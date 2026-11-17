Der Rentenzuschuss des Bundes schrumpft: Im Bundeshaushalt 2027 hat der Haushaltsausschuss die Zuschüsse an die gesetzliche Rentenversicherung abgesenkt – nach Angaben von DRV-Präsidentin Gundula Roßbach um rund 3 Milliarden Euro. An der Börse war das Thema am Montag kein Kurstreiber: Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss auf Xetra 0,57 Prozent tiefer bei 26.598,64 Punkten, belastet vor allem von Technologiewerten (dpa-AFX, 18:09 Uhr MEZ). Für Anleger ist die Rentenfrage dennoch ein Langfristthema – über Lohnnebenkosten, Staatsfinanzen und die Rendite von Bundesanleihen.
Rentenzuschuss: Bund kürzt um rund 3 Milliarden Euro – zahlen am Ende die Beitragszahler?
Im Bundeshaushalt 2027 sinkt der Rentenzuschuss nach Angaben der Rentenversicherung um rund 3 Milliarden Euro. Arbeitgeber und Rentenversicherung protestieren, die Koalition schweigt zur Summe. Was die Kürzung für Beitragssatz, Lohnnebenkosten, Bundesanleihen und den DAX bedeutet.
Bundeshaushalt 2027
Rentenzuschuss gekürzt: Was ist genau beschlossen?
In der Bereinigungssitzung, die am Donnerstag, 12. November, begann und in der Nacht zum Freitag endete, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages den Etat für 2027 festgezurrt. Union und SPD stimmten zu, AfD, Grüne und Linke dagegen. Die Ausgaben steigen auf 560,92 Milliarden Euro, nach 524,54 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Die Neuverschuldung im Kernhaushalt liegt bei 122,97 Milliarden Euro, davon sind 84,55 Milliarden Euro über die Ausnahme für Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse freigestellt.
Im Etat des Arbeitsministeriums stiegen die Ausgaben gegenüber dem Regierungsentwurf um 1,82 Milliarden Euro. Ein Grund: Das Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit wurde um 3 Milliarden auf 8,2 Milliarden Euro aufgestockt. Zur Gegenfinanzierung wurden laut Bundestag „die Zuschüsse an die gesetzliche Rentenversicherung abgesenkt“ – eine Summe nennt die offizielle Mitteilung nicht.
Die Größenordnung kommt von der Rentenversicherung selbst: Roßbach bezifferte die Kürzung für 2027 auf rund 3 Milliarden Euro, dpa berichtete unter Berufung auf eine Übersicht des Finanzministeriums von knapp 3 Milliarden Euro. In den Eckwerten vom Sommer war noch von rund 1 Milliarde Euro die Rede. Das Arbeitsministerium hat die Zahl bislang nicht bestätigt.
Kürzung
Rund 3 Milliarden Euro weniger Bundeszuschuss an die Rentenversicherung im Jahr 2027, laut DRV.
Gegenfinanzierung
Das Geld fließt rechnerisch in ein um 3 Milliarden Euro höheres Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit.
Haltelinie
Die Erstattung des Bundes für die Haltelinie von 48 Prozent liegt 2027 bei rund 1,75 Milliarden Euro (dpa-AFX/WiWo).
Fahrplan
Der Bundestag berät den Haushalt in der Haushaltswoche vom 24. bis 27. November.
Steigt jetzt der Rentenbeitrag – und wann?
Kurzfristig wohl nicht. Der Beitragssatz liegt bei 18,6 Prozent, und laut dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026, über den zuerst die FAZ berichtete, soll er 2027 stabil bleiben. Für 2028 wird jedoch ein Sprung auf 19,7 Prozent erwartet, für 2040 rund 21 Prozent. Die Renten sollen zum 1. Juli 2027 um rund 4,1 Prozent steigen.
Der Rentenzuschuss wirkt dabei wie ein Puffer: Fehlt der Rentenkasse Geld aus dem Bundeshaushalt, schrumpft ihre Rücklage. Die DRV hält den Beitragssatz für 2027 trotz der Kürzung für stabil, warnt aber, dass die gesetzliche Mindestrücklage knapp wird. Sinkt die Rücklage unter diese Schwelle, muss der Beitragssatz steigen. Genau hier setzen die Kritiker an: Je weniger Steuergeld fließt, desto früher und stärker könnte der Beitrag klettern.
|Kennzahl
|Wert
|Beitragssatz aktuell
|18,6 %
|Beitragssatz 2027 (erwartet)
|18,6 %
|Beitragssatz 2028 (Entwurf)
|19,7 %
|Beitragssatz 2040 (Entwurf)
|21,0 %
|Rentenanpassung 1.7.2027 (erwartet)
|rund +4,1 %
|Kürzung Bundeszuschuss 2027
|rund 3 Mrd. €
Beitragssatz-Werte für 2028 und 2040 aus dem Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026, keine endgültigen Festlegungen.
Quelle: Bundestag, dpa-AFX/WiWo, inFranken/FAZ, DRV
Wer will was? Die Positionen im Rentenstreit
Die Kritik kommt aus mehreren Richtungen. Arbeitgeberpräsident Steffen Kampeter (BDA) sagte laut dpa: „Der Bund saniert seinen Haushalt auf Kosten der Beitragszahler.“ Auch aus der Selbstverwaltung der Rentenversicherung kommt Widerspruch. Anja Piel, Vorsitzende des DRV-Bundesvorstands, mahnte: „Was der Staat bestellt, sollte er auch bezahlen.“ Gemeint sind versicherungsfremde Leistungen wie die Mütterrente, die aus Steuermitteln finanziert werden sollen.
Von der Opposition kritisierte die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek die Kürzung, weil künftige Beitragserhöhungen dadurch höher ausfallen müssten. Grüne und AfD lehnten den Haushalt insgesamt ab. Aus der Koalition gibt es bislang keine ausführliche öffentliche Verteidigung der konkreten Kürzung. SPD-Haushälter Rudolph betonte allgemein, die Regierung dürfe nicht an einem Haushalt scheitern. Die Linie der Regierung ist damit klar: Der Haushalt soll die Schuldenbremse einhalten – für 2027 liegt die anrechenbare Kreditaufnahme mit 38,43 Milliarden Euro laut Bundestag genau an der zulässigen Obergrenze.
Was bedeutet der Rentenzuschuss für Aktien, DAX und Bundesanleihen?
Direkte Kursreaktionen auf die Rentenkürzung gab es nicht. Der DAX verlor am Montag aus anderen Gründen: Technologiewerte wie Siemens, Siemens Energy und Infineon fielen zwischen 1,3 und 2,5 Prozent, Anleger warteten auf die Nvidia-Zahlen. Rheinmetall gewann 0,6 Prozent. Der MDAX schloss 0,56 Prozent tiefer bei 30.528,26 Punkten (dpa-AFX, 18:09 Uhr).
Einschätzung der Redaktion: Für die Börse zählen drei Kanäle. Erstens die Lohnnebenkosten: Steigt der Rentenbeitrag ab 2028 tatsächlich um mehr als einen Prozentpunkt, verteuert das Arbeit für Unternehmen mit hohem Personalanteil – etwa Dienstleister, Handel und Pflege. Zweitens die Staatsfinanzen: Mit rund 210 Milliarden Euro neuen Schulden inklusive Sondervermögen ist 2027 laut dpa-AFX das schuldenreichste Jahr seit 2021. Mehr Angebot an Bundesanleihen ist ein Faktor für die Renditen; die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Montag mit 3,37 Prozent (dpa-AFX, 16:44 Uhr). Drittens die private Vorsorge: Je unsicherer die gesetzliche Rente, desto wichtiger werden kapitalgedeckte Bausteine – die Frühstart-Rente startet 2027, Eckpunkte für eine Kapitalrente sollen vor Weihnachten kommen.
Was Anleger beim Rentenzuschuss jetzt beobachten
Die nächsten Termine sind politisch: Am Dienstag beraten die Koalitionsspitzen über die Stromsteuer und deren Gegenfinanzierung – auch die Mütterrente steht dabei als Sparoption im Raum. In der Woche vom 24. bis 27. November berät der Bundestag den Haushalt 2027 abschließend. Bis Weihnachten sollen Eckpunkte zur Kapitalrente folgen, im Frühjahr 2027 die Verordnung zur Rentenanpassung. Für Anleger ebenfalls relevant: am Dienstag um 11:05 Uhr der ZEW-Index und am Abend die Nvidia-Zahlen, die den DAX zuletzt stärker bewegten als die Haushaltspolitik.
FAQ zum Rentenzuschuss
Wie stark wird der Rentenzuschuss gekürzt? Nach Angaben der DRV-Präsidentin um rund 3 Milliarden Euro im Jahr 2027; dpa nennt knapp 3 Milliarden Euro. Offiziell bestätigt ist die Summe vom Arbeitsministerium noch nicht.
Steigt der Rentenbeitrag 2027? Laut Entwurf des Rentenversicherungsberichts bleibt er 2027 bei 18,6 Prozent. Für 2028 werden 19,7 Prozent erwartet.
Warum kürzt der Bund den Zuschuss? Laut Bundestag diente die Absenkung der Gegenfinanzierung höherer Ausgaben im Arbeitsetat, vor allem eines um 3 Milliarden Euro größeren Darlehens an die Bundesagentur für Arbeit.
Hat der Rentenzuschuss Folgen für den DAX? Am Montag nicht messbar. Mittelbar wirkt die Rentenpolitik über Lohnnebenkosten, Staatsverschuldung und Anleiherenditen auf die Bewertung deutscher Aktien.
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