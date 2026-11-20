Die Rentenreform hatte Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) laut Cash. zuletzt als „zu 95 Prozent“ fertig bezeichnet. Der letzte Rest ist politisch der schwierigste. CDU-Fraktionschef Thorsten Frei sieht die Abschaffung der Rente mit 63 als feststehende Koalitionsentscheidung: „Diesen Verhandlungsspielraum, den sehe ich wirklich nicht“, sagte er laut Cash. Schweitzer hielt dagegen, die Empfehlungen der Rentenkommission seien zunächst nur Vorschläge. Die CSU wiederum fordert höhere Abschläge bei der Rente für langjährig Versicherte: Von 0,3 auf 0,4 Prozent je Monat, nach Aussage von CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann gegenüber dem RND schon ab 2027.

Möglich scheint ein Mittelweg: Die Rente mit 63 bliebe bestehen, aber mit engeren Regeln, etwa wenn Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Pflege nicht mehr auf die 45 Jahre angerechnet würden. Das ist laut t-online eine der diskutierten Varianten, keine Beschlusslage. Offen sind zudem Rentenbeiträge auf Minijobs und das Mindestalter bei der Altersteilzeit.