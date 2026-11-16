Vom Sorgenkind zum Zulassungsinhaber: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Replimune-Aktie und hebt das Kursziel kräftig von 14 auf 27 US-Dollar. Zum Kurs von 21,72 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 24 Prozent. Replimune entwickelt Krebstherapien auf Basis veränderter Viren.
Replimune-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel fast verdoppelt auf 27 Dollar
Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von Replimune und hebt das Kursziel von 14 auf 27 US-Dollar. Zum Kurs von 21,72 US-Dollar sind das rund 24 Prozent Potenzial. Das Melanom-Mittel Tudriqev ist seit August zugelassen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Replimune Group, Inc.
- Handelssymbol
- REPL (Nasdaq)
- Analystin
- Allison Bratzel
- Bank
- Piper Sandler
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 27 US-Dollar (zuvor 14 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Piper Sandler zur Replimune-Aktie
Erstes Produkt auf dem Markt – Bratzel verdoppelt fast das Ziel
Allison Bratzel hebt ihr Kursziel deutlich an. Replimune vermarktet inzwischen sein erstes Medikament.
Am 6. August 2026 erteilte die FDA eine beschleunigte Zulassung für Tudriqev (RP1). Das Mittel wird zusammen mit Opdivo bei fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs eingesetzt, wenn andere Immuntherapien versagt haben.
Zuvor hatte die FDA das Mittel zweimal abgelehnt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel zu lesen ist:
Zulassung erreicht
Mit Tudriqev hat Replimune nach jahrelangem Ringen sein erstes Produkt.
Klare Wirkung
In der Studie IGNYTE sprachen 24,2 Prozent der Patienten an, im Mittel über 14,1 Monate.
Wenige Alternativen
Für diese Patienten gibt es kaum gut verfügbare Behandlungsoptionen.
Rückhalt der Experten
Ein Beratergremium der FDA stimmte mit 10 zu 3 für die Daten.
Bestätigungsstudie läuft
Die beschleunigte Zulassung muss durch eine weitere Studie bestätigt werden. Ergebnisse daraus werden erst für 2030 erwartet.
Entscheidend ist nun, wie schnell Ärzte das neue Mittel einsetzen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 27 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Replimune Group, Inc. (REPL): Kaufen, Kursziel 27,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.