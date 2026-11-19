Die jüngsten Veränderungen bei den Netto-Leerverkaufspositionen zeigen ein bemerkenswertes Bild. AQR Capital Management, LLC hat seine Short-Position bei RENK am 18. November 2026 von 0,79 Prozent auf 0,69 Prozent der ausstehenden Aktien reduziert. Das entspricht einem Rückgang um 0,10 Prozentpunkte beziehungsweise rund 12,7 Prozent der zuvor gemeldeten Position. Diese Reduzierung könnte darauf hindeuten, dass AQR seine negative Einschätzung der RENK-Aktie zumindest teilweise relativiert oder das Risiko seiner Position begrenzen möchte. Eine vollständige Abkehr von der Spekulation auf fallende Kurse ist damit allerdings nicht verbunden. Ganz anders agiert Arrowstreet Capital, Limited Partnership. Der Hedgefonds hat seine Short-Position am selben Tag von 1,01 Prozent auf 1,11 Prozent erhöht. Das entspricht einem Anstieg um 0,10 Prozentpunkte beziehungsweise rund 9,9 Prozent. Damit stehen sich zwei unterschiedliche Strategien gegenüber: Während AQR seine Wette auf fallende Kurse verkleinert, verstärkt Arrowstreet seine negative Positionierung. Besonders interessant ist dabei, dass sich die beiden Veränderungen rechnerisch exakt ausgleichen. Die Summe der gemeldeten Positionen beider Hedgefonds bleibt mit 1,80 Prozent unverändert. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Die jüngsten Veränderungen deuten nicht auf eine einheitliche Neubewertung der RENK-Aktie durch die Leerverkäufer hin, sondern vielmehr auf unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich ihrer weiteren Entwicklung.