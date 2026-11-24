Resonac Aktie: Plus 11,5 Prozent – der Chemiekonzern, ohne den kein KI-Chip zusammenhält

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:34 2 Min.

Die Resonac Aktie schließt am Dienstag 11,55 Prozent höher bei 12.265 Yen und ist viertgrößter Gewinner im Nikkei 225. Das Unternehmen liefert Spezialmaterialien für die Verpackung von Hochleistungschips. Am Vormittag lag das Plus noch höher.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Der Name sagt den wenigsten Anlegern etwas, dabei steckt dahinter einer der ältesten Chemiekonzerne Japans. Die Resonac Aktie schloss am Dienstag bei 12.265 Yen, ein Plus von 1.270 Yen oder 11,55 Prozent. Am Vormittag hatte sie mit plus 14,64 Prozent sogar zu den fünf stärksten Werten im gesamten Tokioter Hauptsegment gezählt. Im Nikkei 225 reicht der Schlusskurs für Platz vier. Schlusskurs der Resonac Aktie 12.265 JPY Tagesgewinn, Platz 4 im Nikkei 225 +11,55 % Stand am Vormittag +14,64 % Tagesgewinn des Nikkei 225 +3,91 % Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Nikkei; Reuters Das Geschäft Folien, Harze und Pasten für die Chipindustrie Resonac ist 2023 aus dem Zusammenschluss von Showa Denko und der früheren Hitachi Chemical entstanden. Der Konzern hat sich auf Materialien für die sogenannte Backend-Fertigung spezialisiert, also auf die Schritte, in denen Chips gestapelt, verbunden und verkapselt werden. Bei KI-Prozessoren und schnellen Speichern ist genau diese Verpackungstechnik der Engpass. Das erklärt, warum ein Chemiewert an einem Tag wie heute stärker steigt als viele Chiphersteller. Der Tag Stark gestartet, etwas nachgelassen Auffällig ist der Tagesverlauf. Vom Vormittagsplus von 14,64 Prozent blieben am Ende 11,55 Prozent. Das passt zum Gesamtmarkt: Der Nikkei lag zwischenzeitlich 5,01 Prozent vorn und schloss mit plus 3,91 Prozent. Ein Teil der Käufer hat die Kursgewinne also noch am selben Tag mitgenommen. Die Resonac Aktie profitierte dennoch davon, dass Tokio die Nvidia-Nachricht nach dem Feiertag am Montag an einem einzigen Tag verarbeiten musste. Was für die Resonac Aktie spricht Wichtiger Lieferant für die Chip-Verpackung

Profitiert von KI-Prozessoren und Speichern

Unter den stärksten Werten in Tokio

Führungsfrage bei Nvidia geklärt Was Anleger bedenken sollten Tagesgewinn im Verlauf geschrumpft

Klassisches Chemiegeschäft bleibt zyklisch

Abhängigkeit vom Halbleiterzyklus

Aktuelle Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Resonac Aktie zeigt, wie breit die KI-Lieferkette in Japan aufgestellt ist. Neben den bekannten Namen der Chipausrüster verdienen auch Materialhersteller mit. Für Anleger sind solche Werte interessant, weil sie weniger von einem einzelnen Kunden abhängen. Der Preis dafür ist ein Konzern, in dem das glänzende Halbleitergeschäft neben weniger spannenden Chemiesparten steht. FAQ Häufige Fragen zur Resonac Aktie Wie hat die Resonac Aktie heute geschlossen?

Bei 12.265 Yen, 11,55 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Was macht Resonac?

Der japanische Chemiekonzern liefert unter anderem Materialien für die Verpackung von Halbleitern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Resonac Aktie?

Handelssymbol in Tokio: 4004. Handelssymbol an deutschen Börsen: SWD. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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