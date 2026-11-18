Die Rentenreform bleibt an ihrem heikelsten Punkt hängen: Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss nach stundenlangen Verhandlungen laut cash-online nicht auf die Zukunft der Rente mit 63 einigen können. Als möglicher Termin für den Kabinettsbeschluss gelten der 9. oder 16. Dezember. Die Börse nahm es gelassen: Der DAX (ISIN DE0008469008) lag am Mittwoch um 09:13 Uhr laut finanzen.net mit 26.110,10 Punkten 0,25 Prozent im Plus, nachdem er am Vortag 2,08 Prozent verloren hatte. Eine Kursreaktion auf die Rentenpolitik ist nicht belegt.

Für Anleger lohnt der Blick auf die Details trotzdem. Denn die Reform ist in Teilen längst beschlossen und gesetzt, in Teilen noch offen, und beides hat Folgen für Beitragssätze, Staatsfinanzen und den Markt für private Vorsorge, auf den Versicherer wie die Allianz Aktie setzen.