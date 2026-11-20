Die Rentenreform der Bundesregierung bleibt nach dem Koalitionsausschuss in der Nacht zum Mittwoch (18.11.2026) offen: Union und SPD haben sich nicht auf das Schicksal der abschlagsfreien „Rente mit 63“ geeinigt. Nach Informationen der ARD verständigten sich die Fraktionschefs von CDU, SPD und CSU lediglich darauf, die offenen Punkte „in den kommenden Tagen“ in den zuständigen Gremien zu besprechen. Für Anleger ist der Streit mehr als Innenpolitik: Es geht um Milliardenbeträge im Bundeshaushalt, um die Lohnnebenkosten und um die Frage, welche Rolle private und betriebliche Vorsorge künftig spielt – ein Thema auch für die Allianz Aktie und andere Versicherer im DAX.
Rente mit 63: Koalition ohne Einigung – wer zahlt für den Rentenstreit?
Nach der Nacht des Koalitionsausschusses bleibt die Rentenreform offen. Union und SPD streiten um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, es geht um Milliarden. Was das für Versicherer, Haushalt und den DAX heißt.
Rentenreform
Worüber streitet die Koalition beim Thema Rente?
Der Kern des Konflikts: Die Union drängt auf ein Ende der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren, die SPD stemmt sich dagegen. Beschlossen wurden in derselben Nacht dagegen andere Punkte – etwa die Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau im Jahr 2027 und ein Spritpreisdeckel für zunächst drei Monate ab Januar 2027.
Die Rentenreform hatte Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) laut Cash. zuletzt als „zu 95 Prozent“ fertig bezeichnet. Der letzte Rest ist politisch der schwierigste. CDU-Fraktionschef Thorsten Frei sieht die Abschaffung der Rente mit 63 als feststehende Koalitionsentscheidung: „Diesen Verhandlungsspielraum, den sehe ich wirklich nicht“, sagte er laut Cash. Schweitzer hielt dagegen, die Empfehlungen der Rentenkommission seien zunächst nur Vorschläge. Die CSU wiederum fordert höhere Abschläge bei der Rente für langjährig Versicherte: Von 0,3 auf 0,4 Prozent je Monat, nach Aussage von CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann gegenüber dem RND schon ab 2027.
Möglich scheint ein Mittelweg: Die Rente mit 63 bliebe bestehen, aber mit engeren Regeln, etwa wenn Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Pflege nicht mehr auf die 45 Jahre angerechnet würden. Das ist laut t-online eine der diskutierten Varianten, keine Beschlusslage. Offen sind zudem Rentenbeiträge auf Minijobs und das Mindestalter bei der Altersteilzeit.
|Punkt
|Position Union
|Position SPD
|Rente mit 63 (45 Beitragsjahre)
|Abschaffung gewünscht
|Erhalt, höchstens engere Regeln
|Abschläge Rente für langjährig Versicherte
|CSU: 0,3 auf 0,4 % je Monat
|keine Einigung
|Minijobs
|Rentenkommission: Beiträge; CSU skeptisch
|keine Einigung
|Altersteilzeit
|Mindestalter offen (derzeit 55)
|Blockmodell erhalten
Stand der Berichte: 17./18.11.2026. Ein Stand vom 19. oder 20.11. war nicht belegbar.
Quelle: Cash., Stuttgarter Nachrichten, t-online
Zahlen
Wie viel Geld steckt dahinter?
Nach einer Studie des DIW im Auftrag der Bertelsmann Stiftung würde die Abschaffung der Rente mit 63 die öffentlichen Haushalte netto um rund 9,5 Milliarden Euro je Rentnerjahrgang entlasten (Jahrgang 1957). Die Rentenversicherung allein käme demnach auf rund 10,4 Milliarden Euro, dem stehen Mindereinnahmen bei Steuern und Sozialversicherung gegenüber. Die SPD nennt intern deutlich geringere Summen, ihre Grundlage blieb offen. Der Arbeitgebervertreter Alexander Gunkel nannte die DIW-Größenordnung „plausibel“, die Rentenversicherung könne aber keine verlässliche Zahl nennen.
Die Regelung ist breit genutzt: Laut Deutscher Rentenversicherung gingen 2024 rund 262.400 Menschen (etwa 30 Prozent der Neurenten) abschlagsfrei nach 45 Jahren in Rente, 2025 waren es 244.695. Sieben von 16 Ministerpräsidenten sowie DGB, Verdi und IG Metall lehnen laut Cash. die Streichung ab.
Börse
Was heißt das für DAX, Allianz Aktie und Versicherer?
Direkte Kursreaktionen auf den Rentenstreit hat die Redaktion nicht belegt. Mittelbar sind drei Kanäle relevant. Erstens der Haushalt: Die Rentenzuschüsse sind einer der größten Posten im Bundesetat; jede Einigung oder Nicht-Einigung wirkt auf die Neuverschuldung und damit auf Bundesanleihen und den Euro. Zweitens der Arbeitsmarkt: Höhere Beitragssätze verteuern Arbeit, was Industrieaktien im DAX und die Konsumaktien trifft. Drittens die Vorsorge: Die Rentenkommission sieht laut Cash. eine kapitalgedeckte Säule vor, deren Ausgestaltung bis Weihnachten feststehen und die schrittweise ab 2032 starten soll. Davon könnten Versicherer, Asset Manager und Banken im DAX profitieren – das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose und kein Beschluss.
Termine
Was beobachten Anleger jetzt?
Die Gespräche der Fraktionen in den „kommenden Tagen“ zur Rente mit 63, zu Minijobs und Altersteilzeit.
Den Kabinettsbeschluss zum Rentenpaket, der laut Cash. vor der Weihnachtspause 2026 geplant ist.
Die Bundestagsabstimmung, die für das erste Quartal 2027 vorgesehen ist, sowie die Abstimmung über den Haushalt 2027 am 27. November.
Häufige Fragen zur Rentenreform
Was ist die Rente mit 63? Die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, eingeführt 2014 mit 63 Jahren; heute liegt das Eintrittsalter bei 64,5 Jahren.
Wurde sie abgeschafft? Nein. Der Koalitionsausschuss hat laut Stuttgarter Nachrichten keine Einigung erzielt, der Gesetzentwurf liegt nicht vor.
Was kostet die Rente mit 63? Laut DIW würde die Abschaffung die öffentlichen Haushalte netto um rund 9,5 Milliarden Euro je Rentnerjahrgang entlasten; die SPD nennt geringere Summen.
Welche Aktien sind betroffen? Mittelbar Versicherer und Vermögensverwalter wie die Allianz Aktie, dazu Industrie- und Konsumwerte über Lohnnebenkosten – eine Einschätzung der Redaktion.
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