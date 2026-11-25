Die gesetzliche Rentenversicherung steuert auf höhere Beiträge zu: Laut Rentenversicherungsbericht 2026, den das Bundeskabinett am 18. November beschlossen hat, soll der Beitragssatz 2028 von derzeit 18,6 auf 19,8 Prozent steigen. Die Rücklage schrumpft Ende 2027 auf 10,1 Milliarden Euro, rund 2 Milliarden weniger als bisher angenommen, weil Union und SPD den Bundeszuschuss zusätzlich um 3 Milliarden Euro kürzen. Gleichzeitig hat die Koalition die Entscheidung zur abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren auf Dezember vertagt. Für Anleger berührt das Lohnnebenkosten, Konsum und die Versicherungsbranche – etwa die Allianz Aktie (Xetra: ALV, ISIN DE0008404005). Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss am Dienstag bei 25.017,81 Punkten (-1,3 Prozent, Xetra); die Vorbörse sah ihn gegen 07:00 Uhr bei rund 25.070 Punkten (IG, +0,2 Prozent).
Rente: Beitragssatz soll 2028 auf 19,8 Prozent steigen, Rente mit 63 vertagt – wie teuer wird das für Lohnnebenkosten, Versicherer und den DAX?
Die Rentenkasse bekommt 2027 weniger Bundesgeld, die Rücklage schrumpft, der Beitragssatz soll bis 2028 auf 19,8 Prozent klettern. Die Koalition hat die Rente nach 45 Beitragsjahren auf Dezember vertagt. Was bekannt ist und was Anleger bei der Allianz Aktie und im DAX beobachten.
Was steht im Rentenversicherungsbericht 2026?
Nach der Reuters-Meldung im Handelsblatt (18.11.2026, 11:51 Uhr) gehen die Berechnungen von geltendem Recht und den Beschlüssen im Haushaltsausschuss aus. Zusammen mit früher beschlossenen Kürzungen fehlen der Rentenkasse 2027 insgesamt 4,2 Milliarden Euro an Bundesmitteln. Die Koalition hat laut Bericht vereinbart, eine zusätzliche Beitragssatzanhebung 2028 durch Maßnahmen zu verhindern – wie, ist unklar, und die entsprechenden Maßnahmen sind in den Zahlen nicht berücksichtigt. Der frühere Entwurf hatte für 2028 noch 19,7 Prozent genannt.
|Kennzahl
|Wert
|Beitragssatz heute
|18,6 %
|Beitragssatz 2028 laut Bericht
|19,8 % (früherer Entwurf: 19,7 %)
|Rücklage Ende 2027
|10,1 Mrd. €
|Zusätzliche Kürzung Bundeszuschuss
|3 Mrd. €
|Fehlende Bundesmittel 2027 gesamt
|4,2 Mrd. €
Annahmen: geltendes Recht und Beschlüsse im Haushaltsausschuss; Gegenmaßnahmen der Koalition nicht eingerechnet.
Quelle: Handelsblatt/Reuters (18.11.2026, 11:51 Uhr)
Warum wurde die Rente mit 63 auf Dezember vertagt?
Der Koalitionsausschuss hatte in der Nacht zum 18. November mehr als acht Stunden im Kanzleramt verhandelt und keine Einigung zur Rente erzielt (Stuttgarter Nachrichten, 18.11.2026). Strittig sind die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren und Sonderregeln für Minijobs. Laut aktiencheck.de-Bericht vom 23.11. und cash-online.de ist ein Kabinettsbeschluss frühestens im Dezember möglich; Termine am 9. oder 16. Dezember gelten als denkbar. CSU-Chef Markus Söder forderte Entscheidungen „am besten noch in diesem Jahr“; Gewerkschaften wie DGB, Verdi und IG Metall verteidigen die bestehende Regelung. Bis zur Entscheidung gilt das geltende Recht unverändert. Die Alterssicherungskommission hatte am 23. Juni 33 Empfehlungen vorgelegt, von denen laut Berichten 30 in der Koalition unstrittig sind.
Was bedeutet die Rentenfrage für Allianz Aktie, Versicherer und DAX?
Eine Einschätzung der Redaktion: Höhere Rentenbeiträge erhöhen die Lohnnebenkosten für Arbeitgeber und senken das verfügbare Einkommen der Beschäftigten – beides kann Konsum und Investitionen dämpfen. Für Versicherer und Vermögensverwalter wie die Allianz Aktie gilt die Debatte um die Altersvorsorge grundsätzlich als Chance auf mehr private Vorsorge, bleibt aber politisch offen. Belegt ist ein Kurszusammenhang nicht.
Zusätzlich belastet die Rente den Bundeshaushalt: Der Bundestag stimmt am Freitag über den Etat 2027 ab, in dem die Rente mit rund 131 Milliarden Euro den größten Einzelposten stellt (Regierungsentwurf, Stand 14.11.2026, Werra-Rundschau).
Was müssen Anleger jetzt beobachten?
Die Haushaltsabstimmung am Freitag (27.11.), mögliche Kabinettstermine im Dezember (9. oder 16.12.), die Vorschläge der Koalition gegen den Beitragsanstieg und die EZB-Sitzung am 17. Dezember. Auch die Arbeitslosenzahlen am Freitag um 09:55 Uhr und die ersten Inflationsdaten am 30.11. liefern Hinweise auf die Beitragsbasis.
Häufige Fragen zur Rente
Wie hoch soll der Rentenbeitrag 2028 sein? Laut Rentenversicherungsbericht 19,8 Prozent, nach derzeit 18,6 Prozent.
Ist die Rente mit 63 abgeschafft? Nein, die Koalition hat die Entscheidung auf Dezember vertagt; bis dahin gilt das geltende Recht.
Was bedeutet das für die Allianz Aktie? Ein direkter Kurszusammenhang ist nicht belegt; die Debatte betrifft Altersvorsorge und Lohnnebenkosten.
Wie viel Bundesgeld fehlt der Rentenkasse 2027? Insgesamt 4,2 Milliarden Euro nach den jüngsten Kürzungen.
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