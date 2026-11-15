Bei RENK klaffen Geschäft und Kurs weit auseinander. Der Augsburger Getriebespezialist für Panzer und Marineschiffe meldet einen Rekord-Auftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro. Die RENK-Aktie verlor in dieser Woche dennoch 4,21 Prozent, schloss bei 32,76 Euro und hat sich binnen eines Jahres mehr als halbiert. Diese RENK Aktienanalyse zeigt, was dahintersteckt und was die RENK Aktienprognose bestimmt.
RENK Aktienanalyse: Rekord-Auftragsbestand von 7,6 Milliarden, Aktie halbiert – wann dreht der Panzer-Zulieferer?
RENK sammelt Aufträge wie nie zuvor, doch die Aktie hat sich binnen eines Jahres halbiert und gehört zu den MDAX-Verlierern der Woche. Unsere RENK Aktienanalyse zeigt, was die Neunmonatszahlen verraten, warum der Markt trotzdem verkauft und was die RENK Aktienprognose bis zum Strategie-Update am 8. Dezember bestimmt.
R3NKR3NK
Steckbrief
- Unternehmen
- RENK Group AG
- Sitz
- Augsburg
- Ticker
- R3NK (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 32,76 Euro
- KGV
- rund 29
- Dividendenrendite
- rund 2 Prozent
- Geschäft
- Getriebe für Panzer, Schiffe und Industrie
- Nächster Termin
- Strategie-Update 8. Dezember 2026
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Vom Rüstungsliebling zum Sorgenkind
Die RENK Aktie war einer der großen Gewinner der Rüstungsrally – und ist jetzt einer der größten Verlierer.
RENK liefert Getriebe für fast alle westlichen Kampfpanzer, darunter Leopard 2 und Abrams. Nach dem Boom der Jahre 2024 und 2025 hat sich die Stimmung gedreht: Hohe Erwartungen und Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor haben die Aktie halbiert. Am Tag der Neunmonatszahlen fiel sie um rund 7 Prozent. Vorstandschef Alexander Sagel kaufte danach eigene Aktien – ein Signal, das Anleger aufmerksam registrieren.
Die Zahlen
Aufträge steigen schneller als der Umsatz
Für jede RENK Aktienanalyse gilt: Das Auftragsbuch wächst schneller als die Produktion.
Nach neun Monaten stieg der Auftragseingang um 33,6 Prozent auf 1,66 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs dagegen nur um 5,8 Prozent auf 982 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen. Das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,7 zeigt: RENK erhält deutlich mehr neue Aufträge, als es ausliefert. Genau dieses langsame Umsatzwachstum enttäuschte den Markt.
RENK: Wachstum nach neun Monaten 2026
Prozent
Quelle: RENK, Neunmonatsmitteilung
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Veränderung
|Auftragseingang
|33,6
|Bereinigtes EBIT
|12,7
|Umsatz
|5,8
Der Ausblick
Neue Prognose nach dem Verkauf
Nach dem Verkauf des Gleitlagergeschäfts an Miba erwartet RENK für das fortgeführte Geschäft rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro – angestrebt ist die obere Hälfte. Neue Aufträge von KNDS über rund 130 Millionen Euro und von Saab stützen das Wachstum. Am 8. Dezember will RENK ein Strategie-Update vorlegen.
Die Bewertung
KGV um 29 nach der Halbierung
Nach dem Kursrutsch liegt das KGV der RENK Aktie bei rund 29. Das ist weit entfernt von den Bewertungen auf dem Höhepunkt der Rüstungsrally, aber für einen Zulieferer mit einstelligem Umsatzwachstum noch anspruchsvoll. Die Dividendenrendite beträgt rund 2 Prozent.
Die Analysten
Faire Werte weit über dem Kurs
Die DZ Bank sieht den fairen Wert der RENK Aktie bei 56 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Viele Analysten verweisen auf das prall gefüllte Auftragsbuch und die starke Marktstellung bei Panzergetrieben. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
RENK Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Überzeugendes Strategie-Update
RENK zeigt am 8. Dezember, wie es den Auftragsbestand schneller in Umsatz verwandelt. Dann könnte die Aktie deutlich zurückkommen.
Szenario 2: Bodenbildung
Das Geschäft wächst solide, die Stimmung bleibt verhalten. Die Aktie stabilisiert sich zwischen 30 und 40 Euro.
Szenario 3: Sektor unter Druck
Friedenssignale oder Budgetdebatten belasten alle Rüstungswerte. Dann droht ein weiterer Rückgang.
Häufige Fragen zur RENK Aktienanalyse
Warum fällt die RENK Aktie trotz Rekordaufträgen?
Weil der Umsatz deutlich langsamer wächst als das Auftragsbuch und die Stimmung im Rüstungssektor gedreht hat.
Was erwartet RENK für 2026?
Für das fortgeführte Geschäft rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro.
Wann ist der nächste wichtige Termin?
Das Strategie-Update am 8. Dezember 2026.
Zahlt RENK eine Dividende?
Ja, die Rendite liegt bei rund 2 Prozent.
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