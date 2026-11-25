Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat den Bundeshaushalt 2027 am 13. November 2026 beschlossen, in der Nacht zu Freitag nach einer Bereinigungssitzung. Für die gesetzliche Rentenversicherung bedeutet das laut cash-online (Veröffentlichung 25. November, 11:15 Uhr) im Einzelnen:

Der zusätzliche Bundeszuschuss sinkt um 1,97 Milliarden Euro auf 31,99 Milliarden Euro.

Der allgemeine Bundeszuschuss sinkt um 96 Millionen Euro auf 66,74 Milliarden Euro.

Der knappschaftliche Zuschuss sinkt um 210 Millionen Euro auf 4,58 Milliarden Euro.

Die Erstattungen für das Mindestsicherungsniveau steigen um 408 Millionen Euro auf rund 1,75 Milliarden Euro.

Zusammengenommen ergibt sich ein Rückgang um rund 3 Milliarden Euro; ursprünglich war ein zusätzlicher Zuschuss von 1 Milliarde Euro vorgesehen. Seit 2022 summieren sich die Einschnitte laut dem Bericht auf 10,6 Milliarden Euro. Das Bundesarbeitsministerium wollte die Zahl gegenüber den Berichterstattern nicht direkt bestätigen.