Das ist für Rheinmetall heikel, denn Munition und Artilleriesysteme sind das Herzstück des Booms der vergangenen Jahre. Rabier rechnet zwar weiterhin damit, dass sich der Gewinn bis 2030 verdoppelt. Für die Zeit danach ist er jedoch vorsichtig: Bis 2035 könne der Ertrag wieder zurückfallen. Mit anderen Worten: Der Analyst zweifelt nicht am Wachstum der nächsten Jahre, wohl aber an dessen Dauer.

Zur Einordnung: Das neue Kursziel liegt immer noch rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um die Einschätzung von Bernstein Research, nicht um eine Prognose der Redaktion.