Nach Wochen im freien Fall wagt die Rheinmetall Aktie einen zweiten Erholungstag in Folge. Am Montag hatte das Papier 4,6 Prozent auf 725,20 Euro zugelegt, am Dienstag ging es im schwächeren Gesamtmarkt um gut 1 Prozent auf rund 735 Euro weiter nach oben. Vom Rekordhoch bei 1.966 Euro im Januar ist die Aktie damit immer noch mehr als 60 Prozent entfernt. Der Grund für die vorsichtige Zuversicht hat ein Datum: Am 26. und 27. November lädt der Rüstungskonzern zum Kapitalmarkttag nach Hamburg. Dort muss Vorstandschef Armin Papperger sagen, was von seinen Zielen für 2030 noch gilt.
Rheinmetall Aktie: 30 Milliarden eingepreist, 50 Milliarden versprochen – in Hamburg schlägt für Papperger die Stunde der Wahrheit
Zwei Tage vor dem Kapitalmarkttag erholt sich die Rheinmetall Aktie weiter. Die Analysten von Barclays rechnen vor, dass die Börse dem Konzern nur noch 30 Milliarden Euro Umsatz für 2030 zutraut, obwohl offiziell 50 Milliarden Euro geplant sind. Die Top-Story zeigt, welche Zahlen in Hamburg zählen und warum niedrigere Ziele der Aktie sogar helfen könnten.
Die Stammdaten für Anleger: Die Rheinmetall Aktie trägt die ISIN DE0007030009 und die WKN 703000, das Handelssymbol lautet RHM. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter dem Kürzel RNMBY gehandelt.
Die Rechnung
Was der Kurs schon weiß: die Lücke von 20 Milliarden Euro
Die spannendste Zahl des Tages stammt nicht von Rheinmetall, sondern aus einer Branchenstudie der britischen Bank Barclays.
Analyst Afonso Osorio hat nach Angaben von dpa-AFX ausgerechnet, was im aktuellen Kurs steckt. Sein Ergebnis: Die Börse traut Rheinmetall für 2030 nur noch einen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro bei einer Marge von 18,5 Prozent zu. Der offizielle Planungsstand des Konzerns liegt bei 50 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 20 Prozent Marge. Zwischen Versprechen und Markterwartung klafft also eine Lücke von 20 Milliarden Euro.
Osorio selbst erwartet, dass Rheinmetall die Ziele in Hamburg senkt, aber längst nicht so stark, wie der Kurs es unterstellt. Er rechnet mit neuen Zielen von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und einer Marge von gut 19 Prozent. Eine vorsichtige Planung für 2027 und ein Neustart bei den Zielen bis 2030 könnten aus seiner Sicht den Weg für eine Erholung der Aktie frei machen. Seine eigenen Schätzungen hat der Analyst allerdings deutlich gekürzt. Als wichtigste Lehre aus den jüngsten Quartalsberichten der Branche nennt er, dass sich die Preise für Munition früher normalisieren als gedacht. Auch bei Berenberg rechnet man mit niedrigeren Zielen: Analyst George McWhirter geht von einer Kürzung der Umsatzziele für 2030 um rund 14 Prozent aus. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Der Hintergrund
Volle Bücher, leere Geduld
Operativ wächst Rheinmetall kräftig. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,38 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 68 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte 78 Milliarden Euro. Erst am 9. November bestellte Belgien 20 Flugabwehrsysteme vom Typ Skyranger 30, nach Unternehmensangaben ein Auftrag im mittleren dreistelligen Millionenbereich mit Lieferbeginn Ende 2028.
Das Problem ist die Verlässlichkeit. Rheinmetall senkte Anfang November die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro, nachdem zuvor 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro in Aussicht standen. Grund sind Verzögerungen bei Fahrzeugaufträgen wie dem Boxer und bei der Abnahme von Artilleriemunition. Dazu kommt ein freier Mittelzufluss von minus 1,7 Milliarden Euro nach neun Monaten, weil neue Werke und Vorräte viel Kapital binden.
Der Termin
Drei Fragen, die Hamburg beantworten muss
Wie hoch liegen die neuen Ziele für 2030?
Bleibt es bei 50 Milliarden Euro Umsatz, oder kommt die erwartete Senkung? Entscheidend ist, ob die neue Zahl über dem liegt, was der Kurs bereits unterstellt.
Wann fließt wieder Geld?
Anleger wollen wissen, wann der freie Mittelzufluss ins Plus dreht und wie viel die neuen Werke noch kosten.
Wie sicher ist 2027?
Nach mehreren Korrekturen in diesem Jahr braucht der Markt eine Planung für das kommende Jahr, die hält. Verschobene Aufträge müssen mit einem belastbaren Zeitplan hinterlegt sein.
Häufige Fragen zur Rheinmetall Aktie
Wann ist der Kapitalmarkttag von Rheinmetall?
Am 26. und 27. November 2026 in Hamburg. Erwartet werden eine Planung für 2027 und überarbeitete Ziele bis 2030.
Welche Ziele gelten bisher für 2030?
Rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine Marge von mehr als 20 Prozent. Analysten rechnen mit einer Senkung.
Warum steigt die Rheinmetall Aktie vor dem Termin?
Nach dem starken Kursverfall setzen Anleger darauf, dass realistische neue Ziele das Vertrauen zurückbringen. Barclays hält genau das für möglich.
Welche ISIN und WKN hat die Rheinmetall Aktie?
Die ISIN lautet DE0007030009, die WKN 703000, das Handelssymbol RHM.
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