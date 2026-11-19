Der Streit um die Rente mit 63 geht in die Verlängerung: Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hat am 17. November keine Einigung zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren erzielt, die Entscheidung wandert in den Dezember. Das Kabinett soll die Rentenreform laut Cash. am 9. oder 16. Dezember beschließen. Der DAX lag am Donnerstag um 09:13 Uhr MEZ bei rund 25.927 Punkten, etwa 0,7 Prozent über dem Vortagesschluss von 25.736,24 Punkten (dpa-AFX via onvista).
Rente mit 63: Koalition vertagt Entscheidung auf Dezember, Kabinett am 9. oder 16. Dezember - Was heißt der Rentenstreit für Beitragssätze und DAX?
Union und SPD haben die Entscheidung über die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren vertagt. Was steht zur Rentenreform fest, was ist offen, und was bedeutet der Streit um Rente mit 63 und Beiträge für Konjunktur, DAX und Anleger?
Steckbrief
- Index
- DAX (Xetra)
- ISIN
- DE0008469008
- Betroffene mit abschlagsfreier Rente nach 45 Jahren (2024)
- rund 250.000 bis 280.000
- Kommission
- Alterssicherungskommission, 33 Empfehlungen
- Arbeitsminister
- Alexander Schweitzer (SPD) seit 14.10.2026
Stand: 19.11.2026, DAX-Stand 09:13 Uhr MEZ (dpa-AFX via onvista); Rentendaten laut Cash. vom 17.11.2026
Für Anleger ist der Rentenstreit mehr als Sozialpolitik: Er entscheidet mit über Rentenbeiträge, Lohnnebenkosten und die Belastung des Bundeshaushalts. Die Redaktion stellt die Positionen aller Seiten dar und bewertet sie nicht.
Was ist offen?
Was will die Kommission bei der Rente mit 63 ändern – und warum streitet die Koalition?
Grundlage ist der Bericht der Alterssicherungskommission unter Leitung von Frank-Jürgen Weise und Constanze Janda, den sie am 23. Juni 2026 an Bundeskanzler Friedrich Merz und die damalige Arbeitsministerin Bärbel Bas übergab. Die Kommission legte 33 Empfehlungen vor. Zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren schlägt sie eine „Schutzrente“ vor: Ohne Abschläge soll nur gehen, wer mindestens 35 Beitragsjahre hat und frühestens zwei Jahre vor der individuellen Regelaltersgrenze aufhört. Wer früher aussteigt, braucht zusätzlich eine gesundheitliche Einzelfallprüfung.
Diskutiert wird nach Cash. zudem, den Abschlag bei vorzeitigem Rentenbeginn von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat zu erhöhen; diese Forderung kommt vor allem von der CSU. Als Kompromissrichtung gilt keine vollständige Abschaffung, sondern eine schärfere Anrechnung: Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Pflege sollen nicht mehr zählen, Kindererziehungszeiten voraussichtlich schon.
Widerstand kommt vor allem aus SPD-geführten Ländern. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte laut Cash.: „Menschen mit 45 Einzahlungsjahren dürfen nicht bestraft werden.“ Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) sieht nach der Darstellung desselben Berichts keinen Verhandlungsspielraum für die Länder. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, betonte, nun sei die Politik am Zug; die DRV Bund hat zur 45-Jahre-Regel keine eigene Position.
|Punkt
|Stand
|Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren
|Koalition ohne Einigung, Entscheidung im Dezember
|Kommissionsvorschlag
|„Schutzrente“: mindestens 35 Beitragsjahre, frühestens zwei Jahre vor Regelaltersgrenze
|Abschlag bei vorzeitigem Rentenbeginn
|Erhöhung von 0,3 auf 0,4% pro Monat in der Diskussion
|Kabinett
|9. oder 16. Dezember 2026 vorgesehen
|Beitragssatz 2028
|19,8% statt 18,6% laut Rentenbericht, unabhängig von der Reform
Stand: Cash.-Bericht vom 17.11.2026, 20:10 Uhr. Ein Bundestagstermin wird dort nicht genannt.
Quelle: Cash. (17.11.2026); DIW Berlin für Bertelsmann Stiftung (03.06.2026)
Was kostet die Rente mit 63 den Staat – und was bedeutet das für DAX und Anleger?
Wie viel auf dem Spiel steht, zeigt eine Rechnung des DIW Berlin für die Bertelsmann Stiftung vom 3. Juni 2026: Eine Abschaffung der Rente mit 63 würde die gesetzliche Rentenversicherung um rund 10,4 Milliarden Euro entlasten und die öffentlichen Haushalte netto um rund 9,5 Milliarden Euro je Rentnerjahrgang. Betroffene würden im Schnitt zehn Monate später in Rente gehen, was rund 125.000 zusätzliche Vollzeitkräfte bedeute. Rund 250.000 bis 280.000 Versicherte nutzten 2024 die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren. Die Zahlen beziehen sich auf eine Abschaffung, nicht auf den jetzt diskutierten Kompromiss.
Für Aktien wirkt der Rentenstreit vor allem indirekt: über Lohnnebenkosten und Wettbewerbsfähigkeit der Industrie, über das Angebot an Fachkräften und über die Frage, wie viel Geld der Bund für die Rentenkasse bereitstellen muss, was auch die Ausgabenspielräume im Haushalt berührt. Ein direkter Kurszusammenhang einzelner Aktien lässt sich aus den Berichten nicht belegen; das ist eine Einschätzung der Redaktion. Die Kapitalrente, an der Versicherer und Fondsanbieter ein Interesse haben könnten, wird laut Cash. in das kommende Jahr verschoben.
Was Anleger jetzt beobachten
Dezember: Neue Verhandlungsrunde der Koalition zur Rente mit 63.
9. oder 16. Dezember: Möglicher Kabinettsbeschluss zur Rentenreform.
Kapitalrente: Verschiebung ins kommende Jahr; Ausgestaltung offen.
Beitragssatz: Anstieg auf voraussichtlich 19,8 Prozent im Jahr 2028.
FAQ
Häufige Fragen zur Rente mit 63 und zur Rentenreform
Was passiert mit der Rente mit 63? Die Koalition hat am 17.11.2026 keine Einigung erzielt; die Entscheidung soll im Dezember fallen.
Was ist die Schutzrente? Ein Vorschlag der Alterssicherungskommission: Abschlagsfrei soll nur gehen, wer mindestens 35 Beitragsjahre hat und frühestens zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze aufhört.
Wann beschließt das Kabinett die Rentenreform? Vorgesehen ist der 9. oder 16. Dezember 2026.
Was bedeutet der Rentenstreit für den DAX? Er wirkt indirekt über Beiträge, Haushalt und Arbeitsmarkt; eine Kursprognose lässt sich daraus nicht ableiten.
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