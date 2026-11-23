Der Rentenstreit der Bundesregierung geht in die Verlängerung: Union und SPD haben die Entscheidung über die Rente nach 45 Beitragsjahren, die „Rente mit 63“, auf Dezember vertagt. Ein Kabinettsbeschluss ist laut cash-online.de (23.11.2026, 6:45 Uhr) frühestens im Dezember möglich, der Bundestag soll sich voraussichtlich im ersten Quartal 2027 damit befassen. An der Börse spielt das Thema am Montag nur die zweite Geige: Der DAX wurde vorbörslich um 7:21 Uhr von IG mit rund 24.890 Punkten gesehen, nach 24.802,78 Punkten zum Schluss am Freitag (dpa-AFX). Für Anleger zählen trotzdem die Folgen – für Staatsfinanzen, Lohnnebenkosten und Branchen wie Versicherer und Energieversorger.
Rentenstreit: Koalition vertagt die Rente mit 63 auf Dezember, die Stromsteuer sinkt ab 2027 – Was heißt das für Anleger und den DAX?
Union und SPD haben die Entscheidung zur Rente nach 45 Beitragsjahren auf Dezember vertagt, bei der Stromsteuer gibt es eine Linie für 2027. Der DAX startet nach dem Freitagsminus von 2,6 Prozent mit 24.802,78 Punkten im Rücken – was der Streit für Versicherer, Energiekosten und Staatsfinanzen bedeutet.
Der Stand
Was ist beim Rentenstreit der Koalition passiert – und was gilt bis dahin?
In der Nacht zum 18. November hat der Koalitionsausschuss von Union und SPD laut cash-online.de mehr als acht Stunden verhandelt, aber keine Einigung zur Rente mit 63 erzielt. Bis zu einer Entscheidung gilt das bestehende Recht unverändert: Wer 45 Beitragsjahre nachweist, kann weiter abschlagsfrei in Rente gehen. Die Alterssicherungskommission hatte am 23. Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt. Dazu gehört, die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren zu streichen und durch eine „Schutzrente“ ab 35 Beitragsjahren mit Gesundheitsprüfung zu ersetzen. Die Regelaltersgrenze soll laut cash-online.de ab 2031 schrittweise auf rund 67,5 Jahre steigen.
Nach Angaben aus den Berichten gelten 30 der 33 Punkte in der Koalition als unstrittig – die Rente mit 63 ist der Streitpunkt. CSU-Chef Markus Söder sagte bei der Jungen Union Bayern in Berchtesgaden laut cash-online.de (22.11.2026): „Die Rente mit 63 muss gekürzt werden.“ Er forderte Entscheidungen „am besten noch in diesem Jahr“. Auf der anderen Seite stehen unter anderem Gewerkschaften wie DGB, Verdi und IG Metall sowie mehrere Ministerpräsidenten, die die Regelung verteidigen. Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat laut den Berichten einen Gesetzentwurf, der „zu 95 Prozent“ fertig sei.
Mögliche Kompromisslinien
Diskutiert werden eine engere Anrechnung von Zeiten (etwa Arbeitslosigkeit und Pflege) auf die 45 Jahre, ein höherer Abschlag bei vorzeitigem Rentenbeginn sowie ein Vertrauensschutz mit Übergangsfrist. Eine Beschlusslage gibt es nicht.
Stromsteuer ab 2027
Laut Berichten zu den Ausschuss-Ergebnissen soll die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß sinken – nach Medienberichten zunächst nur für ein Jahr finanziert. Die Kosten für die Entlastung der gesamten Wirtschaft und der Haushalte liegen laut Handelsblatt (17.11.2026) bei 5,4 Milliarden Euro.
Haushaltslücke
Für 2027 fehlen laut Handelsblatt rund 7 Milliarden Euro, unter anderem wegen des offenen Ausgleichs der kalten Progression.
Das große Bild
Was kostet die Rente mit 63 – und wer bezahlt sie?
Eine Bertelsmann-Studie des DIW (Juni 2026) beziffert die Entlastung bei einer Abschaffung auf rund 9,5 Milliarden Euro netto je Rentnerjahrgang für die öffentlichen Haushalte. Die Rentenkasse würde um rund 10,4 Milliarden Euro entlastet, Steuern und Sozialabgaben brächten rund 860 Millionen Euro weniger ein. Die Studie rechnet zudem mit rund 125.000 zusätzlichen Vollzeitkräften am Arbeitsmarkt und empfiehlt Härtefallregelungen. Für die Konjunktur ist das ein zweischneidiges Thema: Längeres Arbeiten entlastet Sozialkassen und den Fachkräftemangel, belastet aber Betroffene mit körperlich harter Arbeit.
Für Anleger ist die Rentenpolitik ein Langfristthema mit drei Kanälen. Erstens die Staatsfinanzen: Je weniger Spielraum der Haushalt hat, desto wichtiger wird die Frage, wie viel neue Schulden der Bund aufnimmt – das wirkt auf Bundesanleihen und damit auf die Bewertung zinssensibler Aktien. Zweitens die private Vorsorge: Eine spätere oder geringere gesetzliche Rente stärkt tendenziell die Nachfrage nach Altersvorsorgeprodukten, was für Versicherer wie die Allianz Aktie oder die Munich-Re-Gruppe ein Thema bleibt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein belegter Kurstreiber. Drittens die Energiekosten: Eine niedrigere Stromsteuer würde stromintensive Branchen wie Chemie und Metall entlasten, etwa die BASF Aktie.
|Thema
|Stand
|Nächster Schritt
|Rente nach 45 Beitragsjahren
|Entscheidung vertagt
|Kabinett frühestens Dezember
|Alterssicherungskommission
|33 Empfehlungen, 30 unstrittig
|Gesetzentwurf laut Minister zu 95 % fertig
|Stromsteuer
|Senkung auf EU-Mindestmaß ab 2027
|Finanzierung zunächst nur für ein Jahr
|Haushalt 2027
|Lücke von rund 7 Mrd. €
|Streit um kalte Progression
Stand: 23.11.2026. Quellen berichten zu einzelnen Punkten uneinheitlich; es gibt keine Beschlusslage zur Rente.
Quelle: cash-online.de (23.11. und 22.11.2026), Handelsblatt/dpa (17.11.2026), DIW-Studie (Juni 2026)
Termine
Was müssen Anleger jetzt im Blick behalten – welche Termine stehen an?
Der Börsenmontag steht im Zeichen der Einkaufsmanagerindizes: Der deutsche PMI erscheint um 9:30 Uhr (Prognose gesamt 53,2 nach 53,4), der Euroraum-PMI um 10:00 Uhr. Am Dienstag folgt um 10:00 Uhr das ifo-Geschäftsklima, am Mittwoch um 8:00 Uhr die zweite BIP-Schätzung. Politisch ist der Dezember der Monat der Entscheidung: Ein Kabinettstermin am 9. oder 16. Dezember gilt laut Berichten als denkbar. Hinzu kommt der EU-Sondergipfel zur Finanzplanung am 26. und 27. November.
Häufige Fragen zum Rentenstreit
Gilt die Rente mit 63 noch? Ja. Solange kein Gesetz beschlossen ist, bleibt die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren unverändert.
Wann fällt die Entscheidung? Ein Kabinettsbeschluss ist frühestens im Dezember möglich, der Bundestag soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 beraten.
Was kostet die Abschaffung bzw. spart sie? Laut DIW-Studie rund 9,5 Milliarden Euro netto je Rentnerjahrgang für die öffentlichen Haushalte.
Welche Aktien sind vom Rentenstreit betroffen? Direkt keine; mittelbar werden Versicherer wie die Allianz Aktie, energieintensive Werte wie die BASF Aktie und der DAX insgesamt über Staatsfinanzen und Energiekosten berührt (Einschätzung der Redaktion).
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