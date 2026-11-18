Die Rechnung gilt laut Bericht auf Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlüsse im Haushaltsausschuss. Maßnahmen der Koalition gegen den Beitragsanstieg sind darin noch nicht berücksichtigt: „Die entsprechenden Maßnahmen sind noch nicht in den Berechnungen berücksichtigt“, heißt es im Bericht. Die Koalition will den Anstieg auf 19,8 Prozent „offenbar noch verhindern“, wie genau, ist unklar.

Rechnerisch tragen Beschäftigte und Arbeitgeber den Beitrag je zur Hälfte. Bei 19,8 statt 18,6 Prozent steigt jeder Anteil von 9,3 auf 9,9 Prozent des Bruttolohns – 0,6 Prozentpunkte mehr je Seite (eigene Berechnung der Redaktion). Das erhöht die Lohnnebenkosten und trifft personalintensive Branchen stärker, eine Einschätzung der Redaktion.