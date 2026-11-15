RENK Aktienanalyse: Rekord-Auftragsbestand von 7,6 Milliarden, Aktie halbiert – wann dreht der Panzer-Zulieferer?

RENK liefert Getriebe für fast alle westlichen Kampfpanzer, darunter Leopard 2 und Abrams. Nach dem Boom der Jahre 2024 und 2025 hat sich die Stimmung gedreht: Hohe Erwartungen und Gewinnmitnahmen im Rüstungssektor haben die Aktie halbiert. Am Tag der Neunmonatszahlen fiel sie um rund 7 Prozent. Vorstandschef Alexander Sagel kaufte danach eigene Aktien – ein Signal, das Anleger aufmerksam registrieren.