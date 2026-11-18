Die RENK-Aktie steht erneut unter Druck! Während der Kurs des Rüstungstechnologiekonzerns um 2,07 Prozent auf 31,93 Euro nachgibt, sorgt eine bemerkenswerte Bewegung unter den Leerverkäufern für Aufmerksamkeit. Der Hedgefonds Ilex Capital Partners (UK) LLP hat seine Short-Position deutlich reduziert. Doch von einer allgemeinen Kapitulation der Börsen-Bären kann keine Rede sein. Zahlreiche andere institutionelle Investoren halten weiterhin beträchtliche Wetten auf fallende RENK-Kurse. Für Anleger entsteht damit eine explosive Mischung aus anhaltendem Verkaufsdruck, möglichen Positionsschließungen und der Hoffnung auf eine überraschende Gegenbewegung.