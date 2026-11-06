RENK Aktie: Jahresziele trotz hoher Erwartungen erreichbar - DZ BANK rät zum Kauf!

Die DZ BANK zeigt sich von der Geschäftsentwicklung des Augsburger Rüstungstechnologiekonzerns überzeugt und hält an ihrer positiven Bewertung fest. Analyst Holger Schmidt bestätigt in seiner Aktienanalyse vom 05. November 2026 das Rating "kaufen" und belässt den fairen Wert für RENK bei 56 EUR. Besonders interessant: Trotz der ambitionierten Ziele für das Gesamtjahr sieht der Experte weiterhin gute Chancen, dass das Unternehmen seine Vorgaben erreicht. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Kann RENK die operative Stärke des dritten Quartals in einen erfolgreichen Jahresabschluss verwandeln?