Die Rente mit 63 steht heute Abend im Kanzleramt auf dem Prüfstand: Im Koalitionsausschuss wollen CDU, CSU und SPD einen Fahrplan für die Rentenreform festlegen – und der größte Streitpunkt ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, die zuletzt rund 270.000 Menschen pro Jahr in Anspruch nahmen. Für Anleger geht es um mehr als Sozialpolitik: Die Reform entscheidet über Beitragssätze, Arbeitskräfteangebot und das Milliardengeschäft mit der neuen Kapitalsäule, auf das Versicherer wie die Allianz Aktie (ISIN DE0008404005) und Fondshäuser wie die DWS setzen.

Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat drei Ziele für den Abend ausgegeben: eine Stromsteuersenkung für alle, Fortschritte beim Wahlrecht – und einen Fahrplan für die Rente. Laut dpa soll der Kabinettsbeschluss vor der Weihnachtspause fallen, der Bundestag im ersten Quartal 2027 entscheiden. Bis dahin gelten die bisherigen Regeln.