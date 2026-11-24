RENK Aktie: Rüstungswerte drehen ins Plus – der Getriebebauer zieht mit

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:48 2 Min.

Die RENK Aktie steigt zum Handelsstart am Dienstag um 0,99 Prozent auf 31,62 Euro und zählt zu den Gewinnern im MDAX. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Der Augsburger Getriebehersteller profitiert davon, dass Anleger im Rüstungssektor wieder zugreifen.

Bild: Foto: U.S. Army Europe / Markus Rauchenberger, via Wikimedia Commons (gemeinfrei, aus Medium 3267), zugeschnitten durch aktiencheck.de

Kein Auftrag, keine Studie, keine Meldung und trotzdem ein Platz in der Gewinnerliste: Die RENK Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 31,62 Euro, ein Plus von 0,31 Euro oder 0,99 Prozent. Der Grund liegt nicht in Augsburg, sondern im Sektor. Rüstungswerte sind zum Handelsstart gefragt. Kurs der RENK Aktie 31,62 EUR Tagesgewinn im MDAX am Morgen +0,99 % TKMS im MDAX +1,64 % HENSOLDT im MDAX +1,17 % Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:05 Uhr (MDAX Tops) Der Sektor Drei Rüstungswerte unter den Gewinnern In der MDAX-Gewinnerliste stehen am Dienstagmorgen gleich drei Rüstungswerte: TKMS, HENSOLDT und RENK. Am Freitag war der Sektor noch unter Druck geraten. Unsere Lesart: Während Chipwerte nach einer Verkaufsempfehlung für AIXTRON nachgeben, suchen Anleger Titel mit staatlich abgesicherter Nachfrage. Eine konkrete Nachricht, die den Sektor am Dienstag antreibt, haben wir nicht gefunden. Das Unternehmen Getriebe für Panzer und Schiffe RENK baut Getriebe und Antriebstechnik für Kettenfahrzeuge wie den Leopard 2 sowie für Marineschiffe. Das Unternehmen ist damit Zulieferer und hängt an den Programmen der großen Systemhäuser. Steigen die Verteidigungsbudgets, füllt das mit Verzögerung auch die Bücher in Augsburg. Für die RENK Aktie heißt das: Sie läuft meist mit dem Sektor, im Guten wie im Schlechten. Was für die RENK Aktie spricht Rüstungssektor am Dienstag gefragt

Zulieferer für Panzer und Marine

Nachfrage an Verteidigungsbudgets gekoppelt

Gegenbewegung nach schwachem Freitag Was Anleger bedenken sollten Keine eigene Nachricht als Auslöser

Kursgewinn unter einem Prozent

Abhängigkeit von wenigen Großprogrammen

Aktuelle Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Bei der RENK Aktie ist am Dienstag der Sektor die Nachricht. Ein Plus von knapp einem Prozent ist eine Randnotiz, solange kein Auftrag und keine Zahl dahintersteht. Aussagekräftiger wäre, wenn die Rüstungswerte ihre Gewinne bis zum Handelsschluss halten. FAQ Häufige Fragen zur RENK Aktie Warum steigt die RENK Aktie heute?

Eine Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Die Aktie steigt gemeinsam mit anderen Rüstungswerten wie TKMS und HENSOLDT. Was stellt RENK her?

Getriebe und Antriebstechnik, unter anderem für Kettenfahrzeuge und Marineschiffe. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der RENK Aktie?

ISIN DE000RENK730, WKN RENK73. Handelssymbol an deutschen Börsen: R3NK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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