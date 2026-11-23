In der Nacht zum 18. November hat der Koalitionsausschuss von Union und SPD laut cash-online.de mehr als acht Stunden verhandelt, aber keine Einigung zur Rente mit 63 erzielt. Bis zu einer Entscheidung gilt das bestehende Recht unverändert: Wer 45 Beitragsjahre nachweist, kann weiter abschlagsfrei in Rente gehen. Die Alterssicherungskommission hatte am 23. Juni 2026 insgesamt 33 Empfehlungen vorgelegt. Dazu gehört, die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren zu streichen und durch eine „Schutzrente“ ab 35 Beitragsjahren mit Gesundheitsprüfung zu ersetzen. Die Regelaltersgrenze soll laut cash-online.de ab 2031 schrittweise auf rund 67,5 Jahre steigen.

Nach Angaben aus den Berichten gelten 30 der 33 Punkte in der Koalition als unstrittig – die Rente mit 63 ist der Streitpunkt. CSU-Chef Markus Söder sagte bei der Jungen Union Bayern in Berchtesgaden laut cash-online.de (22.11.2026): „Die Rente mit 63 muss gekürzt werden.“ Er forderte Entscheidungen „am besten noch in diesem Jahr“. Auf der anderen Seite stehen unter anderem Gewerkschaften wie DGB, Verdi und IG Metall sowie mehrere Ministerpräsidenten, die die Regelung verteidigen. Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hat laut den Berichten einen Gesetzentwurf, der „zu 95 Prozent“ fertig sei.