Es gab eine Zeit, da kannte die Rheinmetall Aktie nur eine Richtung. Das ist zehn Monate her. Am Donnerstag verlor der Düsseldorfer Rüstungskonzern rund vier Prozent und schloss bei etwa 714 Euro. Im Tagestief wurden 713,10 Euro bezahlt – ein neues 52-Wochen-Tief und der niedrigste Stand seit Februar 2025. Gegenüber dem Rekordhoch von 1.966 Euro vom 19. Januar hat die Aktie damit fast 64 Prozent verloren. Auf den Suchlisten der Finanzportale steht sie dennoch weit oben: Kaum ein DAX-Wert beschäftigt Privatanleger derzeit mehr.
Rheinmetall Aktie: Minus 64 Prozent seit dem Rekordhoch – machen Drohnen das Milliardengeschäft mit Artillerie zunichte?
Die Rheinmetall Aktie fällt auf rund 714 Euro und markiert das nächste 52-Wochen-Tief. Im Januar kostete das Papier noch 1.966 Euro. Bernstein senkt das Kursziel und warnt vor einem Strukturwandel auf dem Schlachtfeld. Warum selbst neue EU-Milliarden den Absturz nicht stoppen.
Die Analyse
Rheinmetall Aktie: Bernstein sieht den Krieg der Zukunft anders
Den jüngsten Anstoß lieferte das US-Analysehaus Bernstein Research. Analyst Adrien Rabier senkte am Mittwoch in einer Studie zur europäischen Rüstungsbranche sein Kursziel für Rheinmetall von 1.000 auf 950 Euro und beließ die Einstufung bei Market-Perform. Seine Begründung trifft den Kern des Geschäftsmodells: Der Wechsel von Artillerie zu Drohnen in der Ukraine und in Russland habe eine rasche Neuausrichtung von Angebot und Nachfrage bei Artillerie ausgelöst.
Das ist für Rheinmetall heikel, denn Munition und Artilleriesysteme sind das Herzstück des Booms der vergangenen Jahre. Rabier rechnet zwar weiterhin damit, dass sich der Gewinn bis 2030 verdoppelt. Für die Zeit danach ist er jedoch vorsichtig: Bis 2035 könne der Ertrag wieder zurückfallen. Mit anderen Worten: Der Analyst zweifelt nicht am Wachstum der nächsten Jahre, wohl aber an dessen Dauer.
Zur Einordnung: Das neue Kursziel liegt immer noch rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um die Einschätzung von Bernstein Research, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Das Rätsel
Gute Nachrichten, fallende Kurse
Auffällig ist, dass die Aktie selbst auf positive Meldungen nicht mehr reagiert. Neue EU-Milliarden für die Ukraine konnten den Abwärtstrend zuletzt nicht bremsen. An der Börse ist das ein klassisches Warnsignal: Wenn gute Nachrichten keine Käufer mehr anlocken, sind die Verkäufer in der Überzahl. Hinzu kommt das Umfeld. Der DAX hat fünf Handelstage in Folge verloren und schloss am Donnerstag 1,1 Prozent tiefer bei 25.464 Punkten. Für Freitag wird ein weiterer schwacher Start erwartet.
Charttechnik
Kein Boden in Sicht – diese Marken zählen
713,10 Euro: das neue 52-Wochen-Tief. Jeder Schlusskurs darunter verlängert den Abwärtstrend.
700 Euro: die nächste runde Marke und psychologische Unterstützung.
rund 743 Euro: der Schlusskurs vom Mittwoch, nun erster Widerstand.
950 Euro: das Kursziel von Bernstein und zugleich eine Zone, die die Aktie seit Wochen nicht mehr gesehen hat.
FAQ
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Warum fällt die Rheinmetall Aktie?
Wegen Zweifeln an der langfristigen Nachfrage nach Artillerie, gesenkter Kursziele und eines schwachen Gesamtmarkts.
Wo liegt das 52-Wochen-Tief?
Bei 713,10 Euro, erreicht am 19. November 2026.
Wie hoch war das Rekordhoch?
1.966 Euro am 19. Januar 2026.
Was sagt Bernstein Research?
Analyst Adrien Rabier nennt ein Kursziel von 950 Euro bei der Einstufung Market-Perform.
Was haben Drohnen mit Rheinmetall zu tun?
Sie ersetzen auf dem Schlachtfeld zunehmend klassische Artillerie, ein Kerngeschäft des Konzerns.
Fazit
Rheinmetall Aktie: Der Markt handelt nicht mehr die Aufträge, sondern die Zeit danach
Die Rheinmetall Aktie ist vom Liebling zum Sorgenkind geworden, obwohl die Auftragsbücher voll sind. Der Grund ist ein Perspektivwechsel: Anleger fragen nicht mehr, wie viel der Konzern in den nächsten drei Jahren verdient, sondern was nach dem Boom kommt. Solange diese Frage offen ist und der Chart keine Bodenbildung zeigt, bleibt die Lage angespannt. Für eine Wende braucht es ein Signal – einen Schlusskurs klar über dem Vortag oder Aufträge, die zeigen, dass Rheinmetall auch im Zeitalter der Drohnen gebraucht wird.
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