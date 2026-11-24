SPD-Generalsekretär Klüssendorf sagte laut dpa, die SPD wolle die Rente nach 45 Versicherungsjahren behalten; eine ersatzlose Streichung lehne er ab: „Das wird mit uns nicht zu machen sein.“ Zugleich fordert er, dass Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Die Union will die Rente mit 63 grundsätzlich abschaffen, für besonders Bedürftige aber erhalten. CDU-Politiker Reddig verlangt einen Gesetzentwurf für das Gesamtpaket noch in diesem Jahr.

CSU-Chef Söder zeigte sich im ARD-„Bericht aus Berlin“ am Sonntag offen für Übergangsfristen und Ausnahmen, etwa für körperlich schwere Arbeit; ein grundsätzliches Nein wäre aus seiner Sicht „das falsche Signal“. Die SPD-Fraktionsexpertin Klose sagte dazu, das könne „Teil einer Lösung“ sein. Das Arbeitsministerium erklärte laut dpa, der Entwurf werde „unter Hochdruck“ bearbeitet.