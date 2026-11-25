Der Koalitionsausschuss hatte in der Nacht zum 18. November mehr als acht Stunden im Kanzleramt verhandelt und keine Einigung zur Rente erzielt (Stuttgarter Nachrichten, 18.11.2026). Strittig sind die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren und Sonderregeln für Minijobs. Laut aktiencheck.de-Bericht vom 23.11. und cash-online.de ist ein Kabinettsbeschluss frühestens im Dezember möglich; Termine am 9. oder 16. Dezember gelten als denkbar. CSU-Chef Markus Söder forderte Entscheidungen „am besten noch in diesem Jahr“; Gewerkschaften wie DGB, Verdi und IG Metall verteidigen die bestehende Regelung. Bis zur Entscheidung gilt das geltende Recht unverändert. Die Alterssicherungskommission hatte am 23. Juni 33 Empfehlungen vorgelegt, von denen laut Berichten 30 in der Koalition unstrittig sind.