Die Rentenreform steht am Dienstagabend im Kanzleramt auf der Probe: Die Spitzen von CDU, CSU und SPD sind zum Koalitionsausschuss zusammengekommen, und neben der Zukunft der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren liegt erstmals konkret ein höherer Rentenabschlag von 0,4 statt 0,3 Prozent pro Monat auf dem Tisch. Bis Redaktionsschluss gegen 19:15 Uhr lagen keine Ergebnisse vor. Die Börse hatte sich da längst verabschiedet: Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss im Xetra-Handel 1,97 Prozent tiefer bei 26.075,73 Punkten – belastet von der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, nicht von der Rente.
Rentenreform: Koalitionsausschuss ringt um höhere Abschläge und die Rente nach 45 Jahren – wer trägt am Ende die Kosten?
Union und SPD verhandeln am Dienstagabend im Kanzleramt über die Rentenreform. Auf dem Tisch liegen höhere Rentenabschläge von 0,4 statt 0,3 Prozent pro Monat und strengere Regeln für die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren. Was die Kompromisslinien für Beitragssätze, Fachkräfte, den Bundeshaushalt und Aktien wie die Allianz bedeuten.
Für Anleger ist der Abend dennoch relevant. Die Reform entscheidet mit darüber, wie stark die Beitragssätze ab 2028 steigen, wie viele erfahrene Fachkräfte länger im Arbeitsmarkt bleiben und wie groß der Markt für die neue kapitalgedeckte Vorsorge wird, auf den Versicherer wie die Allianz Aktie setzen.
Der Stand der Verhandlungen
Was wird bei der Rentenreform heute entschieden?
Über weite Strecken ist sich die Koalition einig. Nach Berichten herrscht bei 30 der 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission Konsens. Offen sind die heiklen Punkte.
Der größte Streitpunkt ist die Rente für besonders langjährig Versicherte, umgangssprachlich noch immer „Rente mit 63“ genannt. Tatsächlich gilt die 63 längst nicht mehr: Wer 1964 oder später geboren ist, kann frühestens mit 65 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. Im Jahr 2025 nutzten laut Deutscher Rentenversicherung 244.695 Menschen diesen Weg, 2024 waren es 262.400 – rund 30 Prozent aller neuen Altersrenten.
Die Alterssicherungskommission hatte im Juni empfohlen, die Regel zu streichen. Der Koalitionsausschuss hatte im Juli die gesamte Reform einschließlich dieses Punkts gebilligt. Seitdem wächst vor allem in der SPD der Widerstand. Zwischen den Lagern zeichnen sich laut Medienberichten mehrere Kompromisslinien ab:
Strengere Anrechnung
Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Pflege könnten nicht mehr auf die 45 Jahre zählen; eine Streichung der Kindererziehungszeiten gilt als unwahrscheinlich (t-online).
Mehr Beitragsjahre
Denkbar ist, dass künftig mehr als 45 Versichertenjahre nötig werden. Ein Modell mit 46 oder 47 Jahren für körperlich schwer Arbeitende fand bisher keine gemeinsame Zustimmung (cash-online).
Höhere Abschläge
Für alle, die vorzeitig mit Abschlag in Rente gehen, soll der Abschlag von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat steigen – nach dem Willen der CSU schon ab 2027.
Weitere offene Punkte
Rentenbeiträge auf Minijobs, die CSU und Tourismusländer ablehnen, sowie die Zukunft der Altersteilzeit im Blockmodell.
Die Positionen
Rente mit 63 und Abschläge: Wer will was?
Kanzler Friedrich Merz (CDU) und große Teile der Union wollen die abschlagsfreie Frührente abschaffen. Thorsten Frei (CDU) sieht laut cash-online keinen Spielraum für weitere Zugeständnisse, weil die Abschaffung bereits beschlossene Koalitionslinie sei. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann begründet die höheren Abschläge mit dem Haushalt: Der Bund kürzt den Zuschuss an die Rentenversicherung 2027 um drei Milliarden Euro statt um eine Milliarde, die Abschläge sollen einen Teil davon ausgleichen.
Die Abschläge sollen von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat steigen, das ist überfällig.
Die SPD hält dagegen. Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) betont, die Reform sei zu 95 Prozent fertig, die Empfehlungen der Kommission seien aber zunächst nur Vorschläge – „Kommissionsvorschläge sind Kommissionsvorschläge sind Kommissionsvorschläge“, sagte er laut cash-online. Unterstützung für den Erhalt kommt aus sieben von 16 Landesregierungen, darunter die Unionspolitiker Michael Kretschmer, Sven Schulze und Mario Voigt, sowie von DGB, Verdi, IG Metall und IG BAU. Der Sozialverband SoVD kritisiert die höheren Abschläge scharf; Verbandschefin Michaela Engelmeier spricht von „Sparen an der völlig falschen Stelle“ und fordert Härtefallregeln für gesundheitlich Angeschlagene.
|Vorzeitiger Rentenbeginn
|Abschlag heute (0,3 %)
|Abschlag geplant (0,4 %)
|2.000 € Rente werden zu
|24 Monate
|7,2 %
|9,6 %
|1.856 € statt 1.808 €
|48 Monate
|14,4 %
|19,2 %
|1.712 € statt 1.616 €
Bruttorente vor Steuern und Sozialabgaben. Abschlag gilt dauerhaft. Zwei-Jahres-Werte eigene Berechnung.
Quelle: t-online, 17.11.2026; eigene Berechnung
Die Kosten
Was kostet die Rentenreform – und was spart sie?
Eine Studie des DIW im Auftrag der Bertelsmann Stiftung beziffert die Netto-Entlastung der öffentlichen Haushalte bei einem Wegfall der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren auf rund 9,5 Milliarden Euro je Rentnerjahrgang. Rechnerisch könnten etwa 125.000 Vollzeitkräfte zusätzlich im Arbeitsmarkt bleiben. Die SPD nennt laut t-online intern deutlich geringere Summen.
Der Druck auf die Rentenkasse ist ohnehin groß. Die Haltelinie sichert ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent bis 2031. Der Beitragssatz bleibt 2027 bei 18,6 Prozent, steigt nach der jüngsten Vorausberechnung der Deutschen Rentenversicherung 2028 aber auf 19,8 Prozent – 0,1 Punkte mehr als zuvor erwartet, weil der Bundeszuschuss gekürzt wird. Für 2040 nennt der Rentenbericht 21,0 Prozent. Zum 1. Januar kommt zudem die dritte Stufe der Mütterrente, die rund fünf Milliarden Euro kostet. Parallel ringt die Koalition um die Senkung der Stromsteuer, die rund 5,4 Milliarden Euro kosten würde.
Das große Bild
Welche Folgen hat die Rentenreform für Unternehmen und Aktien?
Für die Börse wirkt die Rentenreform über drei Kanäle. Erstens die Lohnnebenkosten: Jeder Prozentpunkt Rentenbeitrag wird je zur Hälfte von Arbeitgebern und Beschäftigten getragen. Steigt der Satz von 18,6 auf 19,8 Prozent, wird Arbeit in Deutschland teurer – spürbar vor allem in personalintensiven Branchen wie Industrie, Handel, Logistik und Dienstleistungen. Zweitens der Fachkräftemangel: Bleiben erfahrene Beschäftigte länger, entlastet das Unternehmen, die händeringend Personal suchen. Drittens die Staatsfinanzen: Höhere Ausgaben für Rente und Entlastungen erhöhen den Finanzierungsbedarf des Bundes und damit das Angebot an Bundesanleihen in einem Umfeld steigender Zinsen.
Einschätzung der Redaktion: Unmittelbar bewegt hat die Rentendebatte die Kurse am Dienstag nicht. Der DAX litt unter dem Ausverkauf bei Technologiewerten wie SAP und der Sorge vor weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank. Mittelfristig ist für Versicherungsaktien und Vermögensverwalter aber entscheidend, wie die neue Kapitalsäule aussieht. Zum 1. Januar 2027 löst das Altersvorsorgedepot die Riester-Rente im Neugeschäft ab; es gibt noch 14,66 Millionen Riester-Verträge. Die Allianz hat nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Kunden über die neuen Möglichkeiten informiert. Die kapitalgedeckte Säule soll ab 2032 stufenweise starten, Eckpunkte will Merz bis Weihnachten vorlegen.
Ausblick
Wie geht es mit der Rentenreform nach dem Koalitionsausschuss weiter?
Eine Einigung im Koalitionsausschuss ändert noch keine Rentenregel. Geplant ist ein Kabinettsbeschluss vor der Weihnachtspause, die Beratung im Bundestag soll im Frühjahr 2027 folgen. Anleger sollten drei Punkte beobachten: ob die Abschläge tatsächlich schon 2027 steigen, welche Kompromissformel für die Rente nach 45 Jahren gefunden wird und wie die Eckpunkte der Kapitalsäule ausfallen.
FAQ zur Rentenreform
Wird die Rente mit 63 abgeschafft? Das ist offen. Die Union will die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren streichen, die SPD will sie erhalten. Diskutiert werden strengere Anrechnungsregeln oder mehr Beitragsjahre.
Wie stark sollen die Rentenabschläge steigen? Von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat des vorzeitigen Rentenbeginns. Bei vier Jahren früher wären das 19,2 statt 14,4 Prozent – dauerhaft.
Ab wann gilt die Rentenreform? Das Kabinett soll vor Weihnachten entscheiden, der Bundestag im Frühjahr 2027. Bis dahin gelten die bisherigen Regeln.
Welche Aktien betrifft die Rentenreform? Über Lohnnebenkosten nahezu alle personalintensiven Unternehmen im DAX, über die private Vorsorge vor allem Versicherer wie die Allianz und Fondsanbieter. Ein messbarer Kurseffekt vom Dienstag ist nicht belegt.
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