Grundlage ist der Bericht der Alterssicherungskommission unter Leitung von Frank-Jürgen Weise und Constanze Janda, den sie am 23. Juni 2026 an Bundeskanzler Friedrich Merz und die damalige Arbeitsministerin Bärbel Bas übergab. Die Kommission legte 33 Empfehlungen vor. Zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren schlägt sie eine „Schutzrente“ vor: Ohne Abschläge soll nur gehen, wer mindestens 35 Beitragsjahre hat und frühestens zwei Jahre vor der individuellen Regelaltersgrenze aufhört. Wer früher aussteigt, braucht zusätzlich eine gesundheitliche Einzelfallprüfung.

Diskutiert wird nach Cash. zudem, den Abschlag bei vorzeitigem Rentenbeginn von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat zu erhöhen; diese Forderung kommt vor allem von der CSU. Als Kompromissrichtung gilt keine vollständige Abschaffung, sondern eine schärfere Anrechnung: Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Pflege sollen nicht mehr zählen, Kindererziehungszeiten voraussichtlich schon.

Widerstand kommt vor allem aus SPD-geführten Ländern. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte laut Cash.: „Menschen mit 45 Einzahlungsjahren dürfen nicht bestraft werden.“ Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) sieht nach der Darstellung desselben Berichts keinen Verhandlungsspielraum für die Länder. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Roßbach, betonte, nun sei die Politik am Zug; die DRV Bund hat zur 45-Jahre-Regel keine eigene Position.