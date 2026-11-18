Der Rentenbeitrag steigt schneller als gedacht: Das Bundeskabinett hat am Mittwoch den Rentenversicherungsbericht 2026 beschlossen, und er rechnet für 2028 mit einem Beitragssatz von 19,8 Prozent – derzeit sind es 18,6 Prozent, im früheren Entwurf standen 19,7 Prozent (Handelsblatt/Reuters, 18.11.2026, 11:51 Uhr). Für Unternehmen im DAX, etwa die Allianz Aktie (Ticker ALV, ISIN DE0008404005), ist das ein Signal für höhere Arbeitskosten und für die Debatte über private Altersvorsorge.
Rentenversicherungsbericht: Beitragssatz steigt bis 2028 auf 19,8 Prozent - Allianz Aktie und Lohnnebenkosten im Blick - Kann die Koalition den Anstieg noch stoppen?
Das Kabinett hat den Rentenversicherungsbericht 2026 beschlossen: Der Beitragssatz soll von 18,6 auf 19,8 Prozent im Jahr 2028 steigen, weil der Bund den Zuschuss zusätzlich um 3 Milliarden Euro kürzt. Die Koalition will gegensteuern. Was das für Arbeitskosten, Versicherer und den DAX bedeutet.
Ursache ist eine Haushaltsentscheidung: In der Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2027 vereinbarten Union und SPD, den Bundeszuschuss um weitere 3 Milliarden Euro zu kürzen. Mit früheren Kürzungen fehlen der Rentenkasse 2027 insgesamt 4,2 Milliarden Euro an Bundesmitteln. Die Rücklage der Rentenversicherung sinkt dadurch Ende 2027 auf 10,1 Milliarden Euro, rund 2 Milliarden weniger als bisher angenommen.
Rentenbeitrag
Wie stark steigt der Rentenbeitrag bis 2028 – und wer zahlt mehr?
Die Rechnung gilt laut Bericht auf Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlüsse im Haushaltsausschuss. Maßnahmen der Koalition gegen den Beitragsanstieg sind darin noch nicht berücksichtigt: „Die entsprechenden Maßnahmen sind noch nicht in den Berechnungen berücksichtigt“, heißt es im Bericht. Die Koalition will den Anstieg auf 19,8 Prozent „offenbar noch verhindern“, wie genau, ist unklar.
Rechnerisch tragen Beschäftigte und Arbeitgeber den Beitrag je zur Hälfte. Bei 19,8 statt 18,6 Prozent steigt jeder Anteil von 9,3 auf 9,9 Prozent des Bruttolohns – 0,6 Prozentpunkte mehr je Seite (eigene Berechnung der Redaktion). Das erhöht die Lohnnebenkosten und trifft personalintensive Branchen stärker, eine Einschätzung der Redaktion.
|Größe
|Wert
|Beitragssatz heute
|18,6 %
|Beitragssatz 2028 (Bericht)
|19,8 %
|Beitragssatz 2028 (früherer Entwurf)
|19,7 %
|Zusätzliche Kürzung Bundeszuschuss 2027
|3 Mrd. €
|Fehlende Bundesmittel 2027 gesamt
|4,2 Mrd. €
|Rücklage Ende 2027
|10,1 Mrd. €
Beitragssatz 2028 laut Rentenversicherungsbericht 2026; Berechnung ohne bisher nicht beschlossene Gegenmaßnahmen.
Quelle: Handelsblatt/Reuters, 18.11.2026
Reformfahrplan
Wie geht es mit der Rentenreform weiter – und was ist mit der Rente mit 63?
Der Koalitionsausschuss einigte sich in der Nacht zum 18. November nicht auf die Rentenreform 2026. Offen ist insbesondere der Streit um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren (Cash., 18.11.2026, 09:36 Uhr). Der Kabinettsbeschluss wird für den 9. oder 16. Dezember angestrebt; bei einer Einigung bis zum 9. Dezember könnte der Bundestag noch vor Weihnachten beraten.
Eine DIW-Rechnung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung beziffert die Entlastung der gesetzlichen Rentenversicherung bei Abschaffung der Rente mit 63 für den Jahrgang 1957 auf rund 10,4 Milliarden Euro brutto (netto 9,5 Milliarden Euro). Das ist eine Studienrechnung und keine Entscheidung der Regierung.
Aktien
Was bedeutet höhere Rentenbeiträge für Allianz Aktie, Versicherer und DAX – wer könnte profitieren?
Steigende Pflichtbeiträge verengen den Spielraum für private und betriebliche Vorsorge, gleichzeitig wächst der Druck, die kapitalgedeckte Altersvorsorge auszubauen. Davon könnten Versicherer und Vermögensverwalter wie die Allianz Aktie langfristig profitieren, kurzfristig belasten höhere Arbeitskosten dagegen Industrie und Dienstleister im DAX. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, nicht belegt durch den Bericht; Kursprognosen gibt aktiencheck.de nicht ab.
Der DAX stand am Mittag bei rund 26.088 Punkten (plus 0,2 Prozent, dpa-AFX, 12:10 Uhr); eine unmittelbare Kursreaktion auf den Rentenbericht ist in den Quellen nicht dokumentiert.
Häufige Fragen zum Rentenversicherungsbericht 2026
Wie hoch ist der Rentenbeitrag 2028? Laut Rentenversicherungsbericht 2026 beträgt der Beitragssatz 2028 voraussichtlich 19,8 Prozent, heute sind es 18,6 Prozent.
Warum steigt der Rentenbeitrag? Weil Union und SPD im Haushalt 2027 den Bundeszuschuss um weitere 3 Milliarden Euro kürzen; zusammen mit früheren Kürzungen fehlen 4,2 Milliarden Euro.
Gilt der Anstieg schon als beschlossen? Nein. Der Bericht rechnet nach geltendem Recht; die Koalition will den Anstieg noch verhindern, nennt aber keine Maßnahme.
Was bedeutet das für die Allianz Aktie? Unmittelbare Effekte sind nicht belegt. Mittelfristig wird die Altersvorsorge-Debatte für Versicherer relevant.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.