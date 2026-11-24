Analyst Afonso Osorio hat nach Angaben von dpa-AFX ausgerechnet, was im aktuellen Kurs steckt. Sein Ergebnis: Die Börse traut Rheinmetall für 2030 nur noch einen Umsatz von rund 30 Milliarden Euro bei einer Marge von 18,5 Prozent zu. Der offizielle Planungsstand des Konzerns liegt bei 50 Milliarden Euro Umsatz und mehr als 20 Prozent Marge. Zwischen Versprechen und Markterwartung klafft also eine Lücke von 20 Milliarden Euro.

Osorio selbst erwartet, dass Rheinmetall die Ziele in Hamburg senkt, aber längst nicht so stark, wie der Kurs es unterstellt. Er rechnet mit neuen Zielen von 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und einer Marge von gut 19 Prozent. Eine vorsichtige Planung für 2027 und ein Neustart bei den Zielen bis 2030 könnten aus seiner Sicht den Weg für eine Erholung der Aktie frei machen. Seine eigenen Schätzungen hat der Analyst allerdings deutlich gekürzt. Als wichtigste Lehre aus den jüngsten Quartalsberichten der Branche nennt er, dass sich die Preise für Munition früher normalisieren als gedacht. Auch bei Berenberg rechnet man mit niedrigeren Zielen: Analyst George McWhirter geht von einer Kürzung der Umsatzziele für 2030 um rund 14 Prozent aus. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.