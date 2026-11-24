Die Rentenreform der Koalition kommt nicht voran, wie geplant: Der Gesetzentwurf des Arbeitsministeriums sollte laut t-online (23.11.2026, aktualisiert 17:50 Uhr) am Montag in die Frühkoordinierung der Bundesregierung gehen, ist dort aber nicht angekommen. Die Verhandlungen hängen an der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren, der sogenannten Rente mit 63. Bis zur letzten Kabinettssitzung des Jahres am 16. Dezember wollen Union und SPD den Entwurf auf den Weg bringen. Für Anleger berührt das den DAX, Versicherer wie die Allianz Aktie und die Frage, wie stark die kapitalgedeckte Altersvorsorge ausgebaut wird.
Rentenreform: Entwurf verpasst die Frühkoordinierung, Kabinett am 16. Dezember als Frist – wie viel Kapitaldeckung steckt im Streit um die Rente nach 45 Jahren?
Der Gesetzentwurf zur Rentenreform ist am Montag nicht wie geplant in die Frühkoordinierung gegangen. Union und SPD streiten über die Rente nach 45 Versicherungsjahren, die letzte Kabinettssitzung des Jahres ist am 16. Dezember. Was die Positionen sind und was das für Versicherer wie die Allianz Aktie und den DAX bedeutet.
Die Positionen
Wer will was bei der Rente nach 45 Jahren?
SPD-Generalsekretär Klüssendorf sagte laut dpa, die SPD wolle die Rente nach 45 Versicherungsjahren behalten; eine ersatzlose Streichung lehne er ab: „Das wird mit uns nicht zu machen sein.“ Zugleich fordert er, dass Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die Union will die Rente mit 63 grundsätzlich abschaffen, für besonders Bedürftige aber erhalten. CDU-Politiker Reddig verlangt einen Gesetzentwurf für das Gesamtpaket noch in diesem Jahr.
CSU-Chef Söder zeigte sich im ARD-„Bericht aus Berlin“ am Sonntag offen für Übergangsfristen und Ausnahmen, etwa für körperlich schwere Arbeit; ein grundsätzliches Nein wäre aus seiner Sicht „das falsche Signal“. Die SPD-Fraktionsexpertin Klose sagte dazu, das könne „Teil einer Lösung“ sein. Das Arbeitsministerium erklärte laut dpa, der Entwurf werde „unter Hochdruck“ bearbeitet.
|Streitpunkt
|Union
|SPD
|Rente nach 45 Jahren
|grundsätzlich abschaffen, Ausnahmen für Bedürftige
|behalten, Streichung abgelehnt
|Anrechenbare Zeiten
|Kosten sollen deutlich sinken
|Kindererziehung und Pflege behalten, Arbeitslosigkeit offen
|Abgeordnete in der Rentenversicherung
|–
|einbeziehen
|Blockmodell Altersteilzeit
|Kommission: beenden
|Schweitzer: erhalten
Zu Rentenniveau, Beitragssatz und Kosten nennen die vorliegenden Meldungen keine Zahlen.
Quelle: t-online und dpa/AD HOC NEWS, 23.11.2026
Warum hakt es bei den anrechenbaren Zeiten?
Laut t-online denkt die SPD darüber nach, die anrechenbaren Zeiten zu ändern. Würde man alle Sonderzeiten streichen, könnte sich der Kreis der Berechtigten um fast die Hälfte verringern; ohne Kindererziehungs- und Pflegezeiten wären es etwa ein Drittel weniger. Die Rentenkommission hatte zudem vorgeschlagen, Minijobs abzuschaffen und das Blockmodell der Altersteilzeit zu beenden; die Altersgrenze für Altersteilzeit soll von 55 auf 58 Jahre steigen. Die Bundesregierung hatte im Juni angekündigt, die Vorschläge der Kommission vollständig umzusetzen.
Das große Bild
Was bedeutet der Rentenstreit für Versicherer, Konsum und den DAX?
Der Parlamentskreis Mittelstand der Unionsfraktion fordert laut dpa, die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren abzuschaffen und die eingesparten Mittel in eine ergänzende kapitalgedeckte Altersvorsorge zu lenken. Das wäre für Versicherer wie die Allianz Aktie, die Munich Re Aktie sowie für Vermögensverwalter ein relevantes Thema – ob und in welchem Umfang eine solche Vorsorge kommt, ist offen. Auf der Ausgabenseite stützt die Rente den Konsum von Rentnerhaushalten, auf der Finanzierungsseite steht der Bundeshaushalt, der bereits für 2027 hohe Kreditaufnahme vorsieht. Die Einschätzung der Redaktion: Ein direkter Kurseffekt des Rentenstreits ist nicht belegt.
Was beobachten Anleger bei der Rentenreform jetzt?
Ob der Entwurf in die Frühkoordinierung geht und das Kabinett ihn am 16. Dezember beschließt.
Einigungen bei Übergangsfristen und Ausnahmen für schwere Arbeit.
Pläne zur kapitalgedeckten Altersvorsorge.
Die Haushaltswirkung der Reform.
Häufige Fragen zur Rentenreform
Was ist die Rente nach 45 Jahren? Eine abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren, im Alltag oft Rente mit 63 genannt.
Wann soll das Gesetz beschlossen werden? Die Koalition will den Entwurf vor Weihnachten durch Kabinett und in den Bundestag bringen; die letzte Kabinettssitzung ist am 16. Dezember.
Was heißt das für die Allianz Aktie und Versicherer? Eine stärkere kapitalgedeckte Vorsorge wäre für die Branche relevant; konkrete Beschlüsse gibt es nicht.
Wie wirkt sich der Streit auf den DAX aus? Ein direkter Effekt ist nicht belegt; aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab.
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