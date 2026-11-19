Der Kurs hat in wenigen Wochen mehrere Schläge verkraftet. Anfang November senkte Rheinmetall die Jahresprognose: Der Umsatz soll 2026 bei rund 13,2 Milliarden Euro liegen statt wie zuvor bei 13,7 bis 14,2 Milliarden, die operative Marge bei rund 18,5 statt 19 Prozent. Als Gründe nennt der Konzern laut Berichten verzögerte Abrufe beim Radschützenpanzer Boxer („Arminius“) und bei Artilleriemunition.

Hinzu kam der Sektor: Der tschechische Konkurrent CSG kappte am 11. November sein Margenziel für 2026 von 24 bis 25 auf rund 21 Prozent; Rheinmetall verlor an diesem Tag 6,84 Prozent. Und Goldman Sachs senkte das Kursziel von 2.100 auf 1.350 Euro, hält die Aktie aber weiter auf „Buy“. Der Grund: Die Bank rechnet für 2030 nur noch mit rund 35 Milliarden Euro Umsatz, das Unternehmen selbst peilt bislang rund 50 Milliarden an.