27. November – was entscheidet jetzt über den Kurs?
Steckbrief
- Unternehmen
- Rheinmetall AG
- Handelssymbol
- RHM (Xetra)
- ISIN
- DE0007030009
- Termin
- Kapitalmarkttag 26./27. November, Hamburg
Stand: 19.11.2026, Kurse Xetra, teils Vortag
Es ist ein ungewöhnliches Bild: Der Düsseldorfer Konzern meldet Rekordumsätze, einen Rekord-Auftragsbestand und bekommt von der Bundesregierung für 2027 so viel Verteidigungsgeld wie nie zuvor. Und doch notiert die Rheinmetall Aktie bei rund 750 bis 760 Euro und gehört auf wallstreet-online zu den meistgesuchten DAX-Werten. Die Frage dahinter ist größer als ein einzelner Kurs: Was ist ein Rüstungskonzern wert, wenn die Aufträge da sind, die Lieferketten aber nicht mitkommen und am Horizont Friedensverhandlungen aufziehen?
Der Absturz
Warum ist die Rheinmetall Aktie so tief gefallen – trotz Rekordzahlen?
Der Kurs hat in wenigen Wochen mehrere Schläge verkraftet. Anfang November senkte Rheinmetall die Jahresprognose: Der Umsatz soll 2026 bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen statt wie zuvor bei 13,7 bis 14,2 Milliarden, die operative Marge bei rund 18,5 statt 19 Prozent. Als Gründe nennt der Konzern laut Berichten verzögerte Abrufe beim Radschützenpanzer Boxer („Arminius“) und bei Artilleriemunition.
Hinzu kam der Sektor: Der tschechische Konkurrent CSG kappte am 11. November sein Margenziel für 2026 von 24 bis 25 auf rund 21 Prozent; Rheinmetall verlor an diesem Tag 6,84 Prozent. Und Goldman Sachs senkte das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro, hält die Aktie aber weiter auf „Buy“. Der Grund: Die Bank rechnet für 2030 nur noch mit rund 35 Milliarden Euro Umsatz, das Unternehmen selbst peilt bislang rund 50 Milliarden an.
|Kennzahl
|Zuvor
|Neu
|Umsatz 2026
|13,7–14,2 Mrd. €
|rund 13,2 Mrd. €
|Operative Marge
|rund 19 %
|rund 18,5 %
Laut Berichten über die Prognoseanpassung Anfang November 2026.
Quelle: Rheinmetall, wiedergegeben von aktiencheck.de-Recherche und Finanzpresse
Wie stark wächst Rheinmetall wirklich – und was kostet das an Cash?
Hinter dem Kurssturz steht ein Widerspruch in den Zahlen. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz laut Quartalsmitteilung um 38 Prozent auf 8,376 Milliarden Euro, das operative Ergebnis legte um 68 Prozent auf 1,339 Milliarden Euro zu (Marge 16,0 Prozent). Der Auftragsbestand erreichte mit 78 Milliarden Euro einen Rekord.
Die Schattenseite ist der Cash. Der operative Free Cashflow lag in den neun Monaten bei minus 1,698 Milliarden Euro. Wer Panzer, Munition und Schiffe in diesem Tempo hochfährt, bindet Kapital, bevor die Rechnungen bezahlt werden. Genau deshalb schauen Investoren beim Kapitalmarkttag weniger auf den Auftragsbestand als darauf, wann der Cashflow dreht.
Was bedeutet der Trump-Xi-Putin-Gipfel für die Rheinmetall Aktie – und was der Haushalt?
Der Gipfel trifft den Nerv des Sektors. Rheinmetall-Kurse lebten in den vergangenen Monaten auch von der Annahme dauerhafter Aufrüstung. Jede Meldung über Verhandlungen in der Ukraine-Frage kann diese Annahme verschieben. Berichten zufolge warnte JPMorgan bereits vor einem Ausverkauf im Sektor, falls ein Waffenstillstand kommt. Ob am Gipfeltag überhaupt Konkretes zur Ukraine herauskommt, ist offen; die Ukraine sitzt nicht am Tisch.
Dem steht ein harter Fakt gegenüber: Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am 13. November für 2027 Verteidigungsausgaben von 139 Milliarden Euro gebilligt. Die Abstimmung im Bundestag ist für den 27. November geplant, denselben Tag wie das Ende des Kapitalmarkttags. Europas Aufrüstung hängt damit weniger an einem Waffenstillstand als an der Frage, wie schnell Bestellungen in Lieferungen verwandelt werden.
Was erwarten Analysten – und was kommt am 27. November?
Die Kursziele der Analysten liegen weit auseinander. Laut MarketScreener beträgt der Durchschnitt rund 1.330 Euro, die Spanne reicht von 800 Euro (Vontobel) bis 1.750 Euro (Metzler). Die Deutsche Bank nennt 1.650 Euro, Berenberg und Bank of America je 900 Euro, Citigroup senkte am 13. November auf 1.099 Euro. Diese Einschätzungen stammen von den genannten Häusern, nicht von aktiencheck.de.
Am 26. und 27. November lädt Rheinmetall Analysten und institutionelle Anleger zum Kapitalmarkttag nach Hamburg, auf das Gelände von Blohm+Voss, dem Marinegeschäft des Konzerns. Erwartet werden neue Ziele bis 2030. Im Fokus stehen laut Marktbeobachtern vier Punkte:
Ein realistisches Umsatzziel für 2030 – die bisherigen rund 50 Milliarden Euro gelten als schwer erreichbar.
Der Zeitpunkt, ab dem der Free Cashflow wieder positiv wird.
Die Abrufe von Boxer und Munition, die die Prognose belastet haben.
Die Marineaktivitäten, darunter die Fregatte F127.
Vorstandschef Armin Papperger kaufte nach Berichten Anfang November für rund 700.000 Euro eigene Aktien, zu Kursen um 859 und 804 Euro. Ein Kaufsignal an Anleger ist das nicht, eher ein Hinweis, wie der Vorstand die eigene Bewertung sieht.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für die Rheinmetall Aktie? Laut MarketScreener liegt der Durchschnitt bei rund 1.330 Euro, die Spanne reicht von 800 bis 1.750 Euro. Goldman Sachs nennt 1.350 Euro mit „Buy“.
Wann ist der Rheinmetall-Kapitalmarkttag? Am 26. und 27. November 2026 in Hamburg.
Warum ist die Rheinmetall Aktie so stark gefallen? Wegen der Prognosesenkung Anfang November, Lieferverzögerungen bei Boxer und Munition, der Margenwarnung des Konkurrenten CSG und Sorgen vor einem Frieden in der Ukraine.
Zahlt Rheinmetall eine Dividende? Zur kommenden Dividende liegen in den geprüften Quellen keine belastbaren Angaben vor.
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