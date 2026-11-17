In der Bereinigungssitzung, die am Donnerstag, 12. November, begann und in der Nacht zum Freitag endete, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages den Etat für 2027 festgezurrt. Union und SPD stimmten zu, AfD, Grüne und Linke dagegen. Die Ausgaben steigen auf 560,92 Milliarden Euro, nach 524,54 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Die Neuverschuldung im Kernhaushalt liegt bei 122,97 Milliarden Euro, davon sind 84,55 Milliarden Euro über die Ausnahme für Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse freigestellt.

Im Etat des Arbeitsministeriums stiegen die Ausgaben gegenüber dem Regierungsentwurf um 1,82 Milliarden Euro. Ein Grund: Das Darlehen an die Bundesagentur für Arbeit wurde um 3 Milliarden auf 8,2 Milliarden Euro aufgestockt. Zur Gegenfinanzierung wurden laut Bundestag „die Zuschüsse an die gesetzliche Rentenversicherung abgesenkt“ – eine Summe nennt die offizielle Mitteilung nicht.