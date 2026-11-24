News RHM aktien bullish Industrie

Rheinmetall Aktie: 30 Milliarden Euro eingepreist - Barclays senkt Kursziel auf 1.340 Euro!

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 18:12 2 Min.

Barclays kürzt das Rheinmetall-Kursziel um 33% und sieht noch 82,4% Potenzial bis 1.340 Euro.

Bild: Wikimedia Commons, Datei „Rheinmetall Zentrale Düsseldorf.jpg“ (Urheber und Lizenz gemäß Commons-Dateiseite)

Barclays streicht ein Drittel seines Kursziels, die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker: RHM) schließt dennoch im Plus. Am Dienstag um 17:38 Uhr MEZ steht das Papier bei 734,50 Euro, ein Anstieg um 9,30 Euro oder 1,28%. In seiner Rheinmetall-Aktienanalyse senkt Barclays-Analyst Afonso Osorio das Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro und bestätigt das Rating "overweight". Selbst nach der Kürzung um 660 Euro liegt das neue Ziel noch 82,4% über dem Schlusskurs. 2030: Was der Konzern plant und was die Börse ihm zutraut Die spannendste Zahl in der Rheinmetall-Aktienanalyse von Barclays sind die 30 Milliarden Euro. Mehr Umsatz traue der Markt Rheinmetall für 2030 beim heutigen Aktienkurs kaum noch zu, so die Einschätzung von Afonso Osorio. Die eingepreiste Marge liege bei 18,5%. Der bisherige Konzernplan sehe dagegen 50 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von mehr als 20% vor. Afonso Osorio rechnet beim bevorstehenden Kapitalmarkttag mit neuen Zielen zwischen diesen beiden Szenarien: 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und gut 19% Marge. Selbst das untere Ende dieser Umsatzspanne läge damit fünf Milliarden Euro über dem Niveau, das der Aktienkurs nach Einschätzung von Barclays bereits widerspiegele. Hier liegt der Grund, warum Afonso Osorio trotz der kräftigen Kürzung am Rating "overweight" festhält: Rheinmetall könnte sein bisheriges Ziel deutlich zurücknehmen und dem Markt zugleich mehr in Aussicht stellen, als dieser dem Konzern heute zutraut. Warum Afonso Osorio auf den Kapitalmarkttag setzt Aus der jüngsten Berichtssaison der Rüstungsbranche nimmt Afonso Osorio vor allem eine Beobachtung mit: Die Munitionspreise würden sich früher normalisieren als bislang erwartet. Eine vorsichtige Planung für 2027 und überarbeitete Ziele für 2030 könnten aus seiner Sicht den Weg für eine Kurserholung öffnen. Bis der Vorstand seine Zahlen vorlegt, bleibt die Spanne von 35 bis 40 Milliarden Euro eine Schätzung von Barclays. Das Urteil der Bank vor dem Kapitalmarkttag lautet: Kursziel 1.340 Euro, Rating "overweight". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – spätestens wenn jemand im Gruppenchat fragt, wie aus 33% weniger Kursziel noch 82% Luft nach oben werden, haben Sie die Rechnung schon parat. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.