Der Name sagt den wenigsten Anlegern etwas, dabei steckt dahinter einer der ältesten Chemiekonzerne Japans. Die Resonac Aktie schloss am Dienstag bei 12.265 Yen, ein Plus von 1.270 Yen oder 11,55 Prozent. Am Vormittag hatte sie mit plus 14,64 Prozent sogar zu den fünf stärksten Werten im gesamten Tokioter Hauptsegment gezählt. Im Nikkei 225 reicht der Schlusskurs für Platz vier.
Resonac Aktie: Plus 11,5 Prozent – der Chemiekonzern, ohne den kein KI-Chip zusammenhält
Die Resonac Aktie schließt am Dienstag 11,55 Prozent höher bei 12.265 Yen und ist viertgrößter Gewinner im Nikkei 225. Das Unternehmen liefert Spezialmaterialien für die Verpackung von Hochleistungschips. Am Vormittag lag das Plus noch höher.
Das Geschäft
Folien, Harze und Pasten für die Chipindustrie
Resonac ist 2023 aus dem Zusammenschluss von Showa Denko und der früheren Hitachi Chemical entstanden. Der Konzern hat sich auf Materialien für die sogenannte Backend-Fertigung spezialisiert, also auf die Schritte, in denen Chips gestapelt, verbunden und verkapselt werden. Bei KI-Prozessoren und schnellen Speichern ist genau diese Verpackungstechnik der Engpass. Das erklärt, warum ein Chemiewert an einem Tag wie heute stärker steigt als viele Chiphersteller.
Der Tag
Stark gestartet, etwas nachgelassen
Auffällig ist der Tagesverlauf. Vom Vormittagsplus von 14,64 Prozent blieben am Ende 11,55 Prozent. Das passt zum Gesamtmarkt: Der Nikkei lag zwischenzeitlich 5,01 Prozent vorn und schloss mit plus 3,91 Prozent. Ein Teil der Käufer hat die Kursgewinne also noch am selben Tag mitgenommen. Die Resonac Aktie profitierte dennoch davon, dass Tokio die Nvidia-Nachricht nach dem Feiertag am Montag an einem einzigen Tag verarbeiten musste.
Einordnung der Redaktion: Die Resonac Aktie zeigt, wie breit die KI-Lieferkette in Japan aufgestellt ist. Neben den bekannten Namen der Chipausrüster verdienen auch Materialhersteller mit. Für Anleger sind solche Werte interessant, weil sie weniger von einem einzelnen Kunden abhängen. Der Preis dafür ist ein Konzern, in dem das glänzende Halbleitergeschäft neben weniger spannenden Chemiesparten steht.
FAQ
Häufige Fragen zur Resonac Aktie
Wie hat die Resonac Aktie heute geschlossen?
Bei 12.265 Yen, 11,55 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.
Was macht Resonac?
Der japanische Chemiekonzern liefert unter anderem Materialien für die Verpackung von Halbleitern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Resonac Aktie?
Handelssymbol in Tokio: 4004. Handelssymbol an deutschen Börsen: SWD. ISIN und WKN werden nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.