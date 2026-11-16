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Replimune-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel fast verdoppelt auf 27 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Aktie von Replimune und hebt das Kursziel von 14 auf 27 US-Dollar. Zum Kurs von 21,72 US-Dollar sind das rund 24 Prozent Potenzial. Das Melanom-Mittel Tudriqev ist seit August zugelassen.

Replimune-Aktie: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ – Kursziel fast verdoppelt auf 27 Dollar
Bild: https://www.pexels.com/de-de/foto/moderne-gerate-mit-okularen-im-labor-5752262/
Rating Piper Sandler (bestätigt)
Overweight
Kursziel (zuvor 14 $)
27 $
Kurs 16.11.2026
21,72 $
Abstand zum Kursziel
+24,3 %

Steckbrief

Unternehmen
Replimune Group, Inc.
Handelssymbol
REPL (Nasdaq)
Analystin
Allison Bratzel
Bank
Piper Sandler
Rating
Overweight (bestätigt)
Kursziel
27 US-Dollar (zuvor 14 US-Dollar)

Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Vom Sorgenkind zum Zulassungsinhaber: Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel bleibt bei „Overweight“ für die Replimune-Aktie und hebt das Kursziel kräftig von 14 auf 27 US-Dollar. Zum Kurs von 21,72 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 24 Prozent. Replimune entwickelt Krebstherapien auf Basis veränderter Viren.

Piper Sandler zur Replimune-Aktie

Erstes Produkt auf dem Markt – Bratzel verdoppelt fast das Ziel

Allison Bratzel hebt ihr Kursziel deutlich an. Replimune vermarktet inzwischen sein erstes Medikament.

Am 6. August 2026 erteilte die FDA eine beschleunigte Zulassung für Tudriqev (RP1). Das Mittel wird zusammen mit Opdivo bei fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs eingesetzt, wenn andere Immuntherapien versagt haben.

Zuvor hatte die FDA das Mittel zweimal abgelehnt.

Was die Einschätzung prägt

Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Piper-Sandler-Analystin Allison Bratzel zu lesen ist:

  1. Zulassung erreicht

    Mit Tudriqev hat Replimune nach jahrelangem Ringen sein erstes Produkt.

  2. Klare Wirkung

    In der Studie IGNYTE sprachen 24,2 Prozent der Patienten an, im Mittel über 14,1 Monate.

  3. Wenige Alternativen

    Für diese Patienten gibt es kaum gut verfügbare Behandlungsoptionen.

  4. Rückhalt der Experten

    Ein Beratergremium der FDA stimmte mit 10 zu 3 für die Daten.

Bestätigungsstudie läuft

Die beschleunigte Zulassung muss durch eine weitere Studie bestätigt werden. Ergebnisse daraus werden erst für 2030 erwartet.

Entscheidend ist nun, wie schnell Ärzte das neue Mittel einsetzen.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Piper Sandler & Co., Analystin Allison Bratzel. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 27 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.pipersandler.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Replimune Group, Inc. (REPL): Kaufen, Kursziel 27,00 USD.

Quelle
Empfehlung von Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 16:42 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 16:42 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: Allison Bratzel, Aktienanalystin, Piper Sandler & Co..

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.