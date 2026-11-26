Am Mittwochabend, 25. November, wurde ein zweiseitiges Papier dreier CDU-Abgeordneter – Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig – für eine „Respekt-Rente“ bekannt (t-online). Wer 45 Jahre gearbeitet hat und im Schnitt höchstens 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr erreicht, also bis zu 70 Prozent des Durchschnittseinkommens, soll weiter ohne Abschläge in Rente gehen. Auf darüber liegende Entgeltpunkte gäbe es Abschläge; Kindererziehungs- und Pflegezeiten blieben angerechnet. Die Union wollte die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren ursprünglich abschaffen, die SPD will sie behalten.

Kanzler Friedrich Merz sprach im Bundestag laut t-online erstmals von „einer Korrektur der abschlagsfreien Rente“ statt von deren Abschaffung. Thorsten Frei (CDU) sagte laut Spiegel-Zitat: „Wir sind auf der Zielgeraden.“ Innerhalb der Union gibt es Widerstand: Christian von Stetten (CDU) sagte: „Das sehe ich nicht als Lösung.“ Der Koalitionsausschuss am 17. November brachte nach Angaben von cash-online keine Einigung. Die Reform soll noch vor Weihnachten im Kabinett beschlossen werden, als Termine nennen die Berichte den 9. oder spätestens den 16. Dezember.