Die aktuelle RENK-Aktienanalyse von Barclays vom 24.11.2026 liefert ein bemerkenswertes Signal für die Aktionäre des Augsburger Rüstungsspezialisten. Analyst Afonso Osorio senkt zwar das Kursziel von 57 auf 51 Euro, bestätigt jedoch unverändert das Rating "overweight". Die Anpassung berücksichtigt insbesondere den Verkauf der Hochleistungsgleitlager-Sparte und bedeutet keine Abkehr von der grundsätzlich positiven Einschätzung der RENK-Aktie. Vielmehr sieht Afonso Osorio nach den erheblichen Kursverlusten eine attraktive Einstiegsmöglichkeit, weil die Börsenbewertung stärker zurückgegangen sei als die fundamentalen Prognosen. Das kräftige Auftragswachstum von 33,6 Prozent, die bestätigte Jahresprognose und die langfristigen Investitionen in moderne Verteidigungstechnologie bilden zusätzliche positive Faktoren. Gleichzeitig bleiben geopolitische Unsicherheiten, mögliche Beschaffungsverzögerungen und operative Herausforderungen ernst zu nehmende Risiken. Mit dem aktuellen Xetra-Kurs von 32,31 Euro und einem Kursplus von 0,9 Prozent könnte die RENK-Aktie vor einer spannenden Bewährungsprobe stehen. Das von Afonso Osorio und Barclays ausgegebene Kursziel 51 Euro eröffnet jedenfalls ein beeindruckendes rechnerisches Aufwärtspotenzial von 57,8 Prozent. Sollte es RENK gelingen, seine starke Auftragsentwicklung nachhaltig in steigende Gewinne umzuwandeln, könnte sich der jüngste Börsenpessimismus langfristig als überzogen erweisen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 25. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.