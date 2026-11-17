Der größte Streitpunkt ist die Rente für besonders langjährig Versicherte, umgangssprachlich noch immer „Rente mit 63“ genannt. Tatsächlich gilt die 63 längst nicht mehr: Wer 1964 oder später geboren ist, kann frühestens mit 65 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen. Im Jahr 2025 nutzten laut Deutscher Rentenversicherung 244.695 Menschen diesen Weg, 2024 waren es 262.400 – rund 30 Prozent aller neuen Altersrenten.

Die Alterssicherungskommission hatte im Juni empfohlen, die Regel zu streichen. Der Koalitionsausschuss hatte im Juli die gesamte Reform einschließlich dieses Punkts gebilligt. Seitdem wächst vor allem in der SPD der Widerstand. Zwischen den Lagern zeichnen sich laut Medienberichten mehrere Kompromisslinien ab: