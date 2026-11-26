Die Rentenreform ist der nächste Test für die Koalition: Union und SPD streiten weiter über die Rente mit 63, und gleichzeitig soll der Bund laut Deutscher Rentenversicherung 2027 drei Milliarden Euro weniger zuschießen als geplant. Für 2028 erwartet die Rentenversicherung einen Beitragssatz von 19,7 bis 19,8 Prozent, nach 18,6 Prozent heute. Der DAX schloss am Mittwoch bei 24.702,13 Punkten (–1,26 Prozent, dpa-AFX, 17:53 Uhr). Für Anleger zählt vor allem eine Frage: Was kosten Rentenpaket und höhere Beiträge Arbeitgeber und Beschäftigte – und was bleibt für Konsum und Investitionen?
Rentenreform: Bund kürzt den Zuschuss um 3 Milliarden Euro – steigt der Rentenbeitrag 2028 auf bis zu 19,8 Prozent?
Die Koalition ringt um die Rente mit 63, zugleich soll der Bundeszuschuss 2027 um drei Milliarden Euro sinken. Was das für Beitragssatz, Lohnnebenkosten und Anleger bedeutet und welche Termine jetzt zählen.
Steckbrief
- Index
- DAX
- ISIN
- DE0008469008
- Schlusskurs
- 24.702,13 Punkte
- Tagesveränderung
- –1,26 %
Stand: 25.11.2026, Xetra-Schlusskurs 25.11.2026 laut dpa-AFX (17:53 Uhr)
Der Streit
Wie sieht der Kompromiss zur Rente mit 63 aus?
Am Mittwochabend, 25. November, wurde ein zweiseitiges Papier dreier CDU-Abgeordneter – Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig – für eine „Respekt-Rente“ bekannt (t-online). Wer 45 Jahre gearbeitet hat und im Schnitt höchstens 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr erreicht, also bis zu 70 Prozent des Durchschnittseinkommens, soll weiter ohne Abschläge in Rente gehen. Auf darüber liegende Entgeltpunkte gäbe es Abschläge; Kindererziehungs- und Pflegezeiten blieben angerechnet. Die Union wollte die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren ursprünglich abschaffen, die SPD will sie behalten.
Kanzler Friedrich Merz sprach im Bundestag laut t-online erstmals von „einer Korrektur der abschlagsfreien Rente“ statt von deren Abschaffung. Thorsten Frei (CDU) sagte laut Spiegel-Zitat: „Wir sind auf der Zielgeraden.“ Innerhalb der Union gibt es Widerstand: Christian von Stetten (CDU) sagte: „Das sehe ich nicht als Lösung.“ Der Koalitionsausschuss am 17. November brachte nach Angaben von cash-online keine Einigung. Die Reform soll noch vor Weihnachten im Kabinett beschlossen werden, als Termine nennen die Berichte den 9. oder spätestens den 16. Dezember.
Das Geld
Warum kürzt der Bund den Zuschuss zur Rentenversicherung?
Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Roßbach, sagte am 11. November, der dynamische Bundeszuschuss falle 2027 um drei Milliarden Euro geringer aus; im Sommer war nur von einer Milliarde Euro die Rede. Das Bundesarbeitsministerium wollte die Zahl damals nicht bestätigen und verwies auf die laufenden Haushaltsverhandlungen (t-online). Der Bundeszuschuss beträgt laut DRV mehr als 123 Milliarden Euro. DRV-Vorstand Anja Piel warnte, eine stärkere Kürzung könne den Beitragsanstieg vorziehen oder vergrößern, und sagte: „Was der Staat bestellt, sollte er auch bezahlen.“
Laut einem Teaser von cash-online hat der Haushaltsausschuss die Kürzung am 13. November gebilligt. Im Bundestag wird der Haushalt 2027 am Freitag abschließend beraten.
|Größe
|Stand
|Anmerkung
|Beitragssatz heute
|18,6 %
|seit acht Jahren unverändert
|Beitragssatz 2027
|stabil
|laut DRV
|Beitragssatz 2028
|19,7–19,8 %
|unabhängig von der Reform
|Haltelinie Rentenniveau
|mind. 48 % bis Mitte 2031
|geschätzt 46 Mrd. € (2026–2039)
|Mütterrente
|rund 5 Mrd. € pro Jahr
|aus Steuermitteln
|Kürzung Bundeszuschuss 2027
|3 Mrd. €
|geplant war 1 Mrd. €
Der Beitragssatz 2028 wird von t-online mit 19,7 %, von cash-online mit 19,8 % angegeben.
Quelle: t-online (11.11.2026), cash-online (17.11.2026)
Die Kosten
Was würde die Abschaffung der Rente mit 63 bringen?
Eine Studie des DIW für die Bertelsmann Stiftung vom Juni beziffert die Netto-Entlastung der öffentlichen Haushalte durch eine Abschaffung für den Rentnerjahrgang 1957 auf rund 9,5 Milliarden Euro; die Rentenversicherung würde um rund 10,4 Milliarden Euro entlastet. Zugleich rechnet das DIW mit rund 125.000 zusätzlichen Vollzeitkräften am Arbeitsmarkt. 2024 nutzten laut DRV rund 250.000 bis 280.000 Versicherte die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren, etwa 30 Prozent der Neubewilligungen. Die Alterssicherungskommission hatte im Juni stattdessen eine Schutzrente mit Härtefallregelung vorgeschlagen.
Das große Bild
Was heißt die Rentenreform für DAX, Versicherer und Lohnnebenkosten?
Steigende Beiträge erhöhen die Lohnnebenkosten, die Arbeitgeber und Beschäftigte je zur Hälfte tragen. Betroffen sind vor allem arbeitsintensive Branchen und Industrie, die ohnehin unter Kostendruck stehen. Eine Kürzung des Zuschusses verschiebt Lasten von der Staatskasse auf die Beitragszahler. Nach Einschätzung der Redaktion – nicht belegt – könnten höhere Beiträge die Kaufkraft dämpfen und das Thema private Vorsorge stärken, was Versicherer und Asset Manager wie die Allianz Aktie und die Munich Re Aktie indirekt berührt. Ob und wie stark das an der Börse ankommt, ist offen; kurzfristig bewegen Zollpläne und der Ausverkauf bei KI-Aktien den DAX mehr als die Rentendebatte.
Häufige Fragen zur Rentenreform
Was ist die Respekt-Rente? Ein Vorschlag von drei CDU-Abgeordneten: Wer 45 Jahre gearbeitet hat und höchstens 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr erreicht, soll weiter ohne Abschläge in Rente gehen.
Wann soll die Rentenreform ins Kabinett? Genannt werden der 9. oder spätestens der 16. Dezember 2026.
Wie hoch ist der Rentenbeitrag 2028? Die Rentenversicherung erwartet 19,7 bis 19,8 Prozent; 2027 bleibt er stabil.
Welche Aktien betrifft die Rentenreform? Indirekt Versicherer und lohnintensive Branchen; eine Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
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