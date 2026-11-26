RENK Aktie: Rüstungstag in Europa – der Getriebespezialist steigt als MDAX Gewinner über 33 Euro

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die RENK Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,33 Prozent auf 33,37 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Ein EU-Sondergipfel, eine Verteidigungskonferenz in Frankfurt und der Rheinmetall-Kapitalmarkttag rücken Rüstungswerte in den Fokus.

Bild: U.S. Army / Markus Rauchenberger

Die RENK Aktie setzt ihre Erholung fort. Um 9:13 Uhr notiert das Papier des Augsburger Getriebeherstellers bei 33,37 Euro, ein Plus von 0,76 Euro oder 2,33 Prozent. Damit zählt RENK zum zweiten Mal in Folge zu den MDAX Gewinnern. Kurs der RENK Aktie am Morgen 33,37 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,33 % Kursziel von Citi 62 EUR Auftragsbestand 7,6 Mrd. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 09:13 Uhr; Citi; RENK Der Auslöser Warum die RENK Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. RENK profitiert vom Rüstungstag in Europa: In Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs über die Finanzierung der Ukraine, in Frankfurt tagt der European Defence Capital Summit, und Rheinmetall beginnt seinen Kapitalmarkttag. Dort wird sich zeigen, ob der Branchenprimus seine Mittelfristziele bestätigt. Laut Börsen-Zeitung hatten Investoren zuletzt befürchtet, sie könnten kassiert werden. Die Analysten bleiben trotz gekürzter Ziele positiv. Citi senkte das Kursziel zuletzt von 65 auf 62 Euro und bestätigte die Einstufung „Kaufen“, Barclays nennt 51 Euro und „Overweight“. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Fundamentaldaten Aufträge wachsen, Kurs halbiert Operativ wächst RENK. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um 33,6 Prozent, das bereinigte EBIT um 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro. Der Auftragsbestand liegt bei 7,6 Milliarden Euro. Gleichzeitig summieren sich gemeldete Leerverkaufspositionen laut finanzen.net auf rund 5,8 Prozent. Was für die RENK Aktie sprechen könnte Auftragseingang plus 33,6 Prozent

Rüstungstermine rücken die Branche in den Fokus

Citi bleibt bei Kaufen Was Anleger bedenken sollten Hohe Leerverkaufspositionen

Signale vom Rheinmetall-Kapitalmarkttag offen

Kursziele werden gesenkt Einordnung der Redaktion: Die RENK Aktie ist MDAX Gewinner am Rüstungstag in Europa. Die Signale vom Rheinmetall-Kapitalmarkttag dürften die Richtung für den ganzen Sektor vorgeben. FAQ Häufige Fragen zur RENK Aktie Warum steigt die RENK Aktie heute?

EU-Gipfel, Verteidigungskonferenz und der Rheinmetall-Kapitalmarkttag stützen Rüstungswerte. Wie hoch ist der Auftragsbestand von RENK?

Er liegt bei 7,6 Milliarden Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RENK Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73. Handelssymbol an deutschen Börsen: R3NK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur RENK Aktie Die RENK Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner und steigt über 33 Euro. Der Rüstungstag in Europa gibt dem Getriebespezialisten Rückenwind.

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